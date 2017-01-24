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 Минюст не смог избрать главу Департамента по вопросам люстрации и объявил повторный конкурс

Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации.

Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни одного из кандидатов не было признано победителем конкурса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Министерство юстиции приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей в процесс отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса. Конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет соответствовать квалификационным требованиям", - заявили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 17 по 19 января состоится конкурс на должность директора Люстрационного департамента. На должность претендуют 12 кандидатов, - Минюст

Минюст напомнил, чтобы принять участие в конкурсе претендентам необходимо подать пакет документов, в который должны входить:

1. Копия паспорта гражданина Украины.

2. Письменное заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности государственной службы, к которой прилагается резюме в произвольной форме.

3. Письменное заявление, в котором лицо сообщает, что к нему не применяются запреты, определенные ч.3 или ч.4 ст. 1 Закона "Об очищении власти", и дает согласие на прохождение проверки и обнародования сведений о нем.

4. Копия документов об образовании.

5. Заполненная личная карточка установленного образца.

6. Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год.

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Документы принимаются до 18:00 23 февраля 2017 по адресу: г. Киев, пер. Рыльского, 10 (ящик для входящей корреспонденции при входе в помещение).

Ознакомиться с требованиями к претендентам и деталями проведения конкурса можно на официальном сайте Министерства юстиции по ссылке.
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и прогноз от петя оффшорного тот же победа за 3 дня...

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и еще один прогноз от петрушки - мы вот вот войдем в Европу...

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спросите у парубия, кто ему справку выдавал.
там обязательно найдется нужный кандидат.
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А зачем он нужен, этот конкурс? Назначайте Лещенко или Соболева))))
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лещенко нельзя, у него притула головного мозга.
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Да хоть что)))Пусть поработает, он так красиво рассказывает какой должна быть люстрация. Хочется увидеть)))
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это же надо коррупционеры никому не доверяют... уже и назначить некого...

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Спустя три недели после того, как президент Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией, он вернулся на свое рабочее место.

Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.

По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности. Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.

Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/zaderzhannyy-zamglavy-sluzhby-eksportnogo-kontrolya-za-vzyatku-v-250-tysyach-snova-vyshel-na-rabotu-202008_.html


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тут ось що цікаво: чи то в депутатів родичі - талановиті бізнесмени, чи то в талановитих бізнесменів родичі - депутати?
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