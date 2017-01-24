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Все про:документ (228) Польша (3590) Россия (64848) Сикорский (189) МИД Польши (141) Ващиковский (80)

 Глава МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе на пророссийский курс: "Предложение ограничить сотрудничество с Украиной практически является признанием российской зоны влияния"

Глава польского МИД Витольд Ващиковский рассказал о подписании в 2008 году секретного документа о переходе страны к пророссийскому курсу.

Об этом сообщает польское агентство PAP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Этот документ в марте 2008 года подписал глава департамента восточной политики МИД Польши Ярослав Браткевич.

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Документ датирован 4 марта 2008 года и называется "Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины". Доступ к нему в 2008 году имели только четыре человека, среди которых был Радослав Сикорский, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел.

"Если не касаться огромных экономических интересов Польши в России, которые касаются не только энергетики, что играет важную роль в отношениях Польши с Россией и Европой, а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов, стоит обратить внимание, что диалог с Россией является большой политической ценностью для Польши", - говорится в тексте.

Авторы документа отметили, что для Запада Россия является важным союзником в борьбе с исламским терроризмом, а также "большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать западный мир".

В документе также предлагается использовать "реалистичный" и "дружественно-критический" подход в отношении Украины.

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По словам Ващиковского, это "было началом покидания правительством Дональда Туска проукраинской политики в пользу политики пророссийской", пишет Польское радио.

В документе говорится, в частности, что "возможности экспансии России в политическом и экономическом смысле - а уж тем более военном - достаточно ограничены, наталкиваются на серьезные препятствия в странах СНГ, таких как Украина или Грузия".

"Эта записка была началом покидания проукраинской политики в пользу политики пророссийской. У авторов не было никаких иллюзий относительно успеха, но они признали, что пророссийскость будет своеобразным инструментом, трюком в отношениях с Западом, таким способом хотели получить большее признание на Западе", - заявил министр Витольд Ващиковский. Он добавил, "именно тогда начали отходить от политики Гедройца, хотя сегодня это вменяют нынешнему правительству".

"Украине не предложили путей интеграции с ЕС, а лишь квази-институциональные связи с Западом, имитацию интеграции", - оценил глава МИД Польши.

По мнению Витольда Ващиковского, хоть записка была создана в марте 2008 года, то есть в период, когда он был вице-министром иностранных дел и проводил переговоры по делу так называемого противоракетного щита, его не поставили в известность о существовании документа. На записке есть отметка о том, что ее получили: тогдашний глава МИД Радослав Сикорский и Гражина Бернатович и Рышард Шнепф.

Как оценивает министр Витольд Ващиковский "записка полна лжи, фальшивых оценок" и свидетельствует о том, что " было решено отойти от реализации польских интересов на Востоке".

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Глава МИД добавил, что "авторы очень негативно оценили ситуацию в Украине, замечая постсоветизм, коррупцию, существование кланов, непрозрачность политического процесса". По словам министра Витольда Ващиковского, в этом много смысла, но этого же все не заметили в случае России. "Украину стигматизируют (клеймят), а Россию представляют как страну, которая не угрожает, которая является резервуаром сырья, и желает сотрудничать".

Глава МИД отметил, что "вполне фальшивым является утверждение о том, что польско-украинские отношения являются мелкими, основанными на личных отношениях, например, Александра Квасьневского и Леонида Кучмы, это означает игнорирование, потому что уже тогда эти отношения были очень развитыми, в частности на военной плоскости".

"В выводах есть предложение не выходить самим же вне мероприятий ЕС и НАТО, это, де-факто, призыв к ограничению целей польской дипломатии путем приспособления ее к интересам ведущих государств ЕС - Германии и Франции. Одновременно, предложение ограничить сотрудничество с Украиной практически является признанием российской зоны влияния на восток от границы Польши", - оценил глава МИД.

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"Абсолютно фальшивым утверждением является то, что Россия не будет склонна взять на себя риск столкновения с объединенной Европой и Западом, уже через несколько месяцев мы имели Грузию, а теперь, уже три года, войну в Украине", - сказал министр Витольд Ващиковский.

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской

польша документ о политике пророссийской
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Радослав Сікорський це агент ФСБ, він приймав участь як представник ЄС в перемовинах з Януковичем під час Майдану і намагався залякати майданівців тим що їх всіх повбивають якщо вони не погодяться на умови Януковича! Це я дуже добре пам'ятаю! Це тварина заявила по Громадському телебаченню - Вас всіх вб'ють якщо Ви не погодитесь на умови Януковича (путіна). Ну що, тварь, вбили нас всіх?
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И это при том, что кацапы вывезли трон польских королей, проделали в нём дырку и екатерина срала на нём. Поляки испоконвека лизали сапоги всем кто сильнее их. Ничего удивительного или нового.
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и шо кацапы отплатили Полякам в 2010 "падением" самолета с президентом Качинским?!
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Хитрые за чужой счет всегда плохо заканчивали.
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В списке ознакомленных Качинского нет но в любом случае он действовал гн по этой записке что, возможно, и стало причиной трагедии.
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может быть, но про это надо спросить у "главного" секретчика) поляков, может президент просто ознакамливается с документами без отметки...
хотя трудно представить, шо братья Качинские имели парашку в друзьях, хотя хз, все может быть!
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это ты о том, как Президент Болгарии послал твою пидороссию нах...й?
да, тут ты прав.
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Ванька [van'ka] (n) - nickname of archaic russian drozhki-driver.
Ванька, де ти такі класні триколорні труси купив?
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«Я думаю, что всем известно, что на президента оказывается очень сильное давление со стороны России. Это неизбежно, мы же никуда от России не ушли. Например, стратегический договор о дружбе действует до сих пор, договор о границах 2003-го года все еще в силе. Нет посла - а кто его заменяет, кто выполняет функции ключевого представителя России в Украине? Кто-нибудь об этом задумывался?»
Эксперт указал, что речь идет о тайной дипломатии, которую совершают отдельные люди, перелетая на своих самолетах из Украины в Россию.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Медведчука, Гавриш ответил: «Не исключено, что он ключевой посредник между двумя президентами. От него зависит очень много, он в данном случае главный дипломат между Украиной и Россией. Это нужно принимать как реальность, которая существует».
Данные резонансные высказывания Гавриша лишь подтверждают подозрения многих политиков и экспертов, что нынешняя украинская власть во главе с Порошенко зачастую играет на руку Путину.
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Цікаво, де ще припадають порохом подібні документи? У Франції? Німеччині? Ще десь?
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да по всей европе, скорей всего. европа испокон века нас предавала пока мыс ордой воевали.
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вот интересные, показательные фотографии оккупации франции нацистами.
Франция времен немецкой оккупации

голландцам гитлер обещал , к примеру, украинские земли..
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потешил, малацца.
а теперь нах пшло, кацап.
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Ваня, это к вам проситься ? ))))))))))))))))))))))))
Лапоть, окстись! В страшном сне такое не привидится...
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Ви, кацапи, вже всіх собачок поїли і забули як вони гавкають?
Ось послухай, мордва: Ти би так зміг?
https://www.youtube.com/watch?v=OiFk8KNeNWw
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"Украине не предложили путей интеграции с ЕС, а лишь квази-институциональные связи с Западом, имитацию интеграции" - по сути, так и произошло...
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вспомни слова батона перед его отказом от ассоциации с ЕС:
"для этого нам нужно 17$ млрд. дайте их нам..."
дают? дают!
медленно но верно нас отрывают от россии.
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Verite ili net, no poljaki poslednije iz stran ES, s kem ja bi hotel zaklkjucjatj sdelki, nu neljzia im doverjatj ne na pol slovo, ne zrja babusjka jesjcjo govorila - eto te kto pirhodili prosili sezonnije raboti, potom sjto to svorovali i poljaki vilupiv glaza govorili sjto tak eto bilo vsegda, oni nicjego ne krali, necjego plohova ne zdelaliili, kak skazal ona uzje pokoinaja babusjka - eto takoi narod, virvjot tebe glaz i skazjet, sjto u tebe nekogda tam glaza i nebilo.
Uvi, ja deistviteljno ne doverjaju poljakam, da mogu ih poddrzjatj, jesli oni protiv kacapov, no ne boleje - na stoljko ne cjestnije, lzjivije personi mne vstrecjalis, sjto ja dazje ponjatj nemogu - kak takih zemlja derzjit.
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пидорашки подкупают отдельных влиятельных посадовцев, ну и те отрабатывают.
похоже, что суммы, впихиваемые пидорашками, астрономические.
в принципе, отдельные такие личности, вносят очень весомый вклад в обнищание пидороссии.
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"а также взаимных культурных и интеллектуальных интересов"
оба на ... да оказывамется у ляхов с кацапами одни духовные скрепы
«Ну що, синку, допомогли тобі твої ляхи?»
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эка беда,тов.Сралин с помощью Гитлера весь мир хотел завоевать,а вышел кукиш в итоге...
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"Нема вічних союзників, є вічні інтереси". Це сказав один з відомих політиків. Цей постулат хоч в Біблію записуй. Кацапи з поляками після Переяславськоі Ради поділили Украіну і не подавились. Украінці це давно зрозуміли, а влада ніяк не хоче розуміти. Може тому. що не украінська?
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Но 2010 год ввел свои коррективы в это немыслимое "сотрудничество".
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Судя по довольно вялой реакции польских властей на событие 2010 года в течение нескольких лет, даже это не отрезвило многих в Польше.
Только в прошлом году поляки активизировались и стали энергичнее требовать от россии вернуть обломки самолета.
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"Глава польского МИД Витольд Ващиковский рассказал о подписании в 2008 году секретного документа о переходе страны к пророссийскому курсу"

С кем мы имеем дело? Эти козлы за нашей спиной договариваются о нашей судьбе. При этом только два человека в Польше об этом знали!!! Даже вице-министр иностранных дел этого не знал!!! Какая то дремучая византийщина.
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Ну, к дружбе с поляками нужно относиться осторожно и прагматично. Исторически доказано, что лях, как и кацап союзник ненадежный, сегодня улыбается, завтра войной на тебя идет. Нам свое делать - жить.А Туск давно известный мутный тип, и шашни у него с кацапами давние.
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В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента (Видео) 23.01.2017 комментария 2 12 346 116261149420164 В Хорватии депутатов оппозиционной партии Živi zid Ивана Пернара и Ивана Синчича силой вывели из зала заседаний парламента, после того как они отказались сделать это по требованию спикера. Как сообщается, инцидент произошел во время обсуждения инициативы о лишении иммунитета двух депутатов. Об этом сообщает издание Vecernji list. Стоит отметить, что весь процесс вывода Пернара из зала заседаний Сабора (хорватского парламента) транслировался в прямом эфире на странице депутата в Facebook. «Вот это демократия, вот ХДС (Хорватское демократическое содружество - правящая партия), вот их политика свободы слова и демократия, их методы!» - кричал депутат, когда охрана буквально выносила его из зала. В то же время в хорватском парламенте утверждают, что из зала заседаний вывели еще одного депутата-оппозиционера Ивана Синчича. Отметим, Пернар поддерживает политику президента РФ Владимира Путина».

Подробнее на: http://podvodka.info/deputatov-podderzhivayushhix-putina-lishili-mandatov-i-vykinuli-iz-parlamenta-video/
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как же эта Россия задолбала с ее имперской импотенцией
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Русские типа братья били в спину нам всегда
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Теперь польскому Президенту Дуде осталось только докопаться до ПРЯМОГО ПОСОБНИЧЕСТВА прежнего польского преза и правительства путину в деле убийства Президента Качинского со всей польской элитой.
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Как сказал Черчилль : "У Англии нет постоянных друзей, у Англии есть только постоянные интересы". Не надо забывать эту мудрую фразу. И не надо забывать о том, что в 2010 году прозападное польское руководство завалили вместе с самолётом, а пророссийское правительство / парламент потом укрепилось пророссийским же президентом. Власть поменялась только недавно и то, там уже бузят и взрывают ситуацию вовсю, чтобы вернуть обратно "друзей России" из компании Туска-Коморовского.
Про то, что Туск стал главой ЕС, который жуёт сопли со своей "озабоченностью" по поводу войны в Украине, вместо того, чтобы перекрыть русским все краники, мы тоже не забываем.

Так что дружба - она не должна быть безоглядной и вечной. Надо смотреть когда дружим, когда так себе (в зависимости от смены курса или политической элиты страны, с которой выстраиваются отношения). И всегда полагаться только на свои силы.
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в 2004 году экологи РАБссии предупредили правительство : если такими темпами рубить лес в Тайге,будет беда.Экологов послали на...,.сегодня в 6 регионах Сибири и Забайкалья идёт массовая вырубка леса китайскими компаниями и частными чуваками...,согласно договору о Концессии №473-Ф3 между Китаем и РАБссией заключена сделка века на 49 лет.Так что всё путьом.Китай рулит
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Якщо хунвейбіни спромоглись знищити горобців,то знищити тайгу на нівець для них не проблема!! Проте мене більше турбує проблема українських Карпат і дії українських хунвейбінів по нищинню українських лісів ))))
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с каких это пор поляки стали русским верить????
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Всем приветы!
Не покидает ощущение, что после этой новости все кацапскоЁ трольЁ станет разжигать и подогревать у украинцев антипольские настроения. Так что будьте бдительны по отношению к "нанайцам дары приносящим"
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Кстати, не удивлен. В политике нет ни врагов, ни друзей, есть только интересы и временные попутчики. В настоящее время я не вижу ни одного действия украинской власти в интересах Украины. НИ ОДНОГО! Кто мне объяснит когда и кому мы проиграли войну?
Исходя из всего того, что произошло и происходит постоянно крутится один вопрос: кому все это: свержение законного Президента, сдача Крыма и части Донбасса; было нужно? Или те кто стоял за "онижедети" не понимали последствий государственного переворота или если хотите называйте произошедшее революцией?
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Не удивлюсь, если такая же бумажка лежит и в "закромах" Германии и Франции. Мало того, эти страны ДО СИХ ПОР следуют описанной в ней политике по отношению к Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Польши рассекретил документ 2008 года о переходе на пророссийский курс: "Предложение ограничить сотрудничество с Украиной практически является признанием российской зоны влияния"
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