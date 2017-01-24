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 Три группы снайперов прибыло в Донецк. Одна из них укомплектована специалистами ФСБ РФ, - ИС

Оккупанты продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Петровский район города (Донецка. - Ред.), на участок в районе ДАП-а и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп (как из местных боевиков и российских наемников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами). Всего зафиксировано 3 группы по 5-6 человек, передвигаются на нескольких внедорожниках, местные "правоохранители ДНР" имеют строжайшее указание не останавливать данный автотранспорт для проверки. Одна из групп укомплектована специалистами ФСБ РФ", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб", - Тымчук

Напомним, ранее Тымчук сообщил, что "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб".
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не ослаблять, а узбаГоіти за допомогою нещодавно переданих військовим девайсам -
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Если не ошибаюсь, то это Barrett M82 ? Одна их лучших снайперских винтовок мира. С двух с половиной километров пробивает стены. Пора подключать к работе
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а че, газ,свет и вода в Донецк поставляется на шару. че не приехать дурных хохлов не пострелять?.как же стыдно за нашу власть содержащую сепаратистов.
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Ну да ,а потом как в Молдове, расскажут , что эти услуги предоставлялись гражданам с оккупированной территории.
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И расскажи, как газ поставляется в Донецк ( на шару). Газ поступает с РФ, две ветки идут по оккупированной территории . По одной из них газ поступает в Мариуполь. Электроэнергии Донецку достаточно своей. Но, при проектировании Углегорская и Волновахская ТЕС запитаны на Донецк, потом оттуда линия идет на Мариуполь.
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Линия ДАПа и Спатрака никогда не была Петровским районом,это противоположенные стороны города, Тимчуку бы для начала карту открыть....
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Тымчук часто попадает пальцем в небо, а его сообщение ИС просто набор типовых фраз, как у речников АТО.
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А то до этого у лугандонов снайпера из трактористов и шахтёров, можно подумать, были.
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"Гавриш: Порошенко делает то, что ему прикажет Путин через Медвечука"
https://elise.com.ua/?p=234912

Украина должна была бы давным-давно выдвинуть серьезные обвинения России, собрать доказательства, а их более, чем достаточно, привлечь к этому международные специализированные агентства, которые занимаются вопросами войны. И, используя доказательства, подать адекватный иск в Гаагу. Тот иск, который они подали, не содержит жесткой линии обвинения России в войне с Украиной, там ничего не говорится о возвращении ущерба, причиненного войной, как и нет прямых доказательств участия военных российских вооруженных сил на территории Украины.
Об этом в эфире «Громадского радио» заявил политический эксперт,экс-замглавы СНБО Степан Гавриш.
По его словам, Путин не скрывает, что на территории Украины воюют русские, он говорит, что люди добровольно, в свободное от работы и от службы в армии время, едут на войну на стороне восставшего донецкого народа, и Россия ничего не может сделать. И их нельзя привлечь к ответственности как военных преступников, поскольку их участие в убийствах украинцев не имеет достаточной доказательной базы.
«Мы даже не воспользовались уникальным трагическим случаем -террористическим актом сбитого Боинга MH-17, когда мы могли бы доказать, что Россия не просто финансирует терроризм, как сказано в иске в Гаагу, а она организовывает терроризм. К сожалению, это не повлекло за собой мировую дискуссию, потому что наша позиция слабая. И все больше мировых политиков, особенно тех, кто курирует Минский процесс, склоняются к мысли о переговорах с террористами», - отметил эксперт.
По его мнению, нужно что-то делать с военной стратегией, очевидно, что она политическая.
«Армией, вооруженными силами и стратегией обороны руководят политики, которые понятия не имеют, как ими руководить. Это люди, которые живут за счет бизнеса, в том числе, и в России. Я думаю, что все понимают, что возле президента находится серьезное московское лобби», - заявил Гавриш.
Он отказался назвать по просьбе журналистов назвать конкретные фамилии, но добавил следующее: «Я думаю, что всем известно, что на президента оказывается очень сильное давление со стороны России. Это неизбежно, мы же никуда от России не ушли. Например, стратегический договор о дружбе действует до сих пор, договор о границах 2003-го года все еще в силе. Нет посла - а кто его заменяет, кто выполняет функции ключевого представителя России в Украине? Кто-нибудь об этом задумывался?»
Эксперт указал, что речь идет о тайной дипломатии, которую совершают отдельные люди, перелетая на своих самолетах из Украины в Россию.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Медведчука, Гавриш ответил: «Не исключено, что он ключевой посредник между двумя президентами. От него зависит очень много, он в данном случае главный дипломат между Украиной и Россией. Это нужно принимать как реальность, которая существует».
Данные резонансные высказывания Гавриша лишь подтверждают подозрения многих политиков и экспертов, что нынешняя украинская власть во главе с Порошенко зачастую играет на руку Путину.
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КацаПсинского ГОФФНа в ДАУНбассе нет и не было.Рюсскае гоффно по миру не шастает,а 35 шпионов в США это были частные предприниматели ФСБэшного колхозу Грабле-Гигант
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТри группы снайперов прибыло в Донецк. Одна из них укомплектована специалистами ФСБ РФ, - ИС
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