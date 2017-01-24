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Все про:декларация (822) доходы (475) Батькивщина (1833) Евтушок Сергей (5)

 "Автомобиль Toyota RAV-4 купил в кредит, а квартиру подарила теща", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок рассказал о доходах

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок утверждает, что автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 355 тысяч гривен, указанный в декларации о доходах, он приобрел в кредит, а квартиру в Сарнах (Ривненская область) площадью 112,8 кв.м., которая, согласно декларации, является единственным жилищем семьи, - подарила теща.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ, комментируя задекларированные доходы за 2015 год.

Согласно декларации о доходах за 2015 год, нардеп владеет автомобилем Toyota RAV-4 стоимостью 355 тысяч гривен, его жена - Юлия квартирой в Сарнах площадью 112,8 кв.м. Также Евтушок задекларировал 35 тысяч долларов наличными. Также депутат задекларировал расходы на аренду жилья в сумме 79120 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто-то из высоких киевских кабинетов дал добро, чтобы в областях, где добывают янтарь, орудовал львовский криминалитет, - нардеп Евтушок

"Корпоративные доходы, которые были до 2008 года, позволяли мне при их продаже получить определенные средства. Я был городским головой... Чтобы вы понимали, у городского головы города Сарны заработная плата была около тысячи долларов. При этом, там особо негде тратить деньги. Второй момент. Я в 2014 году купил Toyota RAV-4 в кредит. Перед тем у меня была другая машина - Honda Accord, которую мы продали и оплатили половину за новую. Тогда доллар был около 12, а я рассчитался за кредит, когда он стал 40. Представьте, сколько мне стоил автомобиль. Машина мне досталась в половину дешевле. У меня уже нет тех 35 тысяч долларов, в 2016 году была приобретена машина Volkswagen Passat. На ней езжу я, а жена - на Toyota. Потому что в Киеве сложно без машины. Тем более, когда есть ребенок". - рассказал Евтушок.

Также читайте: До реформы полиции в процессе незаконной добычи янтаря были задействованы все силовые структуры, - нардеп Евтушок

Также, по словам наредепа, у него нет каких-то драгоценностей, которые нужно декларировать, как и подарков такого рода.

"Задекларирована квартира в Сарнах. Кстати, ее подарила теща. Она была застройщиком в городе. Построила несколько пятиэтажных домов. Оставила себе полуподвальное помещение. Там сделали ремонт и подарили нам. Если я вам покажу, где живу, вы будете удивлены. Хотя квартира классная. Большое спасибо теще", - отметил Евтушок.

Полный текст интервью с Сергеем Евтушком читайте ЗДЕСЬ.


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Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины.

Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.

Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.

Причина увольнения, изложенная в приказе («по семейным обстоятельствам»), не соответствует действительности. Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.

«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.

Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации (299-я летает на Су-25) - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
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На Думской пост,все возмущены!!!!!!
До АТОшников доходят крохи ввиде наградных часов и НИКТО не проверяет обжиревших полковников и хенералов.
СТЫДНО.
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А чому ти,євтушок,так добре володієш інформацію про нелегальне видобування бурштину?Теж теща бурштин подарувала?
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Навіщо робити нарізки, якщо на Цензорі є повне інтерв'ю? Не розумію..
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Щоб зконцентрувати увагу поважної публіки на головному.
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подарили бриллиантовый микрофон ?папа, мама, дед мороз,сорри, бобла нету
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ну по крайней мере не рассказывает, что все это заработал тяжелым трудом с 12 лет
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Допоможіть убогому йовтушку,покажіть де треба красти!Ато він ще з голоду ласти склеїть....
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Nu vedj umejet ljudi zjenitsa, a i tjosjcja taklaja prekrasnaja, da, vot toljko, a tjosjcja znajet sjto ona podarila vzjatju toyotu.
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"мальчик билли не ел и не пил, он деньги копил".
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Когда же найдется "честный" депутат, который выйдет на трибуну и скажет - да, я крал, брал откаты, лоббировал интересы всех, кто заплатит и дерибанил бюджет по корпоративному сговору. Вот такого парня (даму) можно сразу залить бетоном и канонизировать.
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там глава фракции в сандалях на босу ногу зимой ходит...

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Как всегда все берется из ниоткуда. Благополучие так и прирастает...
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здається, всі нардепи в нас в приймах живуть.. Все, чим вони "володіють", належить або дружинам, або тещам..)))
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Оказывается теща друг человека! Ну просто повезло человеку. Там все такие сказочники во главе с Парашенко и Гнойсманом или через одного?
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А тёща по-вашему не дочери должна была квартиру отписать, а бомжу с вокзала?
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" Живу в полуподвалеее.. Солнышка не вижу .
."
" Я начал жить в трущобах городских,
И добрых слов я не слыхаааал..."
Плачу.
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Да как то пох. У большинства украинцев менталитет *моя хата скраю*...Так что еще долго будем жить в совке и молится за 100 гривень в день на панов.
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Евтушок - петушок рассказал сказочку про козявочку...
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чучка все знает- чтобы стать миллионер надо стать депутатом
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тещу за яйца надо брать.... если такие подарки дарит значит яйца есть...

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А с чего Вы решили, что тёща бомжевала и своей квартиры не имела ещё со времен совка?
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Они просто завидуют что тёщи им ничего не дарят
Фиговые зятья
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Теща - забудовник ,а вин(Евтушок) - мер ! Подайте , Христа ради , червонец золотой !
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Да пох. Почитаем, повозмущаемся.... И все. Пока не посадят хоть одного, мы будем читать про богатых бабушек, выигрыши и найденные клады. И все это будет прокатывать. Нет закона, который бы чиновника или депутата позволял наказать за жизнь не по доходам. Нет его! А с учетом того, что там они все такие, то ни один не будет лишен деп. неприкосновенности. И песенку про отмену этой неприкосновенности они будут петь на каждых выборах. Но ни отмены неприкосновенности, ни закона о контроле расходов чиновников и депутатов (простым гражданам - пожалуйста )), ни ответственности за голосование чужой карточкой, - ничего этого не будет.
У страны сейчас лишь два пути решения этой проблемы - насильственный, с развешиванием этих на столбах, что может ввергнуть страну в хаос и окончательно ее погубить, и умный. Это когда люди перестанут лениться, включат мозги, и перестанут, наконец-то, голосовать за тех, кто уже был во власти, и показал, как он "занарот". Всего лишь перестать лениться. Посмотреть, как и кто голосовал. Кто в списках, с какими бизнесами и какие заводы в каких странах имеет. А пока народ умнеть не хочет, а развешивать барыг на столах боится, то ничего не поменяется. Будем слушать сказки.
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Что-то вспомнилось...

" Подследственный, как Вы купили автомобиль?
---- Ну-у-у... У меня был мотоцикл, я его продал, доложил немножко денег и купил...А шо?
А как Вы приобрели мотоцикл?
---- Ну-у-у... У меня был велосипед,я его продал, доложил немножко денег и купил...А шо?
А каким образом Вы стали владельцем велосипеда?
--- Э-э-э,начальник! За велосипед я уже давно отсидел!!!
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Шота я не допонимаю !
типа купить в кредит можно ? или шо ?
купить в кредит это ЕЩЕ ДОРОЖЕ !!!
по ходу это уже не 330 !
а 430 при ГОДОВОМ! раскладе. при пятилетнем помо посчитать 30% годовых оп кредитам.
итого за год 440/12=36000 в мес.
т.е. типа норм ? сердняя зп сколько получает депутат ?
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По нонешним меркам быть депутатом от ,,Батькивщины" значит быть прокажённым .Если ты депутат от БПП или НФ,или от осколков ПР ,то к тебе карательные органы и на пушечный выстрел не подойдут.А тут можно и над японской ,,Нивой " постебаться,тёщу с лайном смешать,всё можно.Можно лишить депутатства,арестовать,если ты не вхож на Банковую..Наши папуасы ещё и свистеть будут,защищая липецкого афшорника-главфинансиста сепаратистов и оккупантов.
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я никого не оправдую но машина и одна квартира....ну что же здесь криминального у него же их не 10...если 10 то проверить надо а если действительно одна так чего мозги парить тем более проверить находится машина в кредите просто
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Автомобиль Toyota RAV-4 купил в кредит, а квартиру подарила теща", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок рассказал о доходах
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