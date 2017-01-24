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Все про:Житомирщина (538) конфликт (605) Нацполиция (5595) расследование (1826) стрельба (2129)

 Умер еще один участник стрельбы в Олевске, - полиция

В реанимационном отделении Олевской больницы (Житомирская область) скончался еще один участник стрельбы в райцентре - 32-летний житель Львовской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, пяти участникам конфликта объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Четырем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске.

"Ответственность перед законом будут нести все причастные к нанесению тяжких телесных повреждений и убийству, ведь стрельбу вели обе стороны и ранения имеют и местные жители, и приезжие", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После стрельбы в Олевске проведено служебное расследование и по его результатам будут кадровые решения, - глава житомирской полиции Печененко. ВИДЕО

Напомним, в результате конфликта, который произошел 16 января в Олевске, огнестрельные ранения получили 7 человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи.
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одна из версий стрельбы с участием 30 человек - отказ заплатить в кафе за заказ , янтарь здесь не до чего .
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А жоден начальник поліції та прокуратури в області досі не арештований!
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Мертвый гопник не пойдет танцевать под рок'н ролл за 20 грн😊
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Подохнуть за 20 грн,это заслуживает оскара😊
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Проедь по - этому селу и поймешь за какие 20 гр . дохнут ( Рендж-ровер там нормальное авто , чтобы из толпы односельцев не выделятся доходами ).
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Дело не в сумме, а в понтах. Типа:" А чо я должен, а ну атвали"...
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Там не понты , а деньги . Довольно большие деньги ( имеют все . По-этому и выдается все за ссору в баре)
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Новость из разряда- море крови и куча костей, а не жаль никого.
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Перестрялялась львовская и местная бандота. Насрать. Пусть больше мочат мрази друг друга
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