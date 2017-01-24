 Ситуация на Донбассе остается сложной, драматической и не улучшается: 3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи, - департамент Еврокомиссии по вопросам гумпомощи

Об этом шла речь в понедельник, 23 января, на международной конференции "Человеческое лицо восточного конфликта", которую принял Социально-экономический комитет ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодняшний день у нас больше возможности, нежели раньше, чтобы имплементировать в Украине интегрированный подход, который распространялся бы как на подконтрольные правительству территории, а также на оккупированные", - заявил представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты Жан-Луи Брувер.
Он констатировал, что гуманитарная ситуация на территориях восточной Украины остается сложной, драматической и не улучшается.
По словам Брувера, приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым и незащищенным слоям населения, особенно тем, которые проживают вдоль линии разграничения и на временно оккупированных Россией территориях на востоке Украины.
Представитель Еврокомиссии напомнил, что именно Евросоюз оказывает Украине наибольшую гуманитарную помощь. В 2016 году ее объем составлял 26 с половиной миллионов евро.
Брувер сообщил, что еврокомиссар по гуманитарной помощи и реагированию на кризисные ситуации Христос Стилианидес планирует посетить Украину в середине февраля, что станет очередным четким подтверждением приоритетности Украины для гуманитарной политики ЕС.
Участникам конференции напомнили трагические последствия российской агрессии против Украины. В частности, о том, что около 10 тысяч украинцев погибли, 22 тысячи ранены и 3 миллиона 800 тысяч людей на востоке Украине нуждаются в немедленной гуманитарной помощи.
Как отметил участник Платформы гражданского общества ЕС-Украина Анджей Адамчик, агрессия на востоке Украины была начата Россией в ответ на европейские устремления украинцев.
"Европа должна иметь особенные моральные, политические и гуманитарные обязательства и чувства солидарность перед украинскими гражданами", - подчеркнул польский общественно-политический деятель.
Он отметил, что для всей Европы сегодня является общей ответственностью мобилизировать международные усилия на уровне правительств, а также неправительственных организаций с целью поиска и консолидации ресурсов для предоставления гуманитарной помощи миллионам незхащищенных украинцев на востоке страны.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!может встать вопрос об аннулировании лицензии.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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48 часов > жалобы со стороны пользователей а тута подарок аж 4 дня барыги терять деньги не будут
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3,8 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи
Все боятся ядерную дубинку? Ну так и объясняйте местный людям, что из-за этого они должны страдать и дальше. Мировое сообщество судя по всему никак не собирается решать этот вопрос восстановлением границ Украины как положено. С посадкой террористов в тюрьму.
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Пс. Пока наш Харант и Ко честно не признают что даже памперс привезенный красным крестом в луганДон стреляет по нам автоматным патроном, будут безсмысленно гибнуть наши бойцы-патриоты.
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пусть поедут в Донецк или Луганск! те, кто там живут, всем довольны... Их только укрохунта беспокоит... Но они уже наелись понемногу ЛДНР, хотя, в душе всегда нас будут ненавидеть... тут только поколения могут что-то изменить... Но с этой козломордой рашей на это надеяться нечего.
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Порошенко делает то, что ему прикажет Путин через Медвечука.
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