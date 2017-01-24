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Все про:взятка (3271) суд (19908) судья (1665) Бенедисюк (18) Высший совет правосудия (10)

 Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка

Высший совет правосудия (ВСП) отстранил от должности судью Хозяйственного суда Киева Любомира Головатюка, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

Об этом сообщил председатель совета Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Временно отстранить судью от осуществления правосудия на срок до 13 марта", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

Таким образом, совет частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которая просила отстранить судью на 2 месяца.

Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
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я шо то не понял , хрень какая то ..он ПОДОЗРЕВАЕТСЯ в получении взятки или ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ ??
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уже подозревается...взятку же отдал кому надо....

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Стандарты НАТО - говорите ?
Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины.

Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.

Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.

Причина увольнения, изложенная в приказе («по семейным обстоятельствам»), не соответствует действительности. Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.

«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.

Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации (299-я летает на Су-25) - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
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То тож "справжні полковники", а то якісь літуни )))))
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В СІЗО на нари,без будь яких застав та підписок ))))
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серьезное наказание. можно даже сказать перебор.
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для судьи-да, ибо за два почти месяца мимо пройдет неслабая касса...
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так может у него на глазах, его же деньги в сиротские приюты отдавать?
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Та іх ще виключат з профспілки і перенесут відпуску на зимовий час ))))
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Нормальный судья, нормально брал, чего прицепились? Колядовать умеет..Перебор- не замечен..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка
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