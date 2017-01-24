 Эксперты внешнеполитической службы ЕС зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны РФ, главный объект нападок - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление сделал в понедельник, 23 января, представитель Европейского Союза перед журналистами в Брюсселе, ссылаясь на доклад East StratCom Taskforce.
Документ подготовило подразделение стратегической коммуникации внешнеполитической службы ЕС (EEAS), который специализируется на Восточной Европе.
По данным экспертов, существует значительная вероятность того, что Москва попытается повлиять на выборы в европейских странах в 2017 г. Так же, как это она пыталась сделать в США. Авторы доклада уже зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России.
"Ведется невероятно масштабная, по крайней мере частично организована кампания против ЕС, и его политиков, и его принципов", - сказал изданию Spiegel Online собеседник из внешнеполитической службы ЕС. По его словам, главный объект нападений российской дезинформационной кампании - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), в частности - ее политика в отношении беженцев и позиции относительно санкций против РФ.
Источник в EEAS назвал пропаганду "частью государственной политики" России и добавил, что Кремль напрямую контролирует СМИ и "ежедневно указывает им, о чем следует писать, а о чем нет". Собеседник также напомнил, что журналисты, которые сообщали об отсутствии на Востоке Украины российских военнослужащих и о том, что Россия является единственной политической силой, которая ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИД) в Сирии, были вознаграждены за свою работу.
Кремль преследует цель запутать ситуацию и расколоть общества, указывает чиновник с EEAS. Он в частности напомнил о том, как российские СМИ "очень предвзято и дезориентируя" сообщали о Brexit и о президентской кампании в Австрии и США. На основании публикаций в больших СМИ ложную информацию распространяют и небольшие российские медиа, а также тролли в социальных сетях, отмечают эксперты внешнеполитической службы ЕС.
Работа над докладом продолжалась с сентября 2015 году на заказ правительств стран ЕС. Экспертная группа насчитывала 11 специалистов.
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