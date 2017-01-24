 Боевик "ЛНР" из Одессы пойдет под суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, в декабре 2014 года мужчина выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконное вооруженное формирование террористической организации "ЛНР". 25-летний злоумышленник принимал участие в вооруженном сопротивлении украинским правоохранителям и военнослужащим, захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительстве и укреплении блокпостов и т. п. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность террористической организации в сети Интернет.
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