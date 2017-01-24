 Песков о китайских ракетах у границ РФ: "Не воспринимаем как угрозу для нашей страны"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - сказал он.
Он напомнил, что Китай "является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане". "Мы дорожим нашими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля.
Читайте также: Мы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков
Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.
Читайте: МИД РФ об учениях НАТО - Грузия: "Россия усматривает в подобной активности серьезную угрозу стабильности и миру в регионе"
1856 36
"Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков(201)
Позиция администрации Обамы по Украине была неконструктивной, - Песков(142)
"Это суверенное решение владельцев", - Песков о закрытии фабрики Roshen в Липецке(126)
Кремлевские мальчики, МИД РФ уполномочен заявить, коктейль в Давосе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(12)
Жулики и воры признали вред от санкций(0)
Россия оказывает Донбассу гумпомощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу, - Песков(59)
Песков о заявлении Трампа: "Санкции – не вопрос российской повестки дня"(75)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К переброске в Европу готовится 1-й батальон 501-го полка армейской авиации США из состава 1-й танковой дивизии, расквартированной в Форт-Блиссе, штат Техас. Об этом сообщает сайт армии США. 20 вертолетов AH-64A Apache прибыли на базу хранения вооружения и техники в город Корпус-Кристи.
"Мы перебросили вертолеты в Корпус-Кристи для погрузки на корабль и отправки в Европу", - сообщил командир батальона подполковник Крис Кротцер.
Vot tak vot, a kak tam Trump cmo ili poc?
kstati po latisjki trump - trumpis, v perevode kak kozirj.
Ответить
Ответить
вот ссылка
https://charter97.org/ru/news/2017/1/24/238683/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот и пришло время теперь Китаю играть мускулами
Ответить
Ответить
Ответить
рузкев космос не летали никогда!
Снимают эти видео в бассейне ,так что нет вяличия,только стекломой,рабы и лапти.
Смотреть YouTube
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На стартовому ділянці їх найлегше збити.
Хоча у орди все одно збивати нічим.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить