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Все про:выставка (337) образование (1450)

 В Киеве и Харькове пройдут масштабные образовательные выставки

dec

4 февраля в Киеве и 5 февраля в Харькове пройдут масштабные образовательные выставки с участием рейтинговых зарубежных университетов, школ-пансионов, языковых центров и детских языковых лагерей.

Организатором выставок - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND - выступит международная компания компания DEC education.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ WEEKENDы в Киеве и Харькове соберут на одной площадке представителей учебных заведений Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Ирландии, Швеции, Мальты, Австралии, Новой Зеландии и Китая, которые презентуют программы среднего образования, бакалавриата, магистратуры, языковых курсов и лагерей, а также подготовки к поступлению.

Специальные гости выставки в Киеве - представители посольств Канады, США и Швейцарии - расскажут об особенностях обучения и карьерных перспективах в передовых странах мира. В харьковском мероприятии примет участие представитель посольства Канады.

Выставки ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEEKEND компания DEC education проводит уже не первый год. Мероприятия пользуются большим спросом у выпускников и студентов, которые желают получить полную информацию об образовании за рубежом, разобраться в перспективных и высокооплачиваемых специальностях на следующие 5−10 лет, а также родителей, рассматривающих для своего ребенка университет, частную школу, программу подготовки, языковые курсы за рубежом, зарубежный лагерь на лето 2017 года.

Во время выставок посетители смогут прослушать полезные семинары и мастер-классы, а также лично пообщаться с представителями зарубежных учебных заведений, проконсультироваться касательно того или иного образовательного направления и задать все интересующие их вопросы.

Также посетителям мероприятий будут предложены эксклюзивные скидки на различные программы обучения от некоторых зарубежных учебных заведений.

DEC education - международная образовательная компания, которая предлагает консультационные услуги по организации образования за рубежом: от анализа целей клиента до информационного сопровождения в период учебы. Работает в сфере образовательного консалтинга уже более 17 лет и является официальным представителем более чем 900 ведущих зарубежных учебных заведений в Украине.

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Дмитро Корчинський
23 минуты назад

Ватники й московські агенти контролюють всю сферу маскульту.

Для прикладу:
Знахабнілі ватники є директорами найбільших сцен країни - палацу "Украна", Жовтневого палацу, палацу спорту.
Ватники володіють більшістю великих телеканалів та ФМстанцій.
Ватник є креативним продюсером Євробачення в Україні. В українській конкурсній комісії Євробачення переважають ватники.
Ватник керує найбільшим музичним телеканалом М1. Він же ж, по квоті президента, став членом Нацкомісії з телебачення й радіомовлення.
Більшість гастрольних агенств ватні.
Маскультура, шоуіндустрія - потужні інструменти впливу на свідомість мас. Ці інструменти необхідно мирно і законно вирвати з ватних рук.
Це можливо здійснити виключно мирними методами громадянської активності (петиціями, пікетами, законними шинами, мирним бензином, санкціонованими барикадами і всім добрим, що ви там напривозили з АТО).
Для кожної радикальної групи є найлегший спосіб прославитися - мирно і законно бити по мас-медіа та по шоу-бізнесу. По продюсерах, власниках, виконавцях.
Звісно ж, виключно законними, мирними, лоховськими методами.


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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Киеве и Харькове пройдут масштабные образовательные выставки
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