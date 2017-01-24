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Все про:граница (2745) Китай (922) Песков (551) ракеты (439) Россия (64852)

 Песков о китайских ракетах у границ РФ: "Не воспринимаем как угрозу для нашей страны"

Россия не считает угрозой размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от совместной границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - сказал он.

Он напомнил, что Китай "является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане". "Мы дорожим нашими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля.

Читайте также: Мы воспринимаем наращивание военной техники США в Польше как угрозу безопасности РФ, - Песков

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Читайте: МИД РФ об учениях НАТО - Грузия: "Россия усматривает в подобной активности серьезную угрозу стабильности и миру в регионе"
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точно не угроза. Говорили, что там манекены ставят для охраны границы
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Ха! Подхуйленок нарисовался, типа нас ипут а мы на китайцев и зла не держим. Хорошая новость!
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Германия в 1941 тоже была стратегическим союзником)))))
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Это правильно. Поменьше беспокойтесь. Дайте жёлтым человечкам получше подготовиться
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Так и Украина не была врагом. Все покажет время.
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Praviljno, i drugg Trump tozje za vas, nu a komu zje eto jesjcjo:
К переброске в Европу готовится 1-й батальон 501-го полка армейской авиации США из состава 1-й танковой дивизии, расквартированной в Форт-Блиссе, штат Техас. Об этом сообщает сайт армии США. 20 вертолетов AH-64A Apache прибыли на базу хранения вооружения и техники в город Корпус-Кристи.
"Мы перебросили вертолеты в Корпус-Кристи для погрузки на корабль и отправки в Европу", - сообщил командир батальона подполковник Крис Кротцер.
Vot tak vot, a kak tam Trump cmo ili poc?
kstati po latisjki trump - trumpis, v perevode kak kozirj.
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В Китае нашли двойника Путина



вот ссылка
https://charter97.org/ru/news/2017/1/24/238683/
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конечно вы не вопринимаете как угрозу вы же пол параши продали уже Китаю
Вот и пришло время теперь Китаю играть мускулами
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типа ракеты не настоящие, китайцы балуются.
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А вот Украина, Грузия, Прибалтика, европа и штаты это угроза. И к гадалке не ходи. Не странно ли, рашка увеличивает военную мощь в европейской части эРэФии, а бескрайние рубежи азии рашинской почти без прикрытия. Потому что демократия и свобода есть главная угроза для фашистской московии.
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Самая большая угроза их страны колонии рабов это враньё,которым живёт эта страна с временным название рашшия.В сети гуляет инфа о том что рузке в космос не летали никогда!
Снимают эти видео в бассейне ,так что нет вяличия,только стекломой,рабы и лапти.


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Т.е. просто тупо авария ракеты МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км., с выбросом радиактивных веществ у границы с Россией при направлении ветра в сторону России не воспринимается как угроза???? Йобта, .......да он тетерев!!!!
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А на пару натовских танковых рот в Прибалтике с ума сходили...Просто знают: НАТО не нападет и его можно облаять. А КНР нападет с легкостью. Его ублажать надо.Только силу понимают и ей ниже поясницы целуют.
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Кацапы и логика - понятия несовместимые.
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они типа "не беспокоятся", а вот народ раисии в комментах под этой новостью на раша-сми очень таки обеспокоен, пишут, что китайцам верить нельзя. Вот такая она, раисько-китайская "дрюжьба".
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Та даааааа... До Куя Siberia вже не ваша "страна",,,,,,
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Если бы Китай не разместил на границе с рейхом свои ракеты их бы разместили солдаты НАТО. Так что нормуль.
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Nu kitaici ljudi prostije i ponimajet bez podtekstov - ruskije zje govorjat, jesli ne bjot, to ne ljubit - vot Evropa ne ljubit rasseju a Kitai hocjet poljubitj.
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Я не пойму: америкосы завозят танковые дивизии в польшу, китайцы яо на границе с рашей поставили - дерибанить рашу собрались америкосы с китаезами?
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Там где могут дать по зубам, РФ не отвечает. США выгнали пинками 35! дипломатов РФ. Ответных мер не последовало, проглотили молча. В Китае начали съемки фильма "Сибирь. Путь домой". В РФ не "заметили" этого. Китай размещает вдоль границы с РФ ракеты,способные долететь до Москвы. РФ не видит в этом угрозы или просто боится, что-либо вякнуть, проглатили молча
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Даремно китайці так близько ракети поставили.
На стартовому ділянці їх найлегше збити.
Хоча у орди все одно збивати нічим.
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Вяликие , то в жо,,у китайцам с умиление заглядывают , то подлизывают с благоговением - вяличие оно такое .
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Не воспринимается, потому что в в ватностане нечем воспринимать. Разве что, быстро понадувать резиновые и поставить вдоль границы с Китаем. Вот страна, могут напасть на Чечню, Грузию, Украину и то в момент их ослабления по какой то причине, а вот с Китаем, даже не посмеют спросить, почему они это делают? Голову в песок и делают вид, что не замечают. Но, как гласит пословица: - Чем глубже голова в песке, тем выше жопа торчит...
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Почему-то ракеты разместили именно около бывшего русского Харбина. Как будто китайцы гибридно намекают: отдали Харбин, а теперь верните Владивосток в родную гавань
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Кацапсячим ниЗЗя на Китаёзев пургу гнать. Китайские ребята очень суровы, могут и шапками кацапсин закидать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков о китайских ракетах у границ РФ: "Не воспринимаем как угрозу для нашей страны"
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