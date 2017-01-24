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Все про:Госдепартамент США (579) США (11760) Трамп (539) Тиллерсон (6)

 Комитет Сената одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост Госсекретаря США

Следующий этап, который должен пройти бывший СЕО ExxonMobil Рекс Тиллерсон, чтобы вступить на должность, — утверждение всего Сената Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В понедельник Тиллерсон получил одобрение Комитета Сената по международным отношениям на то, чтобы занять пост Госсекретаря США. Голоса распределились 11 против 10.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маккейн поддержит назначение Тиллерсона госсекретарем США

В частности, ранее "против" выступал сенатор Марко Рубио, которого беспокоят взгляды Тиллерсона на Россию и права человека. Тем не менее, в понедельник Рубио заявил, что поддержит кандидатуру Тиллерсона. Если бы сенатор проголосовал "против", это бы приостановило продвижение кандидата к должности Госсекретаря, хотя республиканские лидеры заявляли ранее, что все равно будут продвигать Тиллерсона на этот пост.

Окончательное голосование всего Сената за назначение Тиллерсона Госсекретарем США запланировано на следующую неделю.

Во время голосования Рубио сказал, что все еще с опаской рассматривает кандидатуру Тиллерсона, но ему понравилось, что тот высказался в поддержку НАТО и признал, что "российские претензии относительно Крыма - незаконны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление Тиллерсона дает надежду, что администрация Трампа обеспечит Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, - Хербст

При голосовании на комитете голоса "за" и "против" разделились, в основном, по партиям: демократы не поддержали Тиллерсона, в то время как республиканцы выступили за. Демократы озвучили несколько причин своего беспокойства по поводу его кандидатуры, в том числе позиция Тиллерсона относительно России.

Напомним, ранее кандидат на пост Госсекретаря США Рекс Тиллерсон высказался в поддержку предоставления летального оружия Украине в случае продолжения агрессивных действий России на Донбассе.
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Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.
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Сказать это не сделать. Так кажется у политиков приянто?
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Vladyslav Sodel
21. Januar um 23:41 ·

CNN опублікували розкішну gigapixel панораму з інавгурації Трампа
розпізнати обличчя можна навіть у інвалідів-візочників біля капітолійського ставка - а це 250 метрів
наприклад, праворуч максимально наближено Pete Souza, фотографа Барака Обами, а ліворуч ковбой з найбільшим капелюхом - зірка live-трансляції
фотографам і ТБшникам буде цікаво подивитись як і чим працюють колеги
та і в принципі цікаво глянути, як виглядає бавовняна публіка, що проголосувала за популіста, і як їх тримали за триметровим парканом
http://edition.cnn.com/…/poli…/trump-inauguration-gigapixel/
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У цього "популіста" є команда яструбів. Начувайтесь, москалики!
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50/50 майже, як і самі вибори Трампа. Аби тільки США навпіл не розірвало, бо вони вже і так розділені.
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Судя по тому, что он на слушаниях наговорил, то уже и не знаешь как реагировать
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Санкции США против ФСБ создали риск для поставок электроники в Россию

Санкции США против Федеральной службы безопасности России (ФСБ), введенные бывшим президентом Бараком Обамой в самом конце 2016 года, могут обернуться непредвиденными последствиями для американских компаний и российских потребителей. Ввоз в Россию любых устройств с функцией шифрования - а это и мобильные телефоны, и планшеты, и даже обычные беспроводные мыши - подлежит обязательному согласованию с ФСБ (т.н. нотификации), но американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.
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Китай? Только отчего то те же американцы никогда не используют импортированную элементную базу для своей военной электроники
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да нет. не всю. далеко не всю
кроме того, то что в китае собирают не означает что фирма китайская. у штатовских контор там много производственных площадок, но фирма то - американская
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Вы неправы. В штатах есть закон, согласно которому прозиводители военной продукции не имеют права использоать в ней элементную базу для электроники которая произведена не на территории сша
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недавно якесь кацомурло, казало що вони обігнали по розвитку електроніки Японію, Китай та США на десятки років, тому це не страшно!
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Рекс Тиллерсон - лицо подневольное, что скажут, то и будет делать
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та стоїть мені ща толкнути щось на тему, мочкуємо рашу... і все буде фаіно.....
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Вчора та російських телеполітшоу слухала кремлівських політиків. Прихована паніка. Імпортозамєщєніє не вдалося. Відверто зізнаються, що санкції - за Україну. Дмітрій Куліков навіть запропонував провести новий референдум у Криму, на що інші, для годиться, зашикали. Чекаємо розвалу останньої в світі імперії зла. Слава Україні!
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24 января. Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в находящейся на границе с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает англоязычная китайская газета Global Times со ссылкой на СМИ Гонконга и Тайваня.
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Ничего хорошего это назначение не сулит,на мой взгляд естественно!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет Сената одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост Госсекретаря США
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