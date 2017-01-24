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Все про:Китай (921) ракеты (438) Россия (64847) ядерное оружие (441)

 Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты на границе с РФ, - СМИ

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Global Times.

Как отмечает издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.

"Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска - ред.) и что она была размещена в северо-восточном Китае", - подчеркивает газета.

Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. "Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае", - пишет издание.

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"США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР", отмечает издание, а многие высокопоставленные американские военные "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами". "Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его", - продолжает газета.

"Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41", - отмечает газета. "Он (ракетный комплекс) не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая", - резюмирует Global Times.


Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.

Впервые о разработке Китаем межконтинентальной баллистической ракеты третьего поколения стало известно летом 2014 года.

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Отметим, что первые китайские ракеты серии "Дунфэн" (Dongfeng, "Восточный ветер") были фактически копиями советских Р-2 и Р-5М. После заключения Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР 14 февраля 1950 г. советские специалисты активно помогали Китаю в формировании ракетной промышленности. Китайской стороне была предоставлена различная техническая документация и производственное оборудование.

6 декабря 1957 г. решением советского правительства КНР была передана лицензия на производство и полный комплект документации советских оперативно-тактических ракет Р-2. Одновременно Китаю был подарен образец ракеты средней дальности Р-5М - первой советской ракеты, способной нести ядерный боезаряд.


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а лошадь почему не проявляет озабоченности?
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кацапоиды сделали из недоразвитого китая ядерную страну, они думали, что китай только америкосов будет шугать?
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Что-то кацапосвинские педриоты молчат во всем медиаэфире. Сретесь, свиньи?
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Ой. Да фигня это всё. Китай и так мирным путём захватывает сибирь и дальний восток. Эт скорей всего против трампа. С его любоаью до китая, он и получил ответку.
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Это что? Теперь Китай по Воронежу еба**т!? В ответ на заявления Трампа.
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