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 Вербовщица, отправлявшая девушек в секс-рабство в Турцию, задержана в Запорожье

Сотрудники полиции и прокуратуры Донецкой области предотвратили продажу девушки в сексуальное рабство в Турцию и задержали вербовщицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 21-летняя жительница Запорожской области имела связи в Турции и договорилась о поставке девушек для сексуального рабства.

Она приехала в Донецкую область. Ее мишенью были молодые женщины из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Вербовщица собирала информацию о тех, кто имел материальные трудности, обзванивала их и обещала им "золотые горы" в обмен на предоставление секс-услуг. Женщина каждый раз представлялась другим именем, и никто из кандидаток не знал, кто она на самом деле.

Полицейские вышли на подозреваемую и установили ее личность.

Оперативники узнали, что турецкий "заказчик" выбрал одну из кандидаток и сейчас готовится ее выезд за границу. Мишенью стала 25-летняя жительница Мариуполя, которая осталась без работы и сама воспитывает маленького сына. Организаторы секс-бизнеса оплачивали проезд в Турцию и оформление заграничного паспорта. Эти деньги девушка должна была "отработать".

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Полицейские документировали преступную деятельность злоумышленницы несколько месяцев. Задерживали ее в Запорожье, непосредственно перед вылетом в Киев, откуда девушка должна была отправиться в Турцию.

В целях конспирации подозреваемая в аэропорт не поехала, а встретилась с девушкой на улице. Правоохранители перекрыли район в данном месте. Посредница была задержана в момент, когда давала инструкции будущей жертве: как проходить таможенный контроль, как вести себя в Турции.

У задержанной был изъят чек о переводе денег для оплаты изготовления заграничного паспорта, черновые записи, мобильные телефоны, ноутбук и т. д., которые использовались при организации противоправной деятельности.

Установлено, что злоумышленница завербовала еще несколько девушек - жительниц Донецкой области, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи - от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста.

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админ - да завалите вы этого флудера...\уже долго висит здесь...\
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Пока в стране будет нищета и беспредел власти..Будут удирать не только молодые девки,но и здоровые мужики.На любые заработки.Подобная информация лишь обличает импотентность и бессилие власти.Точнее ее полное нежелание заниматься проблемами граждан.
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"золотые горы" в обмен на предоставление секс-услуг

А заставляли мыть полы ?
.
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