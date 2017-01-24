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Все про:голосование (1257) Ельченко (116) Израиль (802) ООН (1875) резолюция (139) Совбез ООН (465) поддержка (320)

 Посол Ельченко о поддержке резолюции Совбеза ООН по Израилю: "Я и дальше уверен в правильности нашего решения"

Украина сделала правильно, поддержав в Совете Безопасности ООН резолюцию по Израилю в декабре 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью LB.ua.

"Я и дальше уверен в правильности нашего решения. Тогда вокруг было много эмоций. Когда-то говорили, что в СССР все разбирались в двух вещах - в футболе и в сельском хозяйстве: что и чем засеять, а также кто должен стоять в нападении в киевском "Динамо". Так вот теперь все стали экспертами по израильскому вопросу. Я же посоветовал бы сначала прочитать резолюцию, проанализировать ее", - сказал он.

По его мнению, большинство критиков этого не сделали, а просто кричали, что "Украина предала Израиль". "Во-первых, это абсолютно не так. Во-вторых, почему никто не бегает и не кричит, что Великобритания предала Израиль? Или Франция? Почему именно Украина? Мы голосовали по подобным резолюциям в Генассамблее ООН десятки раз и даже в том же Совете Безопасности при нашем предыдущем членстве в 2000-2001 годах, но никогда это не вызвало такого раздражения", - отметил дипломат.

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"Наше "воздержались" по этой резолюции Израилю ничего бы не дало", - подчеркнул он. "Но при этом нам сильно осложнило бы жизнь на много лет вперед. И не только в отношениях с арабскими странами. Хотя хотел бы напомнить, что точно так же, как и Израиль, часть из них проголосовала за нашу резолюцию по Крыму. И это тоже нужно ценить. Во-вторых, есть еще и весь исламский мир. И как мы бы после своего "воздержания" подходили к этим странам (а их более 50) и просили поддержать нас по Крыму или по Донбассу? Мы же не знаем, что будет завтра, через год. А нам нужно иметь широкую базу поддержки", - заявил Ельченко.

"Так что я бы всем нашим экспертам посоветовал лучше заняться анализом крымской резолюции, а не израильской", - добавил он.

Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.


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Він працює на путіна і має бути замінений на Сєргєєва, який дуже успішно доводив путіна до істерики!
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При чем тут это, у Украины последовательная политика в отношении оккупированных/спорных территорий. Почему мы должны поддерживать одних и требовать чтобы не оккупировали наши территории?
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Ми можемо не підтримувати Ізраїль, але не зобов'язані його засуджувати разом з іншими! Тим більше ізраїльський прем'єр особисто дзвонив Гройсману і просив утриматись при голосуванні в ООН! Треба було у відповідь просити більше ізраїльських інструкторів для наших військових і не голосувати в ООН!
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Для нас это было дело принципа, нельзя в одном случае говорить одно а в другом другое.
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Не треба нічого говорити, треба просто утриматись, як це зробили США! Ми в стані війни, нам потрібна допомога Ізраїлю в підготовці ЗСУ та НГУ. Один ізраїльський інструктор Арієлі робить більше в НГУ ніж сотні американських інструкторів на Яворівському полігоні, бо американці навіть не володіють тими навичками якими володіють ізраїльські військові!
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США фактически поддержали резолюцию. Потому что раньше они всегда налагали на неё вето. Так что не надо ля ля. Обама предал Израиль.
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Тем более они не признали голодомор геноцидом, не осудили аннексию Крыма. Продавали и продают российской армии беспилотники, а нам не продали потому как боятся РФ. Кто они нам такие?
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це що стандатрний неджентельменський набір прямо з методичкі? ви про христа та немалят забули написати...
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Лично я, отмечаю все подобные сюрпризы союзников, и ни забуду ни один из них. Слишком многим Украина заплатила за свои иллюзии относительно "носителей европейских ценностей". Которые оказались обыкновенными подлецами.
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Щодо Христа діла минулих днів,ООН їх не розглядає,тому це не твоє діло
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Врешь .... за 2 дня до голосования в СБ ООН было голосование по Крыму в ООН - Израиль поддержал УКраину, что Крым окупирован Россией .......
Депутаты Рады возмутились голосованием Украины, т.к. через неделю должно было пройти голосование в Кнессете по Голодомору ...
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Team of ZinaPortnova‏@Zn_Portnova



Тем временем, в США немного удивились предметам гордости президента расеянцев...
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а что наша страна признала официально Палестину? кто то вкурсе?
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Гнать этого "посла" поганой метлой! Трамп наверняка поддержит Израиль, а "посол" хочет испортить отношение с новой администрацией?
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Посол Ельченко в 2010-2014 был Януковичем послан в Москву для работы Послом ....
Вместо того, чтобы проверить его в СБУ, Ельченко пошел на повышение ...
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цинічний і тут всрався, замість профессіонала Ю.А. Сергеєва, який відстаював інтререси України, назначило хз шо
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Такое ощущение, что мало того что всрались, так нужно говно еще и палкой поковырять...
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Да хватит оправдываться перед жидами . Они не признали голодомор геноцидом, не осудили аннексию крыма..... А как всегда по жидовски воздержались
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100% Продавали и продают кацапской армии беспилотники, а нам не продали принципиально.
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да ніхто вже не продає - вистачить брехати. вони мочать кацапів у сірїї
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Ну так продавали же, а нам не продавали причем в 2014-м в самое сложное для нас время. Это сейчас можно все угрозы пуйла на одном месте крутить, а тогда все ссались как он только свою рожу в кацапТВ показывал.
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Врешь, после нападения на Украину, Израиль прекратил поставки беспилотников в Россию ....
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А что Украина что- то должна Израилю?
Ну так в чемивоарос?
У каждой страны свои интересы.
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Цього посла, як і все МЗС звати Порошенко, так шо які претензії до "удлінітєля рук" геніального президента?
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жидов обидили, боже мой, сразу цензоровские подпевалы завоняли...
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Израиль до сих пор не признал голодомор в Украине, Нитаньяху к путлеру гоняет и лижет там где люди обычно не лижут так что извините простите
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Израиль не поддерживает санкции против России.
Об этом заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, сообщает ЛІГА.net.
"Это не та мера, которая может привести к разрешению конфликта. У нас с Россией поддерживаются хорошие отношения. Мы на сто процентов поддерживаем целостность Украины, но в то же время мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией", - сказал Белоцерковски.
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главное победить Коломойского, а дальше пеця с сыновьями зарулят по полной ...
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Посол Ильченко человек похоже нехристианин и в этом его самая большая проблема. Потому что все христиане знают, что Бог отдал землю обетованную Израилю еще три тысячелетия назад. И то что Израиль сегодня строит на своей, Богом данной территории, поселения - это его право, данное Богом. И будь Ильченко умнее, он бы не стал вмешиваться в дела Божии, которые Бог делает сегодня с Израилем. Америка это понимает, и как минимум воздержалась. А Украина на пустом месте испортила отношения с Израилем!
Господину Порошенко нужно хорошенько думать, кого посылать послом в ООН.
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Пусть голосуют как считают нужным, что вы все так всполошились, можно подумать резолюции ООН что-то могут решить? Чего вообще рассуждать о том во что там сегодня играют и что принимают, это не имеет ничего общего с реальной жизнью!
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Посла Ельченко и подобных совковых идиотов, вместе с картавым придурком. нужно гнать паршивой метлой из мид..Эти недоумки. лишают Украину реальных союзников.. Пэцин отдел кадров..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Ельченко о поддержке резолюции Совбеза ООН по Израилю: "Я и дальше уверен в правильности нашего решения"
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