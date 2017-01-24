 В Апелляционном суде Киева проходит экстренная эвакуация сотрудников из-за сообщения о минировании

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила ответственная за связи с общественностью суда Наталья Шкорупеева.
"Мы только что получили сообщение о минировании. Ожидаем прибытия спецслужбы. На данный момент у нас проводится экстренная эвакуация всех сотрудников", - сказала она.
При этом Н.Шкорупеева отметила, что на прошлой неделе поступало аналогичное сообщение, оказавшееся ложным.
"Мы не знаем, насколько сегодняшняя информация соответствует действительности, так как на прошлой неделе поступала ложная информация о минировании", - отметила она.
Как сообщалось ранее, Деснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам тюрьмы 29-летнего мужчину, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала.
1164 15
Российские наемники на Луганщине, выдвигаясь на боевые позиции, попали на собственное минное поле, - ГУР(110)
Жителю Чернигова дали три года за "минирование" ж/д вокзала(32)
ОБСЕ на 2 дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов(20)
Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о "минировании" супермаркета в Киеве(8)
Суд арестовал свободовца Швайку(2)
Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО(216)
В восточную часть Алеппо прибыли автобусы для вывоза оставшихся повстанцев и членов их семей(32)
Ответить
Ответить
Это как минирование Геращенко.
Если бы действительно минировали - точно бы не предупреждали.
Ответить
Ответить
Шутка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Однако переживает шкурупеева за свою шкуру.
Ответить
Ответить
Ответить