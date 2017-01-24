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Все про:Киев (15913) минирование (524) эвакуация (370) Апелляционный суд (167)

 В Апелляционном суде Киева проходит экстренная эвакуация сотрудников из-за сообщения о минировании

Киевский Апелляционный хозяйственный суд эвакуируют из-за сообщения о минировании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила ответственная за связи с общественностью суда Наталья Шкорупеева.

"Мы только что получили сообщение о минировании. Ожидаем прибытия спецслужбы. На данный момент у нас проводится экстренная эвакуация всех сотрудников", - сказала она.

При этом Н.Шкорупеева отметила, что на прошлой неделе поступало аналогичное сообщение, оказавшееся ложным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан пенсионер по подозрению в 98 ложных сообщениях о минировании в Киеве, - Нацполиция

"Мы не знаем, насколько сегодняшняя информация соответствует действительности, так как на прошлой неделе поступала ложная информация о минировании", - отметила она.

Как сообщалось ранее, Деснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам тюрьмы 29-летнего мужчину, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала.

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Нормально - толслтожепых манагеров надо держать в тонусе. (МВС -звонил не Я! )
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так то наверное какое-нибудь важное заседание сорвали таким образом.
Это как минирование Геращенко.
Если бы действительно минировали - точно бы не предупреждали.
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Узнав, что крысиная нора заминирована, крысы бросив недоеденный сыр кинулись в рассыпную. Может это туфта, думали крысы, а все же сыкотно умирать, когда в трехлитровых банках сыр на всю оставшуюся жизнь припрятан.
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бред, если захотят взорвать то в ментов звать не будут
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На пару часов количество взяток в Украине уменьшится на несколько процентов.
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Что, "дедушку - минера" уже из "дурки" выпустили и он опять "минирует"? Хотя, если честно, если бы кто - нибудь действительно взорвал это здание, то особого сожаления и жалости "по убиенным" самым "честным и порядочным судьям" не испытывал бы... Может я такой "кровожадный"? Или нынешняя судебная система нашей страны такая "'эффективная", что со стороны своих граждан может вызывать только отвращение?
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Об этом сообщила ответственная за связи с общественностью суда Наталья Шкорупеева.

Однако переживает шкурупеева за свою шкуру.
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На прошлой неделе тоже минировали? Наверное, приучают -- "Волк! Волк!", а потом -- раз и...
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Треба їх евакуювати з криши будівлі за допомогою власної ваги
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