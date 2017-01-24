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 Боевик "ЛНР" из Одессы пойдет под суд

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в участии в террористической организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, в декабре 2014 года мужчина выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "ЛНР". 25-летний злоумышленник принимал участие в вооруженном сопротивлении украинским правоохранителям и военнослужащим, захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительстве и укреплении блокпостов и т. п. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность террористической организации в сети Интернет.

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на одесской зоне сурово обращаются с такими апалченцами. Еще один подшконочный любитель рузькава мира появится.
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ja uzje pocjti cjto procjital - pod razstrel, a zjalj, no sud konesjno mozjet i strasjneje nakazanije pridumatj, budem nadejetsa.
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Наваросов надо перерабатывать на удобрения.
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"Москалям аж дух заперло!" Это не Киев и не Львов, это Манхеттен ! И тысячи людей поют Гимн Украины ! Улыбнул еще флаг ОНН, молодчаги!
Смотрите видео http://goruzont.blogspot.com/2017/01/blog-post_1073.html
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