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Все про:Великобритания (1451) Brexit (84)

 Верховный суд Великобритании решил, что Brexit должен пройти одобрение в британском парламенте, - CNN

Правительство Терезы Мэй не может самостоятельно запустить процедуру по так называемой Статье 50, позволяющей Великобритании покинуть Евросоюз.

Для запуска процедуры Brexit нужно одобрение британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Такое решение во вторник, 24 января, принял Верховный суд Соединенного Королевства.

Решение суда усложняет процесс Brexit для британского премьер-министра Терезы Мэй, которая собиралась запустить процедуру выхода из союза по Статье 50 к концу марта. После запуска процедуры обязательны переговоры с ЕС, которые продлятся примерно два года.

Мэй обещала законодателям, что они будут голосовать по результатам переговоров, но хотела запустить процесс без решения парламента. Теперь правительство обязано подать законопроект в Палату общин. Такой шаг, скорее всего, создаст дополнительные задержки в графике выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.

Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины.
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Вот и всё, а кацапчеги так радели, с Голландией будет тоже самое.
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Идеально. Идально. А теперь парламент в идеале должен длительно рассматривать это решение. Параллельно неплохо бы развернуть кампанию - Европа - мы сильные только вместе!!! И пустить слухи ...... а манипулировали!!! ли мнением британцев во время голосования по Brexit!!!!!!
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вот тебе на, не хотят выходить хоть убей, не хотят. мутят крутят не хотят. может еще и передумают, как думаешь?
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Уверен, что крупный бизнес и не "надумывал" выходить.
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Тетушку Мэй, вот так - по-хорошему, должны спросить строго, глядя прямо в глаза: "Мадам, а за каким-таким heroms вы эту байду затевали?". А еще могут и под жопу пнуть с Премьерства - ее ни кто не выбирал на него, а она стала Премьером лишь потому. что была второй в партийных списках Консерваторов, после Камерона. Так, что ни Brexit'a, ни тетки Мэй может и не быть в скором времени.
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Не удивительно, после речей Трампа бриты передумали.
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Наш народ голосовал за Януковича, потом, через три года, протрезвел...Похоже, британцы трезвеют после спьяну принятых решений быстрее:

По молитвам сбылся Brexit.
Поздравляю, господа!
Вы стране открыли Exit,
Позабыв спросить, куда.

Это выход в мир чудес:
Exit-Scotch and Exit-Wales,
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Вот так,вкладываешь бешенные деньги на развал Европы и подкуп евро-чиновников, строишь стадионы и гостинницы для чемпионатов Мира,а тебя бац и кинули, но бабки взяли....многоходовочка из питерской подворотни
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на лицо включилась кнопка лобби британского бизнеса в парламенте им то не до популизма, британия уйдёт с ЕС и скем она работать будет? С США? возможно но оборот не тот с РФ далеко бля грести да и опять ЕС перед носом а это пошлинные на вьезд выезд.
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Странно ведет себя ЕС. Сейчас логично было бы начать реформу внутри ЕС и принять нормативные акты, регулирующие миграцию внутри ЕС, ограничивающие иммиграцию в ЕС из исламских стран и т.п. вопросы, волнующие всех членов ЕС. Тогда бы Великобритания не вышла и другие страны успокоились.
Вместо этого Меркель продолжает явно ошибочную прошлую политику, что чревато большими проблемами. Не понимаю я этого - особенно перед выборами в Германии и Франции .
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Суета сует! Милые ругаются, только тешатся.
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Европе нужно кучи держаться, иначе катаезы и америкосы сожрут. После того, как Китай оперился и начинает диктовать свои условия, европейцам можно было бы вложиться в Украину и перенести сюда производственные мощности. Плюсов в этом много, но для начала им нужно задавить Кацапстан и отогнать орков от Украины, дав современное оружие. Но гейропейцы расслабили свои булки и их можно брать пустыми руками, т.к. понадеялись на Штаты и наводнили свою территорию нищебродами из Азии и Африки для повышения рождаемости. В итоге содержат у себя армию черноржопых тунеядцев и террористов. Украинцев же они боятся, как трудолюбивых и образованных конкурентов, которые легко могут заполнить рабочие места, как это произошло когда-то в Канаде, которая от этого только выиграла. По-этому евросоюзовцы ведут себя, как проститутки, не зная, кому подороже себя отдаться. Вот только драть их будут все, хором. Трамп первый.
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Я бы тоже выбрала Брексит под угрозой терактов исламистов, ради детей, и плевать на снижение доходов. Меркель явно тупит, Германию этот вопрос касается больше всего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВерховный суд Великобритании решил, что Brexit должен пройти одобрение в британском парламенте, - CNN
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