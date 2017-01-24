 Умер еще один участник стрельбы в Олевске, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, пяти участникам конфликта объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом.
В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске.
"Ответственность перед законом будут нести все причастные к нанесению тяжких телесных повреждений и убийству, ведь стрельбу вели обе стороны и ранения имеют и местные жители, и приезжие", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.
Напомним, в результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи.
3436 11
Материалы по теме: Стрельба в Олевске
Российский чемпион Европы по боксу Алборов задержан по подозрению в двойном убийстве, - Следком РФ(15)
После стрельбы в Олевске проведено служебное расследование и по его результатам будут кадровые решения, - глава житомирской полиции Печененко. ВИДЕО(9)
Четыре "оборотня в погонах" и криминальный авторитет, промышлявшие в Кропивницком, предстанут перед судом, - прокуратура(9)
Нацполиция получила уже весь комплекс помощи от иностранных партнеров в расследовании убийства Шеремета, - Артем Шевченко(10)
Урегулирование конфликта на Донбассе – приоритетная задача Украины, а не США или ЕС, – мнение(0)
Конфликт пьяных в Харькове закончился стрельбой. ФОТО(111)
По делам, связанным с арестом счетов бывших украинских чиновников, продолжается досудебное расследование, - прокуратура Латвии(3)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EOnSh3QlpbQ
Ответить
Ответить
Ответить