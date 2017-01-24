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 Боевики на Луганщине усилили интенсивность огня до критического значения: в результате массированного обстрела Станицы Луганской ранен украинский воин, - ОГА

Боевики активно применяют тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"В результате массированного обстрела позиций сил АТО из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи пгт Станица Луганская получил ранение украинский воин", - сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

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Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи вдоль линии разграничения российско-оккупационные войска 22 раза нарушали "режим тишины", применяя запрещенное минскими договоренностями оружие.

В частности, в направлении города Попасная и сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 20 раз открывался огонь из 122-мм самоходных артиллерийских установок, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вместе с тем, боевики из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по укреплениям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района.

"Вчера вечером и в течение ночи враг усилил интенсивность обстрелов до критического значения. К сожалению в результате вражеской агрессии был ранен наш защитник. Вместе со всей Луганщине надеемся на его скорейшее выздоровление", - отметил Юрий Клименко.

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"По состоянию на 08:00 24.01.2017 года следующие последствия обстрелов боевиками незаконных вооруженных формирований. С 20:05 ч. до 23:15 ч. 23.01.2017 г.. из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного пулемета, АГС, РПГ, СПГ проводился усиленный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ "Станица Луганская". В больницу с ранениями доставлен 1 воин ВСУ, местные граждане за медицинской помощью не обращались", - рассказал в Фейсбуке председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин.
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