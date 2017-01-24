EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  2991  11
Все про:дети (2889) Нацполиция (5595) роды (33) смерть (4376) Хмельнитчина (294)

 Брошенная матерью на морозе новорожденная девочка умерла в Хмельницкой области

В Хмельницкой области мать бросила новорожденную девочку на морозе. Ребенок умер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в больницу с маточным кровотечением доставили 22-летнюю жительницу одного из сел Изяславского района. У женщины во время осмотра обнаружили остатки пуповины, но рождение ребенка она категорически отрицала.

Тогда правоохранители выехали по месту проживания роженицы и на сеновале обнаружили новорожденную. На голове у ребенка была огромная гематома. Предположительно, она упала на пол, ведь женщина рожала в обычном деревенском туалете на улице. Также у девочки было сильное переохлаждение, поскольку она длительное время находилась в неотапливаемом подсобном помещении замотанная в одну тряпку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяная жительница Краматорска родила двух мертвых детей

Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла. Причина смерти - внутричерепное кровотечение вследствие травмы.

Как выяснилось, ребенок родился 8-месячным. Весь период беременности женщина скрывала свое состояние от родных. На учете в больнице она не состояла.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
еще и родительских прав лишить пожизненно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неправильно мы воспитываем молодых.Материнство- это большое счастье.Нельзя осуждать эту женщину!Порошенко виноват,отменивший льготы и пособия матерям.Мы должны уважать выбор женщины.Она сама едва осталась жива.Результат отчаяния..
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто мешал ее выбору , хотя бы оставить ребенка в приюте?
Сделать аборт, родить в больнице , а не в деревянном туалете и написать отказ от малыша?
Это урод человеческий , а не женщина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Повторюсь : издержки семейного воспитания,либо психически нездоровый человек.Тюрьмой это не исправить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
В польше тоже так было скажут порохоботы. Это переходной период реформ)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да,но в Польше он длился не бесконечно.И с Польши можно было слинять на заработки в старую Европу,не напрягаясь И в Польше не было сколько у нас,бизнесменов с рашкой,без стыда и совести...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор, или пишите с обоснованием, чем Вы недовольны в данной новости, например ценами в роддомах, или прекратите превращать сайт в раздел криминальной хроники.
В РФии тоже начинали с того, что превратили новости в кошмар - мол, пусть население потихонечку привыкает к насилию. И новости "1+1" мы перестали смотреть из-за этого - у нас в доме дети.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что происходит с женским материнским чувством ? Почему они стали утрачивать это материнское чувство ? Почему женщины стали так деградировать , ведь это не единичный случай , уверен , что такого уже очень много ! Кто-нибудь даст научную оценку таких мутаций женщин .
Смотрю здесь - в штатах , очень много украинок , быстро осваиваясь со-страной , начинают искать возможности выгодно пристроить своё тело ( иначе назвать не могу ) , почему у женщин так выражена продажность и угасает чувство материнства ???????
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБрошенная матерью на морозе новорожденная девочка умерла в Хмельницкой области
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие Геращенко_Антон ГПУ Гройсман дети Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Нацполиция обстрел ПАСЕ плен покушение Порошенко Россия санкции СБУ смерть суд США Трамп убийство Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти