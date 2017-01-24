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 Украинские воины отбили атаку боевиков в районе Калиновки. Понеся потери, враг отступил, - Тымчук

Украинские воины отбили наступление боевиков в районе Калиновки на Донетчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В районе высоты 223.9 и севернее Калиновки - боестолкновение, оккупанты двумя малыми пехотными группами попытались сблизиться с передовыми позициями сил АТО и обстрелять их из стрелкового оружия и ручных гранатомётов. Были вовремя выявлены наблюдателями боевого охранения и плотно накрыты огнём, с потерями отошли на исходные рубежи", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мне осколок в шею, б###ь, залетел!!! Это уже мины!" - украинские бойцы отбивают атаку российских боевиков в промзоне Авдеевки. ВИДЕО боя

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки боевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ.


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ЗСУ мають наносити привентивні удари ще до наступу терористів, а для цього БПЛА мають бути постійно в повітрі і надавати найсвіжішу інформацію в штаби! Треба наносити масовані артудари ще на етапі розгортання терористів в бойові порядки або ще на марші до позицій! Ми маємо вчитись у Ізраїля вести війну на випередження!
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Наносят ночью, а днём нельзя и орки этим пользуются.
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Kak to eto, ponesia poteri uzje nemnosjko nacjinajet nastarazjivatj, poteri poteri a potom soobsjcjajet sjto za vsiu nedelju toljko 12 tusek separov, tak v avarijah boljsje terjajetsa ljudei.
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Стандарты НАТО - говорите ?
Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины.

Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.

Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.

Причина увольнения, изложенная в приказе («по семейным обстоятельствам»), не соответствует действительности. Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.

«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.

Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации (299-я летает на Су-25) - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
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в данном конкретном случае, я хотел бы хотел, чтоб не я Вам, доказывал истинность Этой информации, а вы мне четко и коротко ответили, что это не так...
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Чётко и коротко - укажите источник информации. Потом перейдём к тому что так или не так.
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Старый анекдот, еще времен, когда Китай был бедным. Командующий китайской армией в генеральном штабе планирует нападение на Россию:
- Авиация поддержать не сможет, нечем заправить самолет. Танками тоже поддержать нет возможности, танкист заболел. Поэтому в атаку пойдет пехота, мелкими группами по три миллиона бойцов.
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Скорее всего бабки на зарплату подвезли. Вот "камандыры" и послали в атаку мьясо, людей меньше стало а бабки... ну не везти же их обратно. Заделили. Это нормально для кацапстана. Их там за людей никто не считает, даже они сами себя!
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Не совсем так. Просто ватные пытались вернуть назад свои позиции, с которых наши бойцы 25-го батальона позавчера вышибли, продвинувшись еще на 500 метров.
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Эх побольше бы таких новостей.
Ангела хранителя вам , Воины Света!
кацапам - издохнуть в муках, в самой глубокой штольне.
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Ватанов жмурят и калечат каждый день, но их ещё много в нищем мордоре.
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ja znaju sjto jestj tut ivani i drugaja sjusjera iz rasseji, e sluhai suda moi vopros - cjei Sibirj?!


СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у российских границ
Китай разместил баллистические межконтинентальные ракеты собственного производства DF-41вблизи границы с Россией в провинции Хэйлунцзян, передает Global Times.

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Kstati zamette - imenno tak i napisali - rasseja s malenkoi bukvi
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/smi-kitaj-razmestil-mezhkontinentalnye-rakety-u-rossijskih-granic.d?id=48439543
vot i poluprokremljovskij SMI poneli - pora menjatj sjkuru, a to kranti, pereslji na normaljnij stilj, vsio sjto o rasseji, vezde rasseju s malenkoi bukvi, nu ne plakatj rusnjavije, s zaglavnoi pisjetsa toljko strani i gosudarstva
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а где-то под Владивостоком, очередная идиотка в одноклассниках начнет скулить
"помогите деньгами, кровинушку убили"... и никто из ее идиотов-соседей и не задаст вопрос "а зачем ты, дура, отпустили своего козла в чужую страну с оружием убивать людей?"... и поделом...послужили доброму делу ватнички - стали удобрением для Украинского плодородного чернозема.
Слава Украине
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины отбили атаку боевиков в районе Калиновки. Понеся потери, враг отступил, - Тымчук
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