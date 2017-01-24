 Высший совет правосудия отстранил от должности подозреваемого в получении $10 тыс. взятки судью Хозсуда Киева Головатюка

Об этом сообщил председатель совета Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Временно отстранить судью от осуществления правосудия на срок до 13 марта", - сказал он.
Таким образом, совет частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, которая просила отстранить судью на 2 месяца.
Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
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Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины.
Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.
Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.
Причина увольнения, изложенная в приказе («по семейным обстоятельствам»), не соответствует действительности. Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.
«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.
Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации (299-я летает на Су-25) - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
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