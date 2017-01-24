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 Задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов на Львовщине, - прокуратура

Во Львовской области задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов с целью насильственного захвата государственной власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщила спикер прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская.

По ее словам, изначально участников террористической группы было пять.

"Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Кроме этого планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такое ​​незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", - заявила Гайовская.

Однако злоумышленникам не удалось осуществить запланированное благодаря работе правоохранительных органов, теракты были предупреждены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злоумышленники, готовившие теракты на железной дороге и захват органов власти на Львовщине, пойдут под суд, - прокуратура

Четыре участника группы задержаны, троих будут судить в ближайшее время, по поводу одного уже есть обвинительное решение суда.

Как сообщалось, накануне во Львовской обл. задержали троих подозреваемых в подготовке терактов.

Напомним, в Закарпатской обл. за сепаратизм будут судить мужчину, который призывал к отделению региона.
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там в заметке про террористов не сказано в каком направлении думать, ну т.е. они плохие или хорошие, или это на выбор?
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Звичайно можуть , ми звемо терористами русню , вони звуть нас , хтось же хороший ?
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пять участников ? это уже не группа а партизанский отряд
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а 450 и вовсе Армия Кретинов... адресок подсказать.. меня смущает Львовская область.. это наверное люди( и скорей всего воевавшие в АТО) понявшие какое гхм мы выбрали типа в один наперсток 24 мая 15 года...
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ну, допустим, захватили они админздания. Что дальше? Львовская народная республика (ЛНР)? Так одна ж уже ЛНР есть.
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так и до этого выбирали гхм,может лучше что то сделать чтобы не выбирали люди гхм
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Сейчас в стране столько идиотов, готовых убивать, взрывать, вешать, резать и т.д. , что не удивлюсь, если они начали объединяться в группы себе подобных.
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На кого ця маячня розрахована , шукали інформацію де придбати зброю ? 100чоловік для захоплення влади у Львові ? Подуріли в прокуратурі ?
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Якщо народу не розказувати про замахи на Шокіна і Геращенко , не лякати "терористами" і сепаратистами у Львові, то народ почне задумуватись чого так погано йому живеться. А так є "загрози", СБУ і менти героічно борються за "суверенітет і незалежну Украіну". Чого ще треба народу? І Петі нашому спокійніше.
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на главаря не тянет ... шесть , его цифра , но посадить надо бы , а то ручонки чешутся в людей пострелять
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Helgi ‏@Helgi__UA 10 ч.10 часов назад
Всё правда, военные в ленте подтвердят. Любой драндулет на ходу -божий дар для солдат. На масло-говно и подгоны от президента давно забили.


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Сирийский диктатор Асад госпитализирован с нервным параличом: после переговоров в Астане у "большого друга" Путина не открывается левый глаз

23 января 2017, 23:34 -

Президент Сирии Башар Асад, войска которого при военной поддержке России контролируют не более трети территории страны, госпитализирован с признаками нервного паралича, передает "Диалог UA" по материалам авторитетного британского издания Independent.

Как отмечают журналисты агентства, пять лет кровопролитной гражданской войны в Сирии и массовые убийства мирного населения не прошли бесследно для диктатора Башара Асада и сказались на его общем психическом состоянии.
Примечательно, что не так давно во время интервью журналисту The Sunday Times Асад заявил, что страдает ночью бессонницей из-за гражданской войны в стране.
"В результате войны в Сирии, по данным ООН, уже погибло, было ранено и лишилось крова около 400 тысяч человек. Естественно, все это и привело к множественным заболеваниям нервной системы диктатора", - подчеркивает британское издание.
Также по информации Independent со ссылкой на сообщение российских инсайдеров, у Башара Асада в результате нервного паралича перестал самостоятельно открываться левый глаз. Сирийский диктатор госпитализирован в одну из клиник Дамаска, и к нему в срочно вылетели специалисты из Москвы.
Напомним, из Астаны, где проходят переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, поступили тревожные для Асада новости - Москва якобы готова сдать диктатора.
Как ранее сообщалось, в Турции заявили, что Башара Асада следуетотстранить от власти в Сирии.
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Ни х...! Войска Асада при помощи России контролируют всего треть территории Сирии, а я вчера слушал восторженые вопли кацапов о великих победах в Сирии. "Кузя" повоевал и потянули его на двухгодичный капремонт, кацапы разбомбили Алеппо, ото и все победы.
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Они планировали
- несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области.
- Кроме этого планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности.
- Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. - Они собирали информацию, где можно получить такое ​​незаконное оружие.
- После этого планировали захватывать государственные учреждения

Дивні якісь. Де логіка? Що їм би дало захоплення державних закладів? Тупо.
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Настало время историй про взрывы. Пожары на складах пока закончились. Разница в том, что пожары таки были. Скучно, ребята.
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-Хто такий українець?
-Це партизан.
-А два українця?
-Партизанський загін!
-А три
-Партизанський загін зі зрадником.
Старий кацапський анегдот відтворився в житті? Нафіга воно їм? Не знали, вони, що Львів то не столиця. От якби в них знайшли карту підкопу під кочену-заспану, от тоді б повірив.
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геращенко , подготовка взрывов ...што то наша влада акцент на тероризм делает , под этим "соусом" очень удобно людей кидать за решётку
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...Дело 2 мая: экс-замначальника облУВД Фучеджи после бегства из Украины оформил себе милицейскую пенсию
http://antikor.com.ua/articles/148194-delo_2_maja_eks-zamnachaljnika_obluvd_fuchedhi_posle_begstva_iz_ukrainy_oformil_sebe_militsejskuju_p
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов на Львовщине, - прокуратура
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