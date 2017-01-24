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 Российский чемпион Европы по боксу Алборов задержан по подозрению в двойном убийстве, - Следком РФ

Черкесский городской суд (Россия) арестовал на два месяца двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил представитель Следственного управления Следкома РФ по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

"В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал он.

По словам чиновника, оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.

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Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Труп сына с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома, а в квартире, где проживали мужчины, был обнаружен труп отца. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).
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Кровники, што ле? Ню-ню... Согласно давних и добрых традиций.
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Посмотрим, как эти джигиты в Москве будут резать кацапов в борьбе за власть после кончины Путлера. Кадыровские осло"бы ничего не умеют больше делать, только грабить и убивать.
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Та... відмажуть. Пам"ятаю, як іншому боксерові за вбивство дали умовний термін у той же день, коли Пуссі райот получили реальні сроки.

Ну да, для кацапських судів образа Х"йла і Гундяя - страшніше за вбивство...
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Направо - замок Тамары, а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал - неизвестно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский чемпион Европы по боксу Алборов задержан по подозрению в двойном убийстве, - Следком РФ
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