 Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с РФ, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Global Times.
Как отмечает издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.
"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска - ред.) и что она была размещена в северо-восточном Китае", - подчеркивает газета.
Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. "Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - пишет издание.
"США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", отмечает издание, а многие высокопоставленные американские военные "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". "Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", - продолжает газета.
"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", - отмечает газета. "Он (ракетный комплекс) не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая", - резюмирует Global Times.
Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.
Впервые о разработке Китаем межконтинентальной баллистической ракеты третьего поколения стало известно летом 2014 года.
Отметим, что первые китайские ракеты серии "Дунфэн" (Dongfeng, "Восточный ветер") были фактически копиями советских Р-2 и Р-5М. После заключения Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР 14 февраля 1950 г. советские специалисты активно помогали Китаю в формировании ракетной промышленности. Китайской стороне была предоставлена различная техническая документация и производственное оборудование.
6 декабря 1957 г. решением советского правительства КНР была передана лицензия на производство и полный комплект документации советских оперативно-тактических ракет Р-2. Одновременно Китаю был подарен образец ракеты средней дальности Р-5М - первой советской ракеты, способной нести ядерный боезаряд.
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