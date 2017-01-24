 Российский чемпион Европы по боксу Алборов задержан по подозрению в двойном убийстве, - Следком РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил представитель Следственного управления Следкома РФ по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.
"В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал он.
По словам чиновника, оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.
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Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Труп сына с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома, а в квартире, где проживали мужчины, был обнаружен труп отца. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).
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Ну да, для кацапських судів образа Х"йла і Гундяя - страшніше за вбивство...
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