 Комитет Сената одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост Госсекретаря США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
В понедельник Тиллерсон получил одобрение Комитета Сената по международным отношениям на то, чтобы занять пост Госсекретаря США. Голоса распределились 11 против 10.
В частности, ранее "против" выступал сенатор Марко Рубио, которого беспокоят взгляды Тиллерсона на Россию и права человека. Тем не менее, в понедельник Рубио заявил, что поддержит кандидатуру Тиллерсона. Если бы сенатор проголосовал "против", это бы приостановило продвижение кандидата к должности Госсекретаря, хотя республиканские лидеры заявляли ранее, что все равно будут продвигать Тиллерсона на этот пост.
Окончательное голосование всего Сената за назначение Тиллерсона Госсекретарем США запланировано на следующую неделю.
Во время голосования Рубио сказал, что все еще с опаской рассматривает кандидатуру Тиллерсона, но ему понравилось, что тот высказался в поддержку НАТО и признал, что "российские претензии относительно Крыма - незаконны".
При голосовании на комитете голоса "за" и "против" разделились, в основном, по партиям: демократы не поддержали Тиллерсона, в то время как республиканцы выступили за. Демократы озвучили несколько причин своего беспокойства по поводу его кандидатуры, в том числе позиция Тиллерсона относительно России.
Напомним, ранее кандидат на пост Госсекретаря США Рекс Тиллерсон высказался в поддержку предоставления летального оружия Украине в случае продолжения агрессивных действий России на Донбассе.
1620 21
Материалы по теме: Президент Трамп
Изоляция и популизм не решат мировых проблем, - Меркель(73)
Трамп готов сотрудничать с любой страной, которая заинтересована победить ИГИЛ, - пресс-секретарь Белого дома Спайсер(105)
Трамп запретил финансировать связанные с абортами международные организации(86)
Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию, - советник(47)
"Хватит улыбаться". Как Трамп жестко осадил Меланью. ВИДЕО(0)
С сайта Белого дома после инаугурации Трампа убрали разделы о защите климата и правах ЛГБТ(132)
Трамп назначил генерала Маттиса главой Пентагона(132)
Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
Ответить
Ответить
ТРАМП НЕ ПОМОГ. НА КОГО ТЕПЕРЬ НАДЕЯТЬСЯ?
Ответить
21. Januar um 23:41 ·
CNN опублікували розкішну gigapixel панораму з інавгурації Трампа
розпізнати обличчя можна навіть у інвалідів-візочників біля капітолійського ставка - а це 250 метрів
наприклад, праворуч максимально наближено Pete Souza, фотографа Барака Обами, а ліворуч ковбой з найбільшим капелюхом - зірка live-трансляції
фотографам і ТБшникам буде цікаво подивитись як і чим працюють колеги
та і в принципі цікаво глянути, як виглядає бавовняна публіка, що проголосувала за популіста, і як їх тримали за триметровим парканом
http://edition.cnn.com/…/poli…/trump-inauguration-gigapixel/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Санкции США против Федеральной службы безопасности России (ФСБ), введенные бывшим президентом Бараком Обамой в самом конце 2016 года, могут обернуться непредвиденными последствиями для американских компаний и российских потребителей. Ввоз в Россию любых устройств с функцией шифрования - а это и мобильные телефоны, и планшеты, и даже обычные беспроводные мыши - подлежит обязательному согласованию с ФСБ (т.н. нотификации), но американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.
Ответить
Ответить
Ответить
кроме того, то что в китае собирают не означает что фирма китайская. у штатовских контор там много производственных площадок, но фирма то - американская
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ось найкращі археологічні знахідки 2016-го року в Україні! Продовження!
Ответить
Ответить