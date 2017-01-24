 ГПУ напомнила Лещенко о необходимости прибыть на суд по делу о нарушениях при покупке квартиры: "В случае уклонения от явки лицо может быть подвергнуто приводу"

Об этом говорится в сообщении обнародованном на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.
"Национальным агентством по предотвращению коррупции 06.12.2016 в отношении народного депутата Украины (БПП) С. Лещенко составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Участие прокурора, которое является обязательным, в судебном разбирательстве дела о правонарушениях, связанных с коррупцией, обеспечено прокурорами Генеральной прокуратуры Украины. Также обязательным является присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. В случае уклонения от явки по вызову судьи это лицо может быть органом внутренних дел (Национальной полицией Украины) подвергнуто приводу", - сказано в заявлении.
В ГПУ отметили, что на назначенное судом заседание 29.12.2016 С. Лещенко не явился.
"Генеральная прокуратура призывает народного депутата соблюдать требования законов и прибыть 25.01.2017 на очередное судебное заседание в Печерский районный суд (г.. Киев, пер. Крестовый, 4) с целью реализации права на защиту и предоставление возможности суду принять законное решение в пределах разумных сроков", - призвали в ведомстве.
Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.
Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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чую кто то скоро допистится)
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