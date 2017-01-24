 "Автомобиль Toyota RAV-4 купил в кредит, а квартиру подарила теща", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок рассказал о доходах

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ, комментируя задекларированные доходы за 2015 год.
Согласно декларации о доходах за 2015 год, нардеп владеет автомобилем Toyota RAV-4 стоимостью 355 тысяч гривен, его жена - Юлия квартирой в Сарнах площадью 112,8 кв.м. Также Евтушок задекларировал 35 тысяч долларов наличными. Также депутат задекларировал расходы на аренду жилья в сумме 79120 грн.
"Корпоративные доходы, которые были до 2008 года, позволяли мне при их продаже получить определенные средства. Я был городским головой... Чтобы вы понимали, у городского головы города Сарны заработная плата была около тысячи долларов. При этом, там особо негде тратить деньги. Второй момент. Я в 2014 году купил Toyota RAV-4 в кредит. Перед тем у меня была другая машина - Honda Accord, которую мы продали и оплатили половину за новую. Тогда доллар был около 12, а я рассчитался за кредит, когда он стал 40. Представьте, сколько мне стоил автомобиль. Машина мне досталась в половину дешевле. У меня уже нет тех 35 тысяч долларов, в 2016 году была приобретена машина Volkswagen Passat. На ней езжу я, а жена - на Toyota. Потому что в Киеве сложно без машины. Тем более, когда есть ребенок". - рассказал Евтушок.
Также, по словам наредепа, у него нет каких-то драгоценностей, которые нужно декларировать, как и подарков такого рода.
"Задекларирована квартира в Сарнах. Кстати, ее подарила теща. Она была застройщиком в городе. Построила несколько пятиэтажных домов. Оставила себе полуподвальное помещение. Там сделали ремонт и подарили нам. Если я вам покажу, где живу, вы будете удивлены. Хотя квартира классная. Большое спасибо теще", - отметил Евтушок.
Полный текст интервью с Сергеем Евтушком читайте ЗДЕСЬ.
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Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины.
Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.
Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.
Причина увольнения, изложенная в приказе («по семейным обстоятельствам»), не соответствует действительности. Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.
«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.
Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации (299-я летает на Су-25) - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
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До АТОшников доходят крохи ввиде наградных часов и НИКТО не проверяет обжиревших полковников и хенералов.
СТЫДНО.
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" Я начал жить в трущобах городских,
И добрых слов я не слыхаааал..."
Плачу.
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Фиговые зятья
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У страны сейчас лишь два пути решения этой проблемы - насильственный, с развешиванием этих на столбах, что может ввергнуть страну в хаос и окончательно ее погубить, и умный. Это когда люди перестанут лениться, включат мозги, и перестанут, наконец-то, голосовать за тех, кто уже был во власти, и показал, как он "занарот". Всего лишь перестать лениться. Посмотреть, как и кто голосовал. Кто в списках, с какими бизнесами и какие заводы в каких странах имеет. А пока народ умнеть не хочет, а развешивать барыг на столах боится, то ничего не поменяется. Будем слушать сказки.
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" Подследственный, как Вы купили автомобиль?
---- Ну-у-у... У меня был мотоцикл, я его продал, доложил немножко денег и купил...А шо?
А как Вы приобрели мотоцикл?
---- Ну-у-у... У меня был велосипед,я его продал, доложил немножко денег и купил...А шо?
А каким образом Вы стали владельцем велосипеда?
--- Э-э-э,начальник! За велосипед я уже давно отсидел!!!
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типа купить в кредит можно ? или шо ?
купить в кредит это ЕЩЕ ДОРОЖЕ !!!
по ходу это уже не 330 !
а 430 при ГОДОВОМ! раскладе. при пятилетнем помо посчитать 30% годовых оп кредитам.
итого за год 440/12=36000 в мес.
т.е. типа норм ? сердняя зп сколько получает депутат ?
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