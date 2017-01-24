 С начала суток боевики обстреливают из 82- и 120-мм минометов позиции украинской армии в Авдеевке, Троицком и Новозвановке, - пресс-центр штаба АТО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь прошла неспокойно. На эту минуту уже 10 обстрелов. Также использовали и тяжелое вооружение. На мариупольском направлении из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по Широкино, Лебединском и Гнутово. Из 120-мм артиллерии на луганском направлении вели огонь по Троицкому, Новозвановке. А на донецком направлении из 82-мм минометов вели огонь по Авдеевке, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов также вели огонь по Луганскому", - сказал Матюхин.
По его словам, с полуночи потерь среди украинских военных нет.
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