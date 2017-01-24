 Синоптики предупреждают киевлян о гололедице и мокром снеге в столице 24 января, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Ветер западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем около 0 °.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными", - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на 22 января на дорогах Украины погибли 6 человек, травмированы 46.
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