EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины, За рубежом
  1026  21
Материалы по теме:
Все про:Германия (2589) отмена (125) санкции (5814) США (11758) ядерное оружие (441) ядерная безопасность (223)

 Отмена санкций против РФ в обмен на сокращение ядерных арсеналов, не жизнеспособна: Германия ее не поддержит, - глава Минобороны ФРГ

Германия будет выступать против отмены санкций в отношении России в обмен на возможное сокращение ядерных вооружений.

Об этом заявила министр обороны Германии Урусула фон дер Ляйен телекорпорации ВВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совершенно ясно, что такая комбинация, как отмена санкций в обмен на ядерное оружие, не жизнеспособна, Германия ее не поддержит", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов к отмене антироссийских санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала

По словам министра, санкции против России могут быть отменены лишь при полном выполнении минских соглашений по Украине.

Ранее о возможности достижения договоренностей с Россией об отмене санкций в обмен на ограничение ядерных вооружений заявил на слушаниях в сенатском комитете Стивен Мнучин, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Точно сказано. Сокращение ядерных вооружений должно быть отдельной программой и проходить в масштабе планеты, скажем под контролем ООН. Китай прав, толковое предложение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не трогайте паРашу, она сама себя изживёт, бо надуманный проект.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если германию не будет никто спрашивать, то она ответит решительной озабоченностью
 показать весь комментарий
Ответить
 
По ходу пора уже сделать рашку не жизнеспособной...
 показать весь комментарий
Ответить
 
на РАБссии нет никакого ядерного щита,все это МИФ для для быдла.Всё продано давно в США комиссией Альберт Гор-Виктор Черномырдин,500 тонн Урана-235 накопленного в СССРе с 1955 года спустили омерикосам..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сама Россия на это не пойдет. Она как раз начала наращивать ядерное оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Производство оружейного плутония в России было прекращено в 1994-м. В США в в 1988-м. Произведенных ранее запасов хватает с избытком.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее всего, этого не позволит сделать Сенат/Конгресс, но в целом будет смешно, если Трамп отменит санкции (а они самые болезненные), а Европа останется без российского рынка, который подгребут под себя американцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага.Поиграйте с шулерами.Они вам резиновые ракеты уничтожат.Вместо всамделешних.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бутылка Шампанского простоит три четыре года и она никакая когда откроешь..,точно такая же ядерная бимба заправленная Плутонием
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
...Сразу три боевых летчика штурмовой авиации уволились из Вооруженных сил Украины
http://antikor.com.ua/articles/148193-srazu_tri_boevyh_letchika_shturmovoj_aviatsii_uvolilisj_iz_vooruhennyh_sil_ukrainy

...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отмена санкций против РФ в обмен на сокращение ядерных арсеналов пойдёт только на пользу рашке. Так как рашка прекрасно понимает, что против неё ни кто ядерное оружие применять не будет, то его уменьшение позволит снизить расходы эРэФии на его содержание, модификацию. Так что если на эту тему трамп будет договариваться

, то московия повыпендривается, повыпендривается и согласится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Итак господа, с вами "Окна" и я Дмитрий Нагиев,сегодня погутарим про страшный ядерный щит РАБссии,женское рюсскае ядерное тело ,это Бимба против НАТОвских Головорезов.Итак, встречайте : Анна Месенович, руководитель главного батальона ядерного аппарата,Машка Хазарова, её зам по тылу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Гавриш: Порошенко делает то, что ему прикажет Путин через Медвечука"
https://elise.com.ua/?p=234912

Украина должна была бы давным-давно выдвинуть серьезные обвинения России, собрать доказательства, а их более, чем достаточно, привлечь к этому международные специализированные агентства, которые занимаются вопросами войны. И, используя доказательства, подать адекватный иск в Гаагу. Тот иск, который они подали, не содержит жесткой линии обвинения России в войне с Украиной, там ничего не говорится о возвращении ущерба, причиненного войной, как и нет прямых доказательств участия военных российских вооруженных сил на территории Украины.
Об этом в эфире «Громадского радио» заявил политический эксперт,экс-замглавы СНБО Степан Гавриш.
По его словам, Путин не скрывает, что на территории Украины воюют русские, он говорит, что люди добровольно, в свободное от работы и от службы в армии время, едут на войну на стороне восставшего донецкого народа, и Россия ничего не может сделать. И их нельзя привлечь к ответственности как военных преступников, поскольку их участие в убийствах украинцев не имеет достаточной доказательной базы.
«Мы даже не воспользовались уникальным трагическим случаем -террористическим актом сбитого Боинга MH-17, когда мы могли бы доказать, что Россия не просто финансирует терроризм, как сказано в иске в Гаагу, а она организовывает терроризм. К сожалению, это не повлекло за собой мировую дискуссию, потому что наша позиция слабая. И все больше мировых политиков, особенно тех, кто курирует Минский процесс, склоняются к мысли о переговорах с террористами», - отметил эксперт.
По его мнению, нужно что-то делать с военной стратегией, очевидно, что она политическая.
«Армией, вооруженными силами и стратегией обороны руководят политики, которые понятия не имеют, как ими руководить. Это люди, которые живут за счет бизнеса, в том числе, и в России. Я думаю, что все понимают, что возле президента находится серьезное московское лобби», - заявил Гавриш.
Он отказался назвать по просьбе журналистов назвать конкретные фамилии, но добавил следующее: «Я думаю, что всем известно, что на президента оказывается очень сильное давление со стороны России. Это неизбежно, мы же никуда от России не ушли. Например, стратегический договор о дружбе действует до сих пор, договор о границах 2003-го года все еще в силе. Нет посла - а кто его заменяет, кто выполняет функции ключевого представителя России в Украине? Кто-нибудь об этом задумывался?»
Эксперт указал, что речь идет о тайной дипломатии, которую совершают отдельные люди, перелетая на своих самолетах из Украины в Россию.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Медведчука, Гавриш ответил: «Не исключено, что он ключевой посредник между двумя президентами. От него зависит очень много, он в данном случае главный дипломат между Украиной и Россией. Это нужно принимать как реальность, которая существует».
Данные резонансные высказывания Гавриша лишь подтверждают подозрения многих политиков и экспертов, что нынешняя украинская власть во главе с Порошенко зачастую играет на руку Путину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Украины свои интересы, у "Рошена" - свои. И далеко не всегда они совпадают. Так что Гавриш ничего такого сенсационного не сообщил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно сказал министр обороны ФРН -любой договор а особенно что касается сокращения ядерного вооружения с рашей как на меня то это есть туфта -раша нколет весь мир этим договором и даже глазом не моргнет -в кремле одно жулье сидит и только ждет как бы кого наколоть-такая уж психология рашиста и нечего здесь не поделаеш -просто не надо ему давать возможности это делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Венгрия потеряла 6,5 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций

Ущерб Венгрии за три года из-за взаимных ограничительных мер стран Евросоюза и России составляет $6,5 млрд. Об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«По нашим оценкам, упущенная выгода для Венгрии составила за три года $6,5 млрд - это в том, что касается экспорта. Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта - около $90 млрд, это чувствительная потеря», - отметил министр.

Глава венгерского ведомства подчеркнул, что введенные меры в отношении России «неэффективны и вредны», а также выразил надежду на их смягчение в ходе саммита Евросоюза, который намечен на март.

«Позиция Венгрии предельно ясна: санкции неэффективны и вредны, в том числе - вы можете с этим не согласиться - для российской экономики. Для европейской - без сомнения. И когда общаешься с американскими и немецкими бизнесменами, видишь, что они разделяют эти взгляды», - сказал Сийярто.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена санкций против РФ в обмен на сокращение ядерных арсеналов, не жизнеспособна: Германия ее не поддержит, - глава Минобороны ФРГ
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Молдова Нацполиция обстрел ПАСЕ покушение Польша Порошенко Россия санкции СБУ смерть суд США терроризм Трамп убийство Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти