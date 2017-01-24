 Изоляция и популизм не решат мировых проблем, - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом она сказала это, обращаясь к иерархам церкви в Вюрцбурге, пишет Reuters.
"И хотя некоторые сейчас мечтают о возвращении в маленький мир, изоляция не является правильным решением", - сказала канцлер Германии.
Меркель не исключает, что сейчас, через четверть века после воссоединения Германии и после окончания холодной войны, новую историческую эпоху может сменить другая. Однако в этой ситуации попытки решать проблемы через популизм и поляризацию ни к чему не приведут, уверена она.
"Мы должны показать, что мы привержены основным принципам нашего государства", - сказала канцлер.
Она не назвала имени нового президента США Дональда Трампа, но ее слова резко контрастировали с его обещаниями поставить Америку на первое место, вывести США из многосторонних торговых соглашений и построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов, отмечает Reuters.
Напомним, о том, что избрание 45-го президента США положило конец миропорядку ХХ в., недавно заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предупредил, что мир при Трампе "вступит во времена турбулентности", и в этих условиях "нового глобального беспорядка" такое положение дел может иметь негативные последствия, "на кону стоит многое". При этом руководитель МИДа заявил об интересе Берлина к поддержанию контактов с Белым домом и к укреплению равноправного партнерства.
В минувшую субботу Меркель заявила, что собирается искать компромиссы с администрацией Трампа там, где это возможно и выгодно обеим сторонам, прежде всего в торговле и в вопросе о расходах на оборону и на НАТО. В ноябре, сразу после выборов, канцлер говорила о готовности тесно сотрудничать с избранным президентом на основе общих ценностей, среди которых назвала свободу, главенство закона, демократию и уважение к человеческому достоинству, вне зависимости от расовых, гендерных, религиозных признаков, сексуальной ориентации и политических пристрастий.
Трамп, в свою очередь, назвал политику Меркель в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".
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Пусть вас не удивляет флаг международной террористической организации "Хезболла" на танке. Хезболлоны за Хуйловские деньги воюют сейчас на стороне Асада и Хуйло подгоняет им технику.
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Как и кучу тех Т-72, БМП, БТР-82А и прочих железяк которые у них попалили в боях за Пальмиру и Алеппо
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а Трамп с политикой знаком с позиции бизнеса?!
может это даст больший шанс справится с хуйлом - с полит и бизнес сторон?
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вон Трамп сразу тему прохавал
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в связях с кацапами не замечен
в отличаи от меркель
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Взятка на 10,5 млрд. евро? Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций «Роснефти»?
http://echo.msk.ru/blog/aillar/1907726-echo/
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Трамп решил, что хватит. Может и правильно.
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Всем известно кто основной противник у кацапов.
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молодец тётка, пожелаем ей выиграть выборы в этом году
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Посмотрите и скажите, что Трамп не прав. https://www.youtube.com/watch?v=cI30r7Cyt10
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