 Брошенная матерью на морозе новорожденная девочка умерла в Хмельницкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, в больницу с маточным кровотечением доставили 22-летнюю жительницу одного из сел Изяславского района. У женщины во время осмотра обнаружили остатки пуповины, но рождение ребенка она категорически отрицала.
Тогда правоохранители выехали по месту проживания роженицы и на сеновале обнаружили новорожденную. На голове у ребенка была огромная гематома. Предположительно, она упала на пол, ведь женщина рожала в обычном деревенском туалете на улице. Также у девочки было сильное переохлаждение, поскольку она длительное время находилась в неотапливаемом подсобном помещении замотанная в одну тряпку.
Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла. Причина смерти - внутричерепное кровотечение вследствие травмы.
Как выяснилось, ребенок родился 8-месячным. Весь период беременности женщина скрывала свое состояние от родных. На учете в больнице она не состояла.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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Сделать аборт, родить в больнице , а не в деревянном туалете и написать отказ от малыша?
Это урод человеческий , а не женщина.
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В РФии тоже начинали с того, что превратили новости в кошмар - мол, пусть население потихонечку привыкает к насилию. И новости "1+1" мы перестали смотреть из-за этого - у нас в доме дети.
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Смотрю здесь - в штатах , очень много украинок , быстро осваиваясь со-страной , начинают искать возможности выгодно пристроить своё тело ( иначе назвать не могу ) , почему у женщин так выражена продажность и угасает чувство материнства ???????
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