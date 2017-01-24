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Все про:авто (3959) акция (1985) Киев (15913) Нацполиция (5595) протест (5221) растаможка (24) блокирование (86)

 Въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано, - полиция

Полиция не обнаружила грубых правонарушений при частичной блокировке активистами въезда транспорта в Киев. Из-за акций на въездах в Киев затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Таким образом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано. Около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения", - сказано в заявлении ведомства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты частично заблокировали въезды в Киев и жгут шины. ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины.
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На це владі по)(уй. Хоч буде і 2000. Треба перекрити дороги до кордонів. Це, очевидно, відразу дасть результат. Того не роблять мабуть тому, що організатори акції грають в свою гру і не хочуть псувати відносини з владою.
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Это все последствия действий практически всех властей страны. питорася делали и делают все чтобы народ не ездил на пристойных бу шных машинах.
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Закон вводит льготные условия ввоза автомобилей для лиц, которые ввозят для собственного использования или в интересах других лиц по договорам купли-продажи, поставки, дарения, комиссии, поручения, поручительства, других хозяйственных и гражданско-правовых договоров или по решению суда, не более одного автомобиля в год.
За период действия закона (до 31 декабря 2018 года) возможен ввоз на льготных условиях не более трех автомобилей на одно лицо.
Кроме того, в течение 365 дней со дня регистрации транспортного средства, при ввозе которых были применены уменьшенные ставки акцизного налога, действует запрет на его отчуждение.Многие чиновники откровенно признают, что главное для них - это бабки - большие бабки теряют
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Нам вся эта хе..ня не нужна,мы хотим за разумные деньги привезти себе из Европы свежее десятилетнее авто и ЛЕГАЛЬНО его растаможить за 1-2 тысячи долларов.
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Нам вся эта хе..ня не нужна это вам Фронт змин предало идею и занимается решением своих личных проблем
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Що укрправда, що цензор однобоко висвитлюють події. Чому не пишуть що проводиться акція по зміні правил по розмитненню вживаних автомобілів.
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а вы посмотрите на основные темы дня на цензоре ...трамп , россия и геращенко , других проблем в стране нет
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КГГА не собирается там йолку ставить, что бы было основание разогнать?
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На це владі по)(уй. Треба перекрити дороги до кордонів. Це очевидно ввідразу дасть результат. Організаторі акції грають в свою гру і не хочуть псувати відносини з владою.
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на кордонах с запада и так пробки из за этих машин.

просто приходит время чтобы прекращать наживаться на народе. Ибо заепали шыкаладные твари.
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Так вот, жратва есть, а ложек на всех не хватает Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях и т. д.
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Коммуналку подняли в разы - и все молчат, исправно платят... Значит этот протест - заказуха.
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Обычная семья, которая работает, теперь в сезон будет платить на 10-12 тыс. грн. больше ахметке и шоколадному - и тишина...
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Коммуналку все платят, ибо есть такая возможность. ......... кто не может получил субсидию, а кто работает, то его не напрягает.
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вообще не понял что ты написал, мысль в чем?
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Как о чем? Он написал что его как стецьгава комуналка вообще не пипчит У него субсидия и жена уборщицей работает Не говоря уже о том Что минстець зарплату поднял Возьми Гыга Тот на субсидию в прошлом году в Венецию на недельку смотался Куда то пропал Хочется спросить Куда планирует на подорожании хлеба сахара и маршруток Поехать Наверно на Канары
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Все просто, гонять машины из-за границы раньше был классный бизнес, он крышевался как и любой другой, у автосалонов дела идут херово очень, вот ребята и решили переквалифицироваться - опять гонять машины из-за бугра и иметь на тачке свои 3-5 штук баксов, вот и все.
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Поэтому если бы эти люди требовали убрать налог с покупки нового автомобиля в европе - я двумя руками "За", почему я должен покупать новый автомобиль в 1,5 раза дороже чем в он стоит европе? Убирайте нах пошлины, стройте заводы - и продавайте качественный продукт по конкурентной цене.
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Да розженіть хитрозадих і машини заставте розтаможувать.Раз закон один для всіх, то чому я платив налоги а кучка пройдисвітів нехоче цього робити? Тоді потрібно відмінить для всіх і ....питання-де брать на пенсії для родні цих ублюдко-мітінгувальників??????
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Никтот пробовать не будет, сами разойдутся..........не идейные они, а простые автобарыжки.
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вы лох! и таких очень много. я с вами. и по хрену все законы.
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на пенсии для кого? для прокураторов мусоров и судей? Ибо именно их пенсии создают дефицит в пенс.фонде.
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А шоколадный не заплатит налоги с офшоров. Ты возмущен?
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Самое смешное, что Вы даже не пытались понять, что происходит - они не требуют бесплатного - ОНИ ТРЕБУЮТ ЧТО БЫ БЫЛИ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ - ПЛАТИ И ЕЗДЬ... хочешь - растамаживай полностью сразу, не хочешь - плати растаможку в РАССРОЧКУ, но все равно ее плати.
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на очереди контрабандисты сигарет! они для страны валюту зарабатывают и должны проезжать совсем без очереди!!!!
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Поки вони позганяли авто до кучі,нехай поліція разом з митниками перевірить авто коли і при яких умовах вони заїхали в Україну.
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Власти начхать на эти акции, даже если они до лета будут блокировать, а чтобы никто внимание на это не обращал будет на рюкзаковского жердяя охотится ху%ло, игил, колумбйская наркомафия и племя каннибалов из полинезии.
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Все правильно,какого хрена в Украине самые дорогие автомобили???
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так пусть требуют снять пошлины с покупки нового авто.
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А,почему барыги не дают открывать заводы известным автопроизводителям....???
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самые дешевые в Каире, там хлам со всего света 70 лет собирался, и кататься очень удобно - стал в пробку и стоишь четыре часа, да и воздух там свежий, когда ветер с пустыни дует, в остальное время небольшой смог, дышать практически можно, особенно в противогазе
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Задолбали хитрожопые. Я покупаю авто в Украине, плачу все налоги, а хитрожопые имеют наглость ездить на иностранных номерах и еще требуют, чтобы их освободили от уплаты налогов. Навезут сюда старья и превратят страну в кладбище старых авто.
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Когда Украина вступила в ВТО, одним из условий было-беспошлинное перемещение и продажа авто. Наши барыги на коленях ползали и упросили ,в виде исключения, ввести налоги на б у авто на пять лет.
Через пять лет снова падали в ноги и упросили ещё на три года. Потом ещё на 2. А потом все привыкли...
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вангую что будет дальше
организованный благородный митинг возле КМ
выходит Грося, внимательно выслушивает, проникается темой ,пускает скупую соплю и обещает перетереть с мудрым гарантом
едет на банковую и там торжественно подписывают с Петюней этот закон
тем самым БРОСАЯ КОСТЬ украинскому народу с барского плеча, чтоб заткнулись
и не скивджали некоторое время, и делюгу делать не мешали)
очень уж всё красиво выглядит, и полосы культурно перекрыли и покрышку подожгли
а в центре Киева ни нацгвардии ни мусоров
Санта Барбара продолжается) вчера про Антона Г. было, сегодня майдан халявщиков)
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Где берутся те долб*ебы которые тут против борьбы за удешевление расстаможки машин?
Этот % реально показатель количества ботов на сайте. Количество о*евающее.
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Для шарика- долб*еба!Зрозумій,всі хотять дешевих авто,але не за чужий рахунок.З логіки мітингарів виходить раз я купую легально авто значить повинен платить всі налоги,а якщо я хитрозадий і пригнав корито задешево не розмитнюючи його, то дам пару сотень гривень і буду спокійно кататся.Хай мітінгують про рівні умови дпя всіх а не окремих унікумів...
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У вас все навыворот, пошлины должны быть на б/у авто, и должны быть отменены с покупки нового автомобиля - так правильно.
Снимать пошлины с хлама и оставлять на новые - это идиотизм. А добиваются этого те, кто хочет гонять сюда хлам и продавать по цене нового авто в европе.
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А вы вообще в курсе что барыги обязаны были понизить ставку растаможки в рамках ВТО а собираются ее ПОДНЯТЬ?
Нужно не вонять что пробка а помогать боротся за человеческие условия расстаможки, в европе на нормальное б/у авто откладывать месяц а у нас в нищете это предмет, блять роскоши. Экономика без дешевых авто не работает.
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"в европе на нормальное б/у авто откладывать месяц" Это какую зп надо иметь что б за месяц купить нормальное авто?
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Введут нормы как в ЕС, то кипишь будет ещё больше. Когда будут заставлять вылизывать хлам до идеального состояния перед ТО, да запретят въезд в большие города машинам которым по 20 лет.
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Хто проти дешевих авто? Думаю жодна людина не скаже що хоче платить більше.Але давайте виходить з сучасних реалій,де брать кошти на війну,на пенсії на інші потреби.Згоден що потрібно розкуркулить зажравшихся чинуш і *прихлебателей* ала віз і нині там...
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Если бы они вышли за нормальную растаможку. Нет, они вышли за увеличение срока нахождения авто с иностранными номерами в Украине без расстаможки. А это удобно по сути лишь нескольким областям. А если добавить к этому, что страховка на эти машины может быть иностранная, и вообще никакая, то лично я против таких машин в Украине. Если такой ударит, то хрен потом получишь компенсацию.
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Куда б они не "вышли", но уже задрали все своим быдлячеством засирать когда-то прекрасный Киев! Нельзя это где-то во Львове делать, там и фон нормальный с мусорниками...
Блд пол-страны идиотов и жлобья. Чернобыль начал действовать?
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Палити шини це для підтримання страху влади, а не у власних барижних інтересах, суки!
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ПУСТЬ ВАЗЫ, МОСВИЧИ ПАЛЯТ И СТАРЫЕ ИНОМАРКИ !!!
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ЦЯ ВЛАДА ЗАБИЛА НА ВСІХ.ЇМ ТІЛЬКИ РИЛА СВОЇ НАБИТИ
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Меня удивляет одно Чем те дэбилы Которые поддерживают власть с ее обдираловкой растамаживающих авто Или пользующихся авто других стран Отличаются от кацапов Типа так вам и надо платите Я ж плачу все поборы Вот и вы платите Моло вас скотов имеют Мало вам Грося подорожание сделал Надо бы еще
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Эти акции протеста оккупантам до одного места. А вот чтобы они услышали, нужно бойкотировать то,что они пытаются навязать силой , а именно "ганьба" тому кто купит продукцию "заз"(так и пишем на капоте), отказаться от услуг служб такси которые присылают сенсы-ланосы. Тогда этим какао-бобам придётся или выходить на рынок с реальной ценой 2000 доларов за ланос, или кататься самим. А акции нужно устраивать на их автобусных заводах а то скоро забудем как выглядит человеческая маршрутка Мерседес .
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Власники авто на закордонній реєстрації здебільшого звичайнісінькі контрабандисти, їхня єдина мета - це безперешкодно їздити на іноземній реєстрації в Україні, навіть якщо уряд зробить все безкоштовне вони все рівно не реєструватимуть свої "дешеві авто у хорошому стані" в Україні...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВъезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано, - полиция
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