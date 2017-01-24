 Глава МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе на пророссийский курс: "Предложение ограничить сотрудничество с Украиной практически является признанием российской зоны влияния"

Об этом сообщает польское агентство PAP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Этот документ в марте 2008 года подписал глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич.
Документ датирован 4 марта 2008 года и называется "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины". Доступ к нему в 2008 году имели только четыре человека, среди которых был Радослав Сикорский, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел.
"Если не касаться огромных экономических интересов Польши в России, которые касаются не только энергетики, что играет важную роль в отношениях Польши с Россией и Европой, а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов, стоит обратить внимание, что диалог с Россией является большой политической ценностью для Польши", - говорится в тексте.
Авторы документа отметили, что для Запада Россия является важным союзником в борьбе с исламским терроризмом, а также "большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир".
В документе также предлагается использовать "реалистичный" и "дружественно-критический" подход в отношении Украины.
По словам Ващиковского, это "было началом покидания правительством Дональда Туска проукраинской политики в пользу политики пророссийской", пишет Польское радио.
В документе говорится, в частности, что "возможности экспансии России в политическом и экономическом смысле - а уж тем более военном - достаточно ограничены, наталкиваются на серьезные препятствия в странах СНГ, таких как Украина или Грузия".
"Эта записка была началом покидания проукраинской политики в пользу политики пророссийской. У авторов не было никаких иллюзий относительно успеха, но они признали, что пророссийскость будет своеобразным инструментом, трюком в отношениях с Западом, таким способом хотели получить большее признание на Западе", - заявил министр Витольд Ващиковский. Он добавил, "именно тогда начали отходить от политики Гедройца, хотя сегодня это вменяют нынешнему правительству".
"Украине не предложили путей интеграции с ЕС, а лишь квази-институциональные связи с Западом, имитацию интеграции", - оценил глава МИД Польши.
По мнению Витольда Ващиковского, хоть записка была создана в марте 2008 года, то есть в период, когда он был вице-министром иностранных дел и проводил переговоры по делу так называемого противоракетного щита, его не поставили в известность о существовании документа. На записке есть отметка о том, что ее получили: тогдашний глава МИД Радослав Сикорский и Гражина Бернатович и Рышард Шнепф.
Как оценивает министр Витольд Ващиковский "записка полна лжи, фальшивых оценок" и свидетельствует о том, что " было решено отойти от реализации польских интересов на Востоке".
Глава МИД добавил, что "авторы очень негативно оценили ситуацию в Украине, замечая постсоветизм, коррупцию, существование кланов, непрозрачность политического процесса". По словам министра Витольда Ващиковского, в этом много смысла, но этого же все не заметили в случае России. "Украину стигматизируют (клеймят), а Россию представляют как страну, которая не угрожает, которая является резервуаром сырья, и желает сотрудничать".
Глава МИД отметил, что "вполне фальшивым является утверждение о том, что польско-украинские отношения являются мелкими, основанными на личных отношениях, например, Александра Квасьневского и Леонида Кучмы, это означает игнорирование, потому что уже тогда эти отношения были очень развитыми, в частности на военной плоскости".
"В выводах есть предложение не выходить самим же вне мероприятий ЕС и НАТО, это, де-факто, призыв к ограничению целей польской дипломатии путем приспособления ее к интересам ведущих государств ЕС - Германии и Франции. Одновременно, предложение ограничить сотрудничество с Украиной практически является признанием российской зоны влияния на восток от границы Польши", - оценил глава МИД.
"Абсолютно фальшивым утверждением является то, что Россия не будет склонна взять на себя риск столкновения с объединенной Европой и Западом, уже через несколько месяцев мы имели Грузию, а теперь, уже три года, войну в Украине", - сказал министр Витольд Ващиковский.
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гн- НЕ по этой записке
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хотя трудно представить, шо братья Качинские имели парашку в друзьях, хотя хз, все может быть!
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да, тут ты прав.
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Ванька, де ти такі класні триколорні труси купив?
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Эксперт указал, что речь идет о тайной дипломатии, которую совершают отдельные люди, перелетая на своих самолетах из Украины в Россию.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Медведчука, Гавриш ответил: «Не исключено, что он ключевой посредник между двумя президентами. От него зависит очень много, он в данном случае главный дипломат между Украиной и Россией. Это нужно принимать как реальность, которая существует».
Данные резонансные высказывания Гавриша лишь подтверждают подозрения многих политиков и экспертов, что нынешняя украинская власть во главе с Порошенко зачастую играет на руку Путину.
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Франция времен немецкой оккупации
голландцам гитлер обещал , к примеру, украинские земли..
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а теперь нах пшло, кацап.
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Лапоть, окстись! В страшном сне такое не привидится...
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Ось послухай, мордва: Ти би так зміг?
https://www.youtube.com/watch?v=OiFk8KNeNWw
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Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
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"для этого нам нужно 17$ млрд. дайте их нам..."
дают? дают!
медленно но верно нас отрывают от россии.
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Uvi, ja deistviteljno ne doverjaju poljakam, da mogu ih poddrzjatj, jesli oni protiv kacapov, no ne boleje - na stoljko ne cjestnije, lzjivije personi mne vstrecjalis, sjto ja dazje ponjatj nemogu - kak takih zemlja derzjit.
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похоже, что суммы, впихиваемые пидорашками, астрономические.
в принципе, отдельные такие личности, вносят очень весомый вклад в обнищание пидороссии.
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оба на ... да оказывамется у ляхов с кацапами одни духовные скрепы
«Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи?»
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Только в прошлом году поляки активизировались и стали энергичнее требовать от россии вернуть обломки самолета.
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С кем мы имеем дело? Эти козлы за нашей спиной договариваются о нашей судьбе. При этом только два человека в Польше об этом знали!!! Даже вице-министр иностранных дел этого не знал!!! Какая то дремучая византийщина.
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Подробнее на: http://podvodka.info/deputatov-podderzhivayushhix-putina-lishili-mandatov-i-vykinuli-iz-parlamenta-video/
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Про то, что Туск стал главой ЕС, который жуёт сопли со своей "озабоченностью" по поводу войны в Украине, вместо того, чтобы перекрыть русским все краники, мы тоже не забываем.
Так что дружба - она не должна быть безоглядной и вечной. Надо смотреть когда дружим, когда так себе (в зависимости от смены курса или политической элиты страны, с которой выстраиваются отношения). И всегда полагаться только на свои силы.
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Не покидает ощущение, что после этой новости все кацапскоЁ трольЁ станет разжигать и подогревать у украинцев антипольские настроения. Так что будьте бдительны по отношению к "нанайцам дары приносящим"
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Исходя из всего того, что произошло и происходит постоянно крутится один вопрос: кому все это: свержение законного Президента, сдача Крыма и части Донбасса; было нужно? Или те кто стоял за "онижедети" не понимали последствий государственного переворота или если хотите называйте произошедшее революцией?
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