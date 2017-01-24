 Верховный суд Великобритании решил, что Brexit должен пройти одобрение в британском парламенте, - CNN

Для запуска процедуры Brexit нужно одобрение британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Такое решение во вторник, 24 января, принял Верховный суд Соединенного Королевства.
Решение суда усложняет процесс Brexit для британского премьер-министра Терезы Мэй, которая собиралась запустить процедуру выхода из союза по Статье 50 к концу марта. После запуска процедуры обязательны переговоры с ЕС, которые продлятся примерно два года.
Мэй обещала законодателям, что они будут голосовать по результатам переговоров, но хотела запустить процесс без решения парламента. Теперь правительство обязано подать законопроект в Палату общин. Такой шаг, скорее всего, создаст дополнительные задержки в графике выхода Великобритании из ЕС.
Напомним, по результатам референдума, состоявшегося 23 июня и получившего название Brexit (от "British exit" - Британский выход), 51,9% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Президент Европейского совета Дональд Туск, комментируя результаты референдума, заявил, что ЕС решительно настроен сохранить единство на уровне 27 стран.
Лидеры ЕС в совместном заявлении выступили за быстрый разрыв с Великобританией и призвали задействовать ст. 50 Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, в соответствии с которой Великобритания должна направить формальное обращение в ЕС, после чего начнутся переговоры о разрыве. Они не могут длиться более двух лет. Лидеры Евросоюза подчеркивают, что готовы к переговорам с Великобританией. До тех пор, пока они не завершатся, государство будет членом Евросоюза и будет обязано выполнять все нормативные акты ЕС.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на результаты референдума, Великобритания остается ключевым другом и партнером Украины.
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По молитвам сбылся Brexit.
Поздравляю, господа!
Вы стране открыли Exit,
Позабыв спросить, куда.
Это выход в мир чудес:
Exit-Scotch and Exit-Wales,
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Вместо этого Меркель продолжает явно ошибочную прошлую политику, что чревато большими проблемами. Не понимаю я этого - особенно перед выборами в Германии и Франции .
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