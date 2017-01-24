 Вербовщица, отправлявшая девушек в секс-рабство в Турцию, задержана в Запорожье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, 21-летняя жительница Запорожской области имела связи в Турции и договорилась о поставке девушек для сексуального рабства.
Она приехала в Донецкую область. Ее мишенью были молодые женщины из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Вербовщица собирала информацию о тех, кто имел материальные трудности, обзванивала их и обещала им "золотые горы" в обмен на предоставление секс-услуг. Женщина каждый раз представлялась другим именем, и никто из кандидаток не знал, кто она на самом деле.
Полицейские вышли на подозреваемую и установили ее личность.
Оперативники узнали, что турецкий "заказчик" выбрал одну из кандидаток и сейчас готовится ее выезд за границу. Мишенью стала 25-летняя жительница Мариуполя, которая осталась без работы и сама воспитывает маленького сына. Организаторы секс-бизнеса оплачивали проезд в Турцию и оформление заграничного паспорта. Эти деньги девушка должна была "отработать".
Полицейские документировали преступную деятельность злоумышленницы несколько месяцев. Задерживали ее в Запорожье, непосредственно перед вылетом в Киев, откуда девушка должна была отправиться в Турцию.
В целях конспирации подозреваемая в аэропорт не поехала, а встретилась с девушкой на улице. Правоохранители перекрыли район в данном месте. Посредница была задержана в момент, когда давала инструкции будущей жертве: как проходить таможенный контроль, как вести себя в Турции.
У задержанной был изъят чек о переводе денег для оплаты изготовления заграничного паспорта, черновые записи, мобильные телефоны, ноутбук и т. д., которые использовались при организации противоправной деятельности.
Установлено, что злоумышленница завербовала еще несколько девушек - жительниц Донецкой области, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи - от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста.
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А заставляли мыть полы ?
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