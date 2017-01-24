 Въезды в Киев частично блокируют 200 человек и несколько десятков автомобилей: грубых нарушений не зафиксировано, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Таким образом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом. Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано. Около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения", - сказано в заявлении ведомства.
Напомним, сегодня с утра владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично заблокировали въезды в Киев, требуя принять законопроект №5567, который позволит им не растаможивать ввозимые из-за границы машины.
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За период действия закона (до 31 декабря 2018 года) возможен ввоз на льготных условиях не более трех автомобилей на одно лицо.
Кроме того, в течение 365 дней со дня регистрации транспортного средства, при ввозе которых были применены уменьшенные ставки акцизного налога, действует запрет на его отчуждение.Многие чиновники откровенно признают, что главное для них - это бабки - большие бабки теряют
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просто приходит время чтобы прекращать наживаться на народе. Ибо заепали шыкаладные твари.
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Через пять лет снова падали в ноги и упросили ещё на три года. Потом ещё на 2. А потом все привыкли...
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организованный благородный митинг возле КМ
выходит Грося, внимательно выслушивает, проникается темой ,пускает скупую соплю и обещает перетереть с мудрым гарантом
едет на банковую и там торжественно подписывают с Петюней этот закон
тем самым БРОСАЯ КОСТЬ украинскому народу с барского плеча, чтоб заткнулись
и не скивджали некоторое время, и делюгу делать не мешали)
очень уж всё красиво выглядит, и полосы культурно перекрыли и покрышку подожгли
а в центре Киева ни нацгвардии ни мусоров
Санта Барбара продолжается) вчера про Антона Г. было, сегодня майдан халявщиков)
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Этот % реально показатель количества ботов на сайте. Количество о*евающее.
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Снимать пошлины с хлама и оставлять на новые - это идиотизм. А добиваются этого те, кто хочет гонять сюда хлам и продавать по цене нового авто в европе.
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Нужно не вонять что пробка а помогать боротся за человеческие условия расстаможки, в европе на нормальное б/у авто откладывать месяц а у нас в нищете это предмет, блять роскоши. Экономика без дешевых авто не работает.
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Блд пол-страны идиотов и жлобья. Чернобыль начал действовать?
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