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Все про:Гидрометцентр (519) гололедица (46) КГГА (1844) погода (2364)

 Синоптики предупреждают киевлян о гололедице и мокром снеге в столице 24 января, - КГГА

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 января в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем около 0 °.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики предупреждают о сильном тумане в Киеве в первой половине дня: видимость - 200-500 м

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22 января на дорогах Украины погибли 6 человек, травмированы 46.



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Синоптики опиздали, процесс начался yesterday.
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"Гололедица" - это неудачный синтез "гололеда" и "ожеледиці".
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Стыдно для такого города как Киев,боятся снегопадов и метелей ! Куда делась снегоуборочная техника ? Разве нельзя наладить трех,четырех сменные бригады по очистке ? Это же век технологий,а не времен Киевской Руси...А если бы ураган " Катрин" шел..Или тайфун ? Тогда вообще пипец ? Ховайся кто может ? ))
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