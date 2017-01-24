 В результате внезапного открытия дверей во время движения маршрутки из салона выпал мужчина и погиб, - Нацполиция Житомирщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в итомирской области.
По предварительной информации правоохранителей, в с. Солнечном во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего житомирянина, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия.
Сообщается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного отделения полиции.
Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, по состоянию на 22 января на дорогах Украины погибли 6 человек, травмированы 46.
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В половине двенадцатого вечера 19 января одиноко живущая 66-летняя пенсионерка спокойно спала у себя дома, как вдруг в комнату ворвался незнакомец. Угрожая бейсбольной битой, он стал требовать у сельчанки ценные вещи. Тут он обратил внимание, что на хозяйке - полупрозрачная ночная сорочка. Преступника это распалило. Сорвав с пенсионерки ночнушку, он повалил её на кровать и облизал женщину с головы до ног. А затем забрал ценные вещи и скрылся. Перепуганная пенсионерка обратилась в полицию.
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