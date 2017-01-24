 Минюст не смог избрать главу Департамента по вопросам люстрации и объявил повторный конкурс

Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни одного из кандидатов не было признано победителем конкурса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Министерство юстиции приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей в процесс отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса. Конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет соответствовать квалификационным требованиям", - заявили в ведомстве.
Минюст напомнил, чтобы принять участие в конкурсе претендентам необходимо подать пакет документов, в который должны входить:
1. Копия паспорта гражданина Украины.
2. Письменное заявление об участии в конкурсе с указанием основных мотивов относительно занятия должности государственной службы, к которой прилагается резюме в произвольной форме.
3. Письменное заявление, в котором лицо сообщает, что к нему не применяются запреты, определенные ч.3 или ч.4 ст. 1 Закона "Об очищении власти", и дает согласие на прохождение проверки и обнародования сведений о нем.
4. Копия документов об образовании.
5. Заполненная личная карточка установленного образца.
6. Декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год.
Документы принимаются до 18:00 23 февраля 2017 по адресу: г. Киев, пер. Рыльского, 10 (ящик для входящей корреспонденции при входе в помещение).
Ознакомиться с требованиями к претендентам и деталями проведения конкурса можно на официальном сайте Министерства юстиции по ссылке.
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там обязательно найдется нужный кандидат.
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Порошенко назвал историю с задержанием чиновника одним из примеров эффективной борьбы с коррупцией Задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, требовавший от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.
По данным ZN.ua, c понедельника, 18 января, он продолжает исполнять свои служебные обязанности. Примечательно, что 29 декабря 2015 года президент Петр Порошенко на заседании итоговой коллегии СБУ заявил об объявлении подозрения в совершении преступления заместителю директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/zaderzhannyy-zamglavy-sluzhby-eksportnogo-kontrolya-za-vzyatku-v-250-tysyach-snova-vyshel-na-rabotu-202008_.html
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