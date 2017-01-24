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Все про:ГПУ (7988) Лещенко (433) суд (19908) НАПК (183)

 ГПУ напомнила Лещенко о необходимости прибыть на суд по делу о нарушениях при покупке квартиры: "В случае уклонения от явки лицо может быть подвергнуто приводу"

Генпрокуратура напоминает народному депутату Украины Сергею Лещенко о необходимости прибыть по вызову на заседание суда

Об этом говорится в сообщении обнародованном на сайте ГПУ, передает Цензор.НЕТ.

"Национальным агентством по предотвращению коррупции 06.12.2016 в отношении народного депутата Украины (БПП) С. Лещенко составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Участие прокурора, которое является обязательным, в судебном разбирательстве дела о правонарушениях, связанных с коррупцией, обеспечено прокурорами Генеральной прокуратуры Украины. Также обязательным является присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности. В случае уклонения от явки по вызову судьи это лицо может быть органом внутренних дел (Национальной полицией Украины) подвергнуто приводу", - сказано в заявлении.

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В ГПУ отметили, что на назначенное судом заседание 29.12.2016 С. Лещенко не явился.

"Генеральная прокуратура призывает народного депутата соблюдать требования законов и прибыть 25.01.2017 на очередное судебное заседание в Печерский районный суд (г.. Киев, пер. Крестовый, 4) с целью реализации права на защиту и предоставление возможности суду принять законное решение в пределах разумных сроков", - призвали в ведомстве.

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Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук" о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.

Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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Вы сначала снимите "недоторканiсть". Одни понты.
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Понти гоняти- це "коньок" українських керманичів )))
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і потаскушку хай свою візьме.... а я їм співчувать небуду бо я черствый....
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навіть якщо зроблять "пакушеніе" на борця з коррупціею ?
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Тыц При обыске у Кузьмина силовики нашли золотую лопату, - источник
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кроме квартиры балаболки Бэпэпэшой, больше нарушений закона в Украине нет!!!Офшоры,стрельба депутатов по гражданам,украдены миллиарды помощи Украине,шокозаячья мафия продолжает делать вид что реформы идут...
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Шановний, ці проплачені журнаГлісти,своім жовтим лайном,яке заполонило всі українські ЗМІ,позбавили українців на правду, на достовірну інформацію. Це наслідки безкарної брехні))
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п.с.-- позбавили українців права на правду-далі з. т. Перепрошую )))
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а как там брильянтовые гаврики поживают? шось тишина блаженная о них..живут и процветают при новом генпрокуроре..как рыбы в воде себя чухают...всех кто их напрягал повыганяли..тишь и благодать! да и про судью со стволом оберемко вроде аля пашинский рейнджер с глоком..тоже тишина!
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Подарите кто нибудь этим валенкам конституцию и букварь (вдруг читать не умеют), что бы ерунду не городили, читать противно. Какой привод депутата с не снятой неприкосновенностью ?
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За бейци того альфонса, за бейци!....І тягніть ту курву писком по асфальту аж до самого криміналу доки не зізнається, що то він Антошку Геращенка замовив....😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ напомнила Лещенко о необходимости прибыть на суд по делу о нарушениях при покупке квартиры: "В случае уклонения от явки лицо может быть подвергнуто приводу"
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