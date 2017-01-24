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Все про:Ривненщина (517) янтарь (453) Евтушок Сергей (5)

 До реформы полиции в процессе незаконной добычи янтаря были задействованы все силовые структуры, - нардеп Евтушок

До реформы МВД в процессе незаконной добычи янтаря были задействованы все силовые структуры, однако администрировали процесс добычи исключительно в милиции.

Об этом народный депутат-мажоритарщик от "Батькивщины"с Ривненщины Сергей Евтушок заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие перестрелки из-за янтаря на Ривненщине пострадали два человека, - полиция

"Раньше люди не знали, что это за минерал, но четко понимали, что он хорошо горит. Поэтому на Полесье янтарем топили печки. Впоследствии местные в районах, где есть залежи этой породы, начали на нем зарабатывать. Тогда килограмм янтаря стоил примерно 30-50 долларов. Такие средства не могли привлечь к себе криминалитет. По моим данным, он появился совсем недавно, когда поднялась цена. Сейчас янтарь стоит от двух до семи тысяч долларов за килограмм. Однако администрировали процесс добычи исключительно в милиции. Как это происходило? Образовались артели, которые состояли из 5-6 человек. Они ночью в райотделе получали пароль, платили за него билет. По каждому месторождению они были разные - в зависимости от качества янтаря. Для примера - 500 долларов с одной механической помпы за сутки. Когда к артели на месте подходили проверяющие, они называли этот пароль, и их никто не трогал. Это была целая система, в которой были задействованы все силовые структуры. Я думаю, они все были в сговоре, поэтому им тоже перепадало", - рассказал Евтушок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто-то из высоких киевских кабинетов дал добро, чтобы в областях, где добывают янтарь, орудовал львовский криминалитет, - нардеп Евтушок

Когда началась реформа преобразования милиции в полицию, ситуация, по словам нардепа, несколько изменилась.

"Уже в райотделе служат не такие коррумпированные люди (хотя, конечно, по определенным представителям есть вопросы, потому что осталось много бывших милиционеров, которых нужно было люстрировать)", - отметил Евтушок.

Полный текст интервью с Сергеем Евтушком читайте ЗДЕСЬ.

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А как реформа этому помешала? В Запорожье тоже новая полиция вчера праздновала "непобедимый беркут"
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...и вдруг они резко перестали быть задействованы... чушь... для того, чтобы очистить украинские Авгиевы конюшни, надо чистить реально, а не на словах...
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Не поможет. Ибо всяк, метивший на свободное место, преследует одну-единственную ценль - набить карман потуже.
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Буга-га.... а что, по мнению депутата, значит "не такие коррумпированые люди". Типа берут взятку, опустив глаза из-за стыда? Голубые воришки?
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А после реформы - не все силовые структуры
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яке блядство було, то й лишилось!!((((( москалi ще в додачу нерви трипають, хер дадуть пожити!!((
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В Запорожье всех, кто праздновал, уже уволили, включая зама начальника полиции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо реформы полиции в процессе незаконной добычи янтаря были задействованы все силовые структуры, - нардеп Евтушок
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