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 Изоляция и популизм не решат мировых проблем, - Меркель

Открытость, а не популизм, изоляционизм и поляризация общества является ответом на проблемы, связанные с глобализацией и всплеском цифровых технологий в мире, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", об этом она сказала это, обращаясь к иерархам церкви в Вюрцбурге, пишет Reuters.

"И хотя некоторые сейчас мечтают о возвращении в маленький мир, изоляция не является правильным решением", - сказала канцлер Германии.

Меркель не исключает, что сейчас, через четверть века после воссоединения Германии и после окончания холодной войны, новую историческую эпоху может сменить другая. Однако в этой ситуации попытки решать проблемы через популизм и поляризацию ни к чему не приведут, уверена она.

"Мы должны показать, что мы привержены основным принципам нашего государства", - сказала канцлер.

Она не назвала имени нового президента США Дональда Трампа, но ее слова резко контрастировали с его обещаниями поставить Америку на первое место, вывести США из многосторонних торговых соглашений и построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов, отмечает Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства

Напомним, о том, что избрание 45-го президента США положило конец миропорядку ХХ в., недавно заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он предупредил, что мир при Трампе "вступит во времена турбулентности", и в этих условиях "нового глобального беспорядка" такое положение дел может иметь негативные последствия, "на кону стоит многое". При этом руководитель МИДа заявил об интересе Берлина к поддержанию контактов с Белым домом и к укреплению равноправного партнерства.

В минувшую субботу Меркель заявила, что собирается искать компромиссы с администрацией Трампа там, где это возможно и выгодно обеим сторонам, прежде всего в торговле и в вопросе о расходах на оборону и на НАТО. В ноябре, сразу после выборов, канцлер говорила о готовности тесно сотрудничать с избранным президентом на основе общих ценностей, среди которых назвала свободу, главенство закона, демократию и уважение к человеческому достоинству, вне зависимости от расовых, гендерных, религиозных признаков, сексуальной ориентации и политических пристрастий.

Трамп, в свою очередь, назвал политику Меркель в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".
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Русский Т-90 горит в Сирии около города Ханасер.
Пусть вас не удивляет флаг международной террористической организации "Хезболла" на танке. Хезболлоны за Хуйловские деньги воюют сейчас на стороне Асада и Хуйло подгоняет им технику.


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Путин им технику подгоняет, а перед тобой отчитывается кому и сколько подогнал?!)
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а что это ты кацапчик встретенулся - ну горит гавно, пусть себе горит...
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Ага. Хезболла сама этот Т-90 выпилила. Лобзиком.
Как и кучу тех Т-72, БМП, БТР-82А и прочих железяк которые у них попалили в боях за Пальмиру и Алеппо
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Ангела знає по собі, що популізм вже не такий ефективний як раніше. Виборець стрімко розумнішає і перестає вестись на ідіотські балачки і тому обирає не ідіотських популістів як Обама та Меркель, а реальних менеджерів як Трамп! Ангела думала що можна вічно водити хороводи навколо всіх проблем безпеки та економіки і США будуть давати гроші та захищати поки німецький бізнес буде мутити бізнес з путіним! Але казка продовжувалась недовго і вже завтра німецьким товарам закриють доступ на ринок США і прийдеться більше вкладати в оборону, на сотні мільярдів євро. А раніше можна було вкладати в путіна по 600 млрд євро і отримувати відкати, а сьогодні вже шара закінчилась і на цьому закінчаться феноменальні успіхи німецького бізнесу!
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эта пристарелая комсомолка считает шо интернет во всём виноват :/
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Меркель, самый опытный политик Запада!
а Трамп с политикой знаком с позиции бизнеса?!
может это даст больший шанс справится с хуйлом - с полит и бизнес сторон?
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пока держится
в связях с кацапами не замечен
в отличаи от меркель
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А это что было?

Взятка на 10,5 млрд. евро? Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций «Роснефти»?
http://echo.msk.ru/blog/aillar/1907726-echo/
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Единственное что хочеться ,чтобы Германия остовалась комфортной для жизни я не расист ,но мне почемуто кажеться шо черные в Дойчленд садяться на голову ,события в Кельне этому пример и стоит за этим Параша видны уши из кремля
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Никому они на голову не садятся!!! Меркель - умница!!!
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На самом деле, если Трамп "развалит" ЕС, то это будет на пользу Германии. Потому что в результате "развала", вслед за Великобританией выйдет и Франция, может Грецию оставшиеся сами вытолкают, а все остальные будут жаться к Германии как к крупнейшему рынку и финансовому донору. Будет, вроде, непонятно кто 2-ю мировую войну выиграл, а кто проиграл - везде от Лиссабона до Гданьска, от Амстердама до Палермо, "крупп", "сименс", "фольксваген", "грюндик" Понял, Анжелка как кролик из сказок дядюшки Римуса "Не бросай меня в терновый куст"
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А ресурса у Германии хватит? Всех не обогреть... А у гансов не та натура быть донором направо и налево. Немцы любят и умеют работать, но только на себя и Германию.
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Ага , вот похоже классный выход , выпроводить всех казламордых из Германии , как цыган из Франции , в одну ночь и пусть путлер думает , как всех их обогреть.
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Самое смешное, что козломордых там считают всех, кто из СССР, в том числе и украинцев.
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Не думаю .что выбирать будут из того кто, как считает , есть документы наверное ,по которым известно кто и откуда приехал, это цивилизованная страна , а не крымваш с облавами на базарах.
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Закон о национализации Привата подписан гарантом что-то не нашел на сайте
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Этот ресурс о достояниях власти, а никак о ее воровитости.
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Не хотят больше штаты,в лице Трампа, быть оплотом демократии и свобод.Потихоньку сдают свои обязанности мирового жандарма.
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Быть мировым жандармом- дорогое удовольствие. Оно уже обошлось в 30 триллионов долларов.
Трамп решил, что хватит. Может и правильно.
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Не правильно , так как уступить это место кацапии , значит прежде всего подставить свою страну.
Всем известно кто основной противник у кацапов.
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У кацапов для этого нет ни денег ни рычагов влияния.
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Ну судя по масштабной работе дезинформаторов, войнах, развязанных кацапией и хакерскими выборами в США, молдавский Долдон и прочее - есть, еще как есть ,и рычаги и деньги. Это зверье нельзя недооценивать.
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Искать компромисы с диктаторами неблагодарная работа, проверено на путлере.
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Фрау канцлерин - единственная, кто ещё не тронулся умом в этом безумном геополитическом балагане. Респект.
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Анжелка - самый мужик из всех президентов
молодец тётка, пожелаем ей выиграть выборы в этом году
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Трамп, в свою очередь, назвал политику Меркель в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой".Источник:http://censor.net.ua/n424616

Посмотрите и скажите, что Трамп не прав. https://www.youtube.com/watch?v=cI30r7Cyt10

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзоляция и популизм не решат мировых проблем, - Меркель
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