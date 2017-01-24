 Украинские воины отбили атаку боевиков в районе Калиновки. Понеся потери, враг отступил, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"В районе высоты 223.9 и севернее Калиновки - боестолкновение, оккупанты двумя малыми пехотными группами попытались сблизиться с передовыми позициями сил АТО и обстрелять их из стрелкового оружия и ручных гранатомётов. Были вовремя выявлены наблюдателями боевого охранения и плотно накрыты огнём, с потерями отошли на исходные рубежи", - написал он.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки боевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ.
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Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины.
Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.
Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.
Причина увольнения, изложенная в приказе («по семейным обстоятельствам»), не соответствует действительности. Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.
«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.
Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации (299-я летает на Су-25) - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
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- Авиация поддержать не сможет, нечем заправить самолет. Танками тоже поддержать нет возможности, танкист заболел. Поэтому в атаку пойдет пехота, мелкими группами по три миллиона бойцов.
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Ангела хранителя вам , Воины Света!
кацапам - издохнуть в муках, в самой глубокой штольне.
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СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ
Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41вблизи границы с Россией в провинции Хэйлунцзян, передает Global Times.
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http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/smi-kitaj-razmestil-mezhkontinentalnye-rakety-u-rossijskih-granic.d?id=48439543
vot i poluprokremljovskij SMI poneli - pora menjatj sjkuru, a to kranti, pereslji na normaljnij stilj, vsio sjto o rasseji, vezde rasseju s malenkoi bukvi, nu ne plakatj rusnjavije, s zaglavnoi pisjetsa toljko strani i gosudarstva
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"помогите деньгами, кровинушку убили"... и никто из ее идиотов-соседей и не задаст вопрос "а зачем ты, дура, отпустили своего козла в чужую страну с оружием убивать людей?"... и поделом...послужили доброму делу ватнички - стали удобрением для Украинского плодородного чернозема.
Слава Украине
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