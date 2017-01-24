 До реформы полиции в процессе незаконной добычи янтаря были задействованы все силовые структуры, - нардеп Евтушок

Об этом народный депутат-мажоритарщик от "Батькивщины"с Ривненщины Сергей Евтушок заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Раньше люди не знали, что это за минерал, но четко понимали, что он хорошо горит. Поэтому на Полесье янтарем топили печки. Впоследствии местные в районах, где есть залежи этой породы, начали на нем зарабатывать. Тогда килограмм янтаря стоил примерно 30-50 долларов. Такие средства не могли привлечь к себе криминалитет. По моим данным, он появился совсем недавно, когда поднялась цена. Сейчас янтарь стоит от двух до семи тысяч долларов за килограмм. Однако администрировали процесс добычи исключительно в милиции. Как это происходило? Образовались артели, которые состояли из 5-6 человек. Они ночью в райотделе получали пароль, платили за него билет. По каждому месторождению они были разные - в зависимости от качества янтаря. Для примера - 500 долларов с одной механической помпы за сутки. Когда к артели на месте подходили проверяющие, они называли этот пароль, и их никто не трогал. Это была целая система, в которой были задействованы все силовые структуры. Я думаю, они все были в сговоре, поэтому им тоже перепадало", - рассказал Евтушок.
Когда началась реформа преобразования милиции в полицию, ситуация, по словам нардепа, несколько изменилась.
"Уже в райотделе служат не такие коррумпированные люди (хотя, конечно, по определенным представителям есть вопросы, потому что осталось много бывших милиционеров, которых нужно было люстрировать)", - отметил Евтушок.
Полный текст интервью с Сергеем Евтушком читайте ЗДЕСЬ.
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