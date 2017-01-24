 ГПУ начала расследование возможного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс.

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Александр Дьяченко при рассмотрении Высшим советом правосудия (ВСП) вопроса отстранения судьи от должности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту превышения правоохранителями своих полномочий", - сообщил он.
В свою очередь, адвокаты подозреваемого сообщили, что у судьи диагностировано сотрясение мозга, он проходит необходимое лечение и его состояние ухудшается.
Кроме того, адвокаты заявляют, что Головатюк не мог осознанно подписывать врученное ему правоохранителями сообщение о подозрении, так как у него на тот момент был сильно поврежден глаз.
"Так получилось, что в момент задержания денежных средств при судье Головатюке не было обнаружено. Они были найдены в снегу в нескольких метрах... Но, я так допускаю, что сотрудникам СБУ, принимавшим участие в задержании, не понравился тот факт, что Головатюк не поднял эти 10 тыс. долларов, и они его таким образом "попросили" это сделать", - сказал адвокат Сергей Комин.
Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски. 13 января стало известно, что задержанным на взятке судьей является Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем.
24 января Высший совет правосудия отстранил от должности судью Хозсуда Киева Головатюка.
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Судья свою честь отстоял,отделавшись подбитым глазом и сотрясением содержимого черепной коробки...
Хохма... : D
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Шота савсєм запуталсі...
Шо, нє закопалі????!!!
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Так судью жалко! Мозги растряс бедняга.
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| 23.01.2017, вр: 22:25 |
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Украинские активисты собрали деньги и развесили билборды Юрия Аллерова, человека Авакова, который до Майдана и войны был никем, а вовремя войны, непосильным трудом нажил миллионное состояние.
Передает Elise Journal
По словам активистов, все должны знать и видеть ирода и подонка в лицо.
Командующий Нацгвардией Юрий Аллеров, держит ошеломительное состояние наличными и в золотых слитках. Его семья владеет тысячами гектаров земли и сотнями жилых помещений и это все заработано на крови украинских патриотов!
«Украинцы должны знать подонков в лицо. Этот человек на контрабанде, откатах и закупках мусора для украинских бойцов, заработал сотни миллионов долларов за эти 3 кровавых года. Все понимают кто его крышует и кто его назначил. Думаю, не стоит называть этого харьковского политика, всем и так понятно. Вот они «Херои» нынешнего времени:
Как пишут пользователи социальных сетей, дочь командующего Нацгвардии Юрия Аллерова проживает в Москве. Она является представителем золотой молодежи Москвы. Она считает украинцев фашистами, а все происходящее в Украине фашистским переворотом. Примечательно, что ее отец (ред. Командующий Нацгвардией Украины) лайкает эти посты на странице дочери, да и сам постит информацию из группы «Анти Фашист».
Ранее, командующий полком Азов, Андрей Билецкий заявлял, что каждая 3 гривна выделенная из бюджета и международными донорами для нужд Нацгвардии разворовывается. Коррупция исчисляется такими нолями, что украинцы такие суммы никогда в жизни не видели.
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ГыыыыЫыыыыыы...
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"ГПУ начала расследование заведомо недостаточного избиения судьи Хозсуда Киева Головатюка при задержании на взятке в $10 тыс."
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Продают , твари, совесть , правосудие , Украину, еще и в позу как боевой петух становятся.
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да и дела не было б... пожадничал
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