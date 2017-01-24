 Посол Ельченко о поддержке резолюции Совбеза ООН по Израилю: "Я и дальше уверен в правильности нашего решения"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью LB.ua.
"Я и дальше уверен в правильности нашего решения. Тогда вокруг было много эмоций. Когда-то говорили, что в СССР все разбирались в двух вещах - в футболе и в сельском хозяйстве: что и чем засеять, а также кто должен стоять в нападении в киевском "Динамо". Так вот теперь все стали экспертами по израильскому вопросу. Я же посоветовал бы сначала прочитать резолюцию, проанализировать ее", - сказал он.
По его мнению, большинство критиков этого не сделали, а просто кричали, что "Украина предала Израиль". "Во-первых, это абсолютно не так. Во-вторых, почему никто не бегает и не кричит, что Великобритания предала Израиль? Или Франция? Почему именно Украина? Мы голосовали по подобным резолюциям в Генассамблее ООН десятки раз и даже в том же Совете Безопасности при нашем предыдущем членстве в 2000-2001 годах, но никогда это не вызвало такого раздражения", - отметил дипломат.
"Наше "воздержались" по этой резолюции Израилю ничего бы не дало", - подчеркнул он. "Но при этом нам сильно осложнило бы жизнь на много лет вперед. И не только в отношениях с арабскими странами. Хотя хотел бы напомнить, что точно так же, как и Израиль, часть из них проголосовала за нашу резолюцию по Крыму. И это тоже нужно ценить. Во-вторых, есть еще и весь исламский мир. И как мы бы после своего "воздержания" подходили к этим странам (а их более 50) и просили поддержать нас по Крыму или по Донбассу? Мы же не знаем, что будет завтра, через год. А нам нужно иметь широкую базу поддержки", - заявил Ельченко.
"Так что я бы всем нашим экспертам посоветовал лучше заняться анализом крымской резолюции, а не израильской", - добавил он.
Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
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Вместо того, чтобы проверить его в СБУ, Ельченко пошел на повышение ...
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Ну так в чемивоарос?
У каждой страны свои интересы.
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Об этом заявил посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, сообщает ЛІГА.net.
"Это не та мера, которая может привести к разрешению конфликта. У нас с Россией поддерживаются хорошие отношения. Мы на сто процентов поддерживаем целостность Украины, но в то же время мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией", - сказал Белоцерковски.
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Господину Порошенко нужно хорошенько думать, кого посылать послом в ООН.
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