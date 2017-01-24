EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  2177  7
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5400) Житомирщина (537) маршрутки (365) Нацполиция (5586) смерть (4375)

 В результате внезапного открытия дверей во время движения маршрутки из салона выпал мужчина и погиб, - Нацполиция Житомирщины

23 января около 11.30 в Житомирском районе вследствие внезапного открытия дверей во время движения пассажирского микроавтобуса из салона выпал мужчина и от полученных травм погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в итомирской области.

По предварительной информации правоохранителей, в с. Солнечном во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего житомирянина, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.

Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного отделения полиции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пьяный водитель "ВАЗ 2109" вылетел на встречку и врезался в "Форд": семь человек травмированы, пятеро из них - дети, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, по состоянию на 22 января на дорогах Украины погибли 6 человек, травмированы 46.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бабка, возможно, тоже распалилась, передачки будет ему в тюрягу носить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мужика жаль..Но я думал,что Цензор - это военно-политический сайт...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тож так думал, но как я вижу, Цензор - это ретранслятор вчерашних и позавчерашних новостей
 показать весь комментарий
Ответить
 
набивают полный салон в погоне за баблом...результат плачевный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате внезапного открытия дверей во время движения маршрутки из салона выпал мужчина и погиб, - Нацполиция Житомирщины
 Облако тегов
авто Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Молдова Нацполиция обстрел ПАСЕ покушение Польша Порошенко Россия санкции СБУ смерть суд США терроризм Трамп убийство Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти