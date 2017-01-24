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Все про:Еврокомиссия (673) Донбасс (12017) Евросоюз (11472) гуманитарная помощь (715)

 Ситуация на Донбассе остается сложной, драматической и не улучшается: 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи, - департамент Еврокомиссии по вопросам гумпомощи

Приоритетом для Еврокомиссии в 2017 году в предоставлении гуманитарной помощи населению на пострадавших в результате российской агрессии территориях на востоке Украины является интеграция усилий правительственных органов и неправительственных организаций.

Об этом шла речь в понедельник, 23 января, на международной конференции "Человеческое лицо восточного конфликта", которую принял Социально-экономический комитет ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день у нас больше возможности, нежели раньше, чтобы имплементировать в Украине интегрированный подход, который распространялся бы как на подконтрольные правительству территории, а также на оккупированные", - заявил представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты Жан-Луи Брувер.

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Он констатировал, что гуманитарная ситуация на территориях восточной Украины остается сложной, драматической и не улучшается.

По словам Брувера, приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым и незащищенным слоям населения, особенно тем, которые проживают вдоль линии разграничения и на временно оккупированных Россией территориях на востоке Украины.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что именно Евросоюз оказывает Украине наибольшую гуманитарную помощь. В 2016 году ее объем составлял 26 с половиной миллионов евро.

Брувер сообщил, что еврокомиссар по гуманитарной помощи и реагированию на кризисные ситуации Христос Стилианидес планирует посетить Украину в середине февраля, что станет очередным четким подтверждением приоритетности Украины для гуманитарной политики ЕС.

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Участникам конференции напомнили трагические последствия российской агрессии против Украины. В частности, о том, что около 10 тысяч украинцев погибли, 22 тысячи ранены и 3 миллиона 800 тысяч людей на востоке Украине нуждаются в немедленной гуманитарной помощи.

Как отметил участник Платформы гражданского общества ЕС-Украина Анджей Адамчик, агрессия на востоке Украины была начата Россией в ответ на европейские устремления украинцев.

"Европа должна иметь особенные моральные, политические и гуманитарные обязательства и чувства солидарность перед украинскими гражданами", - подчеркнул польский общественно-политический деятель.

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Он отметил, что для всей Европы сегодня является общей ответственностью мобилизировать международные усилия на уровне правительств, а также неправительственных организаций с целью поиска и консолидации ресурсов для предоставления гуманитарной помощи миллионам незхащищенных украинцев на востоке страны.
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Как регулятор будет контролировать выполнение операторами нового предписания? Александр Животовский говорит, что НКРСИ, разумеется, не сможет проверить, какую скорость указали в договорах все 4 000 телеком-операторов, которые есть в реестре. Поэтому комиссия будет руководствоваться объемом жалоб со стороны пользователей. Чем больше жалоб на несоответствие минималки, тем больше вероятность того, что к оператору придет проверка. Если компания не сможет устранить недостатки в предоставлении услуг, не будет реагировать на предписания комиссии, то после нескольких визитов проверяющих может встать вопрос об аннулировании лицензии.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!может встать вопрос об аннулировании лицензии.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Справа в тім що на Інтернет немає ліцензій! Що будуть анулювати в НКРЗ? Провайдер Інтернет не отримує ніяких ліцензій, він лише добровільно повідомляє НКРЗ про свою діяльність у сфері телекомунікацій в частині надання послуг доступу до мережі Інтернет. Ліцензії видаються тільки на телефонний звязок, а там ніякої швидкості Інтернету немає, тому ліцензії на телефонію ніяким чином не відносяться до Інтернет послуг операторів та провайдерів! Все що може НКРЗ це звякнуть в рельсу, на більше в нього повноважень немає і взагалі це НКРЗ треба розформувати, бо за весь час існування НКРЗ показав себе як повністю корупційний та непрофесійний орган влади!
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Поэтому комиссия будет руководствоваться объемом жалоб со стороны пользователей. Чем больше жалоб на несоответствие тем больше вероятность того

48 часов > жалобы со стороны пользователей а тута подарок аж 4 дня барыги терять деньги не будут
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Ну будуть скарги і що? Що буде робити НКРЗ? Може тільки писати листи в ООН!
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Помощник Путина предупредил террористов на Донбассе: "республики" должны готовиться к "возвращению в Украину" - СМИ Помощник президента России Владислав Сурков во время совещания в Донецке в достаточно жесткой форме выразил недовольство действиями отдельных "министров правительства", а также обвинил "силовой блок" в полном бездействии и непрофессионализме.
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Україна має розселити Донбас по Україні! Підтримувати цю проросійську клоаку та витрачати на це мільярди гривень це ідіотизм! Гроші міжнародних спонсорів та благодійників треба витрачати не на сепаратистський Донбас а на розбудову інфраструктури по всій Україні! Треба визначити найбільш депресивні села та райцентри в Україні і евакуйовувати туди донбасян разом з підприємствами! Нам все одно треба розбудовувати Україну, от і треба поєднати корисне з дуже корисним! Гроші від міжнародних організацій хай йдуть не донецькій регіональній мафії на розграбування, а на розбудову глухих та закинутих сел та містечок по всій Україні!
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Интегрированный подход имплементируйте в козломордии. Она захватила территории и должна их содержать. Украина тут ни при чём. Создайте фонд помощи и удерживайте из доходов пидерации деньги, на содержание сепаров раз свербит в заднице.
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Без воли правительства,никакая война не может быть выигранной.Даже если она самая справедливая.
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И почему это России не предъявляется?

3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи


Все боятся ядерную дубинку? Ну так и объясняйте местный людям, что из-за этого они должны страдать и дальше. Мировое сообщество судя по всему никак не собирается решать этот вопрос восстановлением границ Украины как положено. С посадкой террористов в тюрьму.
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для чого їм гуманітарка, якщо в них є руззкій єзиг і не треба фашистський "ще не вмерла" співати
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Украина по факту участвует в финансировании войны против себя самой! НИ ЗА СЕБЯ, А ПРОТИВ! ПРОТИВ! КАРЛ!
Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут безсмысленно гибнуть наши бойцы-патриоты.
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срусским очень не нравится, когда их не любят. А мне вот интересно спросить - а за что вас любить, руцкие? Ну вот так, без обид, серьезно. Объясните, за что вас любить? Ну что вы такое, чтобы вас любили? Посмотрите на ваши мрачные лица. На ваши уродливые и непригодные для жизни города. На ваших несчастных стариков. На ваши нищие больницы и ужасные дороги. На вашу ненависть ко всему чужому и непривычному. На ваше тотальное воровство и мздоимство. Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена ее существования. Здесь убивали миллионами. Морили голодом, вешали и стреляли. Здесь скопилось такое гигантское количество человеческого горя, которое может затопить весь мир. За что. Вас. Любить. За то, что ваш гитлер победил другого гитлера, завалив его вашими трупами? За то, что вы перессорились со всеми соседями и теперь убиваете таких же, как вы, самых близких? Не говорите только про литературу, музыку и ученых - это все не ваше. Вашим талантливым вы ломали пальцы и топили их в говне. Гениальных поэтов вы расстреливали и хоронили в яме с десятками таких же несчастных. Талантливые музыканты и ученые бежали от вас куда глаза глядят. Человека, который построил для вас космическую ракету, на допросе изуродовали до конца жизни. Ваши герои - отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь. Вы до сих пор боготворите чудовище, которое уничтожало вас почти двадцать лет. Ну за что вас любить, скажите?﻿
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откуда такие цифры??? бредятина!

пусть поедут в Донецк или Луганск! те, кто там живут, всем довольны... Их только укрохунта беспокоит... Но они уже наелись понемногу ЛДНР, хотя, в душе всегда нас будут ненавидеть... тут только поколения могут что-то изменить... Но с этой козломордой рашей на это надеяться нечего.
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А что речёвка "путин накорми" не помогает, видать слабо кричат, через снену кремля не слышно бля.
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с нынешней политикой власти, в гуманитарной помощи уже нуждаются простые украинцы, а не орко-лугандоны
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Украина должна была бы давным-давно выдвинуть серьезные обвинения России, собрать доказательства, а их более, чем достаточно, привлечь к этому международные специализированные агентства, которые занимаются вопросами войны. И, используя доказательства, подать адекватный иск в Гаагу. Тот иск, который они подали, не содержит жесткой линии обвинения России в войне с Украиной, там ничего не говорится о возвращении ущерба, причиненного войной, как и нет прямых доказательств участия военных российских вооруженных сил на территории Украины.
Порошенко делает то, что ему прикажет Путин через Медвечука.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на Донбассе остается сложной, драматической и не улучшается: 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи, - департамент Еврокомиссии по вопросам гумпомощи
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