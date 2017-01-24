 Задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов на Львовщине, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщила спикер прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская.
По ее словам, изначально участников террористической группы было пять.
"Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Кроме этого планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такое незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", - заявила Гайовская.
Однако злоумышленникам не удалось осуществить запланированное благодаря работе правоохранительных органов, теракты были предупреждены.
Четыре участника группы задержаны, троих будут судить в ближайшее время, по поводу одного уже есть обвинительное решение суда.
Как сообщалось, накануне во Львовской обл. задержали троих подозреваемых в подготовке терактов.
Напомним, в Закарпатской обл. за сепаратизм будут судить мужчину, который призывал к отделению региона.
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Всё правда, военные в ленте подтвердят. Любой драндулет на ходу -божий дар для солдат. На масло-говно и подгоны от президента давно забили.
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23 января 2017, 23:34 -
Президент Сирии Башар Асад, войска которого при военной поддержке России контролируют не более трети территории страны, госпитализирован с признаками нервного паралича, передает "Диалог UA" по материалам авторитетного британского издания Independent.
Как отмечают журналисты агентства, пять лет кровопролитной гражданской войны в Сирии и массовые убийства мирного населения не прошли бесследно для диктатора Башара Асада и сказались на его общем психическом состоянии.
Примечательно, что не так давно во время интервью журналисту The Sunday Times Асад заявил, что страдает ночью бессонницей из-за гражданской войны в стране.
"В результате войны в Сирии, по данным ООН, уже погибло, было ранено и лишилось крова около 400 тысяч человек. Естественно, все это и привело к множественным заболеваниям нервной системы диктатора", - подчеркивает британское издание.
Также по информации Independent со ссылкой на сообщение российских инсайдеров, у Башара Асада в результате нервного паралича перестал самостоятельно открываться левый глаз. Сирийский диктатор госпитализирован в одну из клиник Дамаска, и к нему в срочно вылетели специалисты из Москвы.
Напомним, из Астаны, где проходят переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, поступили тревожные для Асада новости - Москва якобы готова сдать диктатора.
Как ранее сообщалось, в Турции заявили, что Башара Асада следуетотстранить от власти в Сирии.
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- несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области.
- Кроме этого планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности.
- Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. - Они собирали информацию, где можно получить такое незаконное оружие.
- После этого планировали захватывать государственные учреждения
Дивні якісь. Де логіка? Що їм би дало захоплення державних закладів? Тупо.
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-Це партизан.
-А два українця?
-Партизанський загін!
-А три
-Партизанський загін зі зрадником.
Старий кацапський анегдот відтворився в житті? Нафіга воно їм? Не знали, вони, що Львів то не столиця. От якби в них знайшли карту підкопу під кочену-заспану, от тоді б повірив.
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http://antikor.com.ua/articles/148194-delo_2_maja_eks-zamnachaljnika_obluvd_fuchedhi_posle_begstva_iz_ukrainy_oformil_sebe_militsejskuju_p
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