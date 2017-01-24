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Все про:взятка (3271) ГПУ (7988) задержание (4866) суд (19908) судья (1665)

 ГПУ начала расследование возможного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс.

Генеральная прокуратура начала расследовать возможное избиение при задержании правоохранителями судьи Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Александр Дьяченко при рассмотрении Высшим советом правосудия (ВСП) вопроса отстранения судьи от должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту превышения правоохранителями своих полномочий", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка

В свою очередь, адвокаты подозреваемого сообщили, что у судьи диагностировано сотрясение мозга, он проходит необходимое лечение и его состояние ухудшается.

Кроме того, адвокаты заявляют, что Головатюк не мог осознанно подписывать врученное ему правоохранителями сообщение о подозрении, так как у него на тот момент был сильно поврежден глаз.

"Так получилось, что в момент задержания денежных средств при судье Головатюке не было обнаружено. Они были найдены в снегу в нескольких метрах... Но, я так допускаю, что сотрудникам СБУ, принимавшим участие в задержании, не понравился тот факт, что Головатюк не поднял эти 10 тыс. долларов, и они его таким образом "попросили" это сделать", - сказал адвокат Сергей Комин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски. 13 января стало известно, что задержанным на взятке судьей является Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем.

24 января Высший совет правосудия отстранил от должности судью Хозсуда Киева Головатюка.
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И выплатить ему компенсацию за моральный ущерб. Бля. Сума сошли.
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Это взятка в особокрупном размере,за такие тяжкие преступления в нормальных странах должны вешать на столбах
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Только не в нашей стране. Его теперь оправдают и компенсацию с бюджета выплатят. А шоколадный батончик даст Героя украины за КАТУВАННЯ)))
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Сейчас этому головатюку ещё и мусора десяточку откатят, чтобы заявление забрал. Опасная работа у судей, но денежная, забралом потусил и денежка в кармане.
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СБУ принуждало судью взять взятку.)))
Судья свою честь отстоял,отделавшись подбитым глазом и сотрясением содержимого черепной коробки...
Хохма... : D
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будет прикольно, когда у него отстранение закончится. и он их еще судить будет.
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Пора заканчивать етот цирк! Каждый судья,прокурор,мент и чиновники с депутанами и министрами ето коррупционеры-мародеры и воры,знают в Украине с детского сада.........
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НЄ ДО- ІЗБАВЛЕНІЯ,НЕДО-FUCKINGA, НЕДО-ЛЮСТРАЦІЇ???
Шота савсєм запуталсі...
Шо, нє закопалі????!!!
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А будет так: виноватых посадят, а судья сядет в кресло Верховного суда, правда, если делился.
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Щас расплачусь.
Так судью жалко! Мозги растряс бедняга.
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Знать подонков в лицо: Он зарабатывает на смертях украинцев (ФОТО)
| 23.01.2017, вр: 22:25 |
8 408 просмотров

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Украинские активисты собрали деньги и развесили билборды Юрия Аллерова, человека Авакова, который до Майдана и войны был никем, а вовремя войны, непосильным трудом нажил миллионное состояние.
Передает Elise Journal
По словам активистов, все должны знать и видеть ирода и подонка в лицо.
Командующий Нацгвардией Юрий Аллеров, держит ошеломительное состояние наличными и в золотых слитках. Его семья владеет тысячами гектаров земли и сотнями жилых помещений и это все заработано на крови украинских патриотов!
«Украинцы должны знать подонков в лицо. Этот человек на контрабанде, откатах и закупках мусора для украинских бойцов, заработал сотни миллионов долларов за эти 3 кровавых года. Все понимают кто его крышует и кто его назначил. Думаю, не стоит называть этого харьковского политика, всем и так понятно. Вот они «Херои» нынешнего времени:



Как пишут пользователи социальных сетей, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова проживает в Москве. Она является представителем золотой молодежи Москвы. Она считает украинцев фашистами, а все происходящее в Украине фашистским переворотом. Примечательно, что ее отец (ред. Командующий Нацгвардией Украины) лайкает эти посты на странице дочери, да и сам постит информацию из группы «Анти Фашист».
Ранее, командующий полком Азов, Андрей Билецкий заявлял, что каждая 3 гривна выделенная из бюджета и международными донорами для нужд Нацгвардии разворовывается. Коррупция исчисляется такими нолями, что украинцы такие суммы никогда в жизни не видели.
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vot jesli morda takaj, to eto ne fizicjeskoje vozdeistvije na pogannika, razve vi slisjali, cjtobi kto to osudil za takuju vizionomiju Turciju - ne odna demokraticjeskaja strana i slovo ne skazala.

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Українська Конституція трактує «презумпцію невинності» по-своєму: «Кожен громадянин має право доводити свою невинуватість у суді».

ГыыыыЫыыыыыы...
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ГПУ начала расследование возможно недостаточного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс.
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или так:
"ГПУ начала расследование заведомо недостаточного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс."
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Чaс вішaти aбо рострілювaти нa місці злочину зa корупцію. У тaких убюдків требa зaбирaти всі прaвa.
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Та нєєє...Отпи"""дили що мало взяв-всім не вистачило,,..
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За эти взятки их уже пора ,по закону военного времени , к стенке ставить, а не бить.
Продают , твари, совесть , правосудие , Украину, еще и в позу как боевой петух становятся.
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честному судье в дыню за хабар дали,виновных наказать по полной,у судьи нэдоторканнисть..луцык востанови справедливость! такими темпами гпу скоро ВСУ тягать начнёт за "невинно убиенных сепаратистов"
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а вот отдал бы сразу деньги, глядишь, и рожа цела осталась бы,
да и дела не было б... пожадничал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ начала расследование возможного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс.
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