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Все про:визит (2018) Порошенко (10484) Финляндия (243)

 Порошенко сегодня посетит с официальным визитом Финляндию

24 января 2017 Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Финляндию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистье, Премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, Спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко обсудил со спикером парламента Эстонии развитие двусторонних межпарламентских контактов. ФОТО

Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас", - Порошенко на встрече с украинской общиной в Эстонии. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонскую Республику, обсудил с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы активизации экономического сотрудничества двух государств.


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Таке враження що в Україні для Президента роботи немає! Треба звільнити Клімкіна, призначити нормального міністра МЗС і припинити ці постійні вояжі Президента за державний кошт! Президент під час війни має працювати в штабі а не вештатись по закордонам!
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малую Родину Ху..ло (какое уважуха..) это чтобы Липецкий заводик Рашен открыли...
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Неплохо устроился.Бесплатные вояжи,жрачка,прислуга... При нулевой отдаче.
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Ты их заразил оптимизмом )) Он у тебя правда,проплаченный.
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Стань президентом и тоже будет бесплатная ЖРАЧКА. Откуда вы лезете ,шариковы ???
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Так охендовский же рахуе.Это как с наперсточником тягаться.
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В Финляндии вроде каждому гражданину доплачивают где то 600(?) евро ежемесячно из бюджета страны. Как-то была инфа на наших сайтах , но теперь журналисты об этом молчат. Таким образом государство поддерживает финов от массового отъезда в теплые края.,
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Правительство Финляндии планирует ежемесячно выплачивать всем взрослым гражданам 550 евро независимо от наличия у них других доходов. Сумма не будет облагаться налогом. Взамен финнам придется отказаться от всех других социальных пособий, которые составляют в среднем 600 евро, но не больше 1500 евро (данные управления социального страхования).
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Это они типа как Вовик Гройсман своим финским нищебродам субсидии на отопление выделяют?
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Вапшето я просто проверял, как на Мальте с чуйством юмора.
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А! Наверное, плохо, если не поняла вашего юмора.
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Пусть Петю жители Финляндии научат, как нужно оккупантов бить!!!
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Жителі Фінляндії всі як один піднялися і пішли кацапів вбивати. А українці плюються перед моніторами і кричать ;Зрада, всьо прапала, юля, гриценко, вєрнітє януковіча;
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Не пройшов медкомісію. Допомагаю чим можу.
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"Жителі Фінляндії всі як один піднялися і пішли кацапів вбивати" какая медкомиссия? шли все я так поняла
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Фіни, в яких була астма, були звільнені він обов'язку йти бити кацапів. Тому пили горілку, сиділи воювали в тирнеті і посилали воювати інших.
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Даунбасенятко, ти краще розкажи як тебе чечени з грошима лохонули.
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Ти там нещодавно комусь зі сльозами впарював, що на першому Майдані був? То краще розкажи, що саме там робив. Хоч пам'ятаєш, скільки він тривав? Чи привезли, посадили в намет, а через деякий час заштовхнули в автобус і повезли назад?
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Ні, сонце. Це ти зараз розповіси як на ;референдум; ходив. Бо скільки питаю- так і не відповів, за що голосував.
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Так то в тебе проблеми через алкоголь, як наслідок - пам'ять, та природню розумову відсталість. Будь-хто з мізками в голові не буде постійно брехати і запитувати в киянина з київською пропискою щодо участі в якомусь твоєму рідному дамбаському рехверендумі.
То як стосовно Помаранчевої революції - по столиці хоч погуляв чи в наметі просидів? Я чому запитую, ти ж і в цей раз брешеш. В ЦУМі хоч побував?
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Ти знову заперечуєш що драпанув з Горлівки, посидівши під кадирівцями? Що не хотів їхати, бо єдина лабораторія в Україні яка підходила твоїй дружині саме в Горлівці?
Знову скріни викладати, а ти знову кричатимеш що осліп, та й монітор зламався?
Мутний ти. Як твоя напарниця Ляляля-ляляляля, яка з Маріуполя, але не зтого що в Донецькій області. Яка гордо заявляє що волонтерка в Німетчині, а потім каже що вони допомагають нещасним жителям окупованих територій. Читай- сепарам.
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петю пороха. рому насырова . авакяна-геращенку-югика картавого и прочую шулупень над ними и под ними СМОЖЕТ УЖЕ НАУЧИТЬ ТОЛЬКО САМ НАРОД , КОТОРЫЙ ОНИ ЯВНО НЕДООЦЕНИВАЮТ И ЖЕСТОКО УГНЕТАЮТ
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Мера должна снизить число безработных, пишет Bloomberg: сейчас многим финнам невыгодно устраиваться на временную низкооплачиваемую работу, так как они лишаются социальных пособий. Безработица в Финляндии находится на рекордно высоком уровне с 2000 г. По данным Евростата, уровень безработицы превышает 10% - около 280 000 человек, 22,7% из них - молодые люди. В октябре было зафиксировано 234 000 безработных, что на 14 000 человек больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные статистического центра Финляндии.
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Но нишу Временная и низкооплачиваемая работа еше никто не отменял. Значит будут работать туристы?
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Пусть перенимает опыт страны, сумевшей потерять малое и построить образцовое будущее
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/12/21/7059257/

ЭТО И ЕСТЬ РЕФОРМЫ , а не (ПЫ)ЖЫТИ ПО НОВОМУ :D
Есть между чем выбирать : насировская таможня , аваковская ментовка . продажные суды и полная бездеятельность прокуратуры-набу-шмабу и прочих структур для "своих" ПРИВЕДУТ СТРАНУ В УПАДОК,
http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
как пример ниже
http://censor.net.ua/photo_news/329914/russkiyi_mir_prinosit_razruhu_kak_jivut_finskie_goroda_v_rossii_posle_1940_goda_fotoreportaj
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Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистье, Премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, Спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела и Санта-Клаусом
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"Гавриш: Порошенко делает то, что ему прикажет Путин через Медвечука"
https://elise.com.ua/?p=234912

Украина должна была бы давным-давно выдвинуть серьезные обвинения России, собрать доказательства, а их более, чем достаточно, привлечь к этому международные специализированные агентства, которые занимаются вопросами войны. И, используя доказательства, подать адекватный иск в Гаагу. Тот иск, который они подали, не содержит жесткой линии обвинения России в войне с Украиной, там ничего не говорится о возвращении ущерба, причиненного войной, как и нет прямых доказательств участия военных российских вооруженных сил на территории Украины.
Об этом в эфире «Громадского радио» заявил политический эксперт,экс-замглавы СНБО Степан Гавриш.
По его словам, Путин не скрывает, что на территории Украины воюют русские, он говорит, что люди добровольно, в свободное от работы и от службы в армии время, едут на войну на стороне восставшего донецкого народа, и Россия ничего не может сделать. И их нельзя привлечь к ответственности как военных преступников, поскольку их участие в убийствах украинцев не имеет достаточной доказательной базы.
«Мы даже не воспользовались уникальным трагическим случаем -террористическим актом сбитого Боинга MH-17, когда мы могли бы доказать, что Россия не просто финансирует терроризм, как сказано в иске в Гаагу, а она организовывает терроризм. К сожалению, это не повлекло за собой мировую дискуссию, потому что наша позиция слабая. И все больше мировых политиков, особенно тех, кто курирует Минский процесс, склоняются к мысли о переговорах с террористами», - отметил эксперт.
По его мнению, нужно что-то делать с военной стратегией, очевидно, что она политическая.
«Армией, вооруженными силами и стратегией обороны руководят политики, которые понятия не имеют, как ими руководить. Это люди, которые живут за счет бизнеса, в том числе, и в России. Я думаю, что все понимают, что возле президента находится серьезное московское лобби», - заявил Гавриш.
Он отказался назвать по просьбе журналистов назвать конкретные фамилии, но добавил следующее: «Я думаю, что всем известно, что на президента оказывается очень сильное давление со стороны России. Это неизбежно, мы же никуда от России не ушли. Например, стратегический договор о дружбе действует до сих пор, договор о границах 2003-го года все еще в силе. Нет посла - а кто его заменяет, кто выполняет функции ключевого представителя России в Украине? Кто-нибудь об этом задумывался?»
Эксперт указал, что речь идет о тайной дипломатии, которую совершают отдельные люди, перелетая на своих самолетах из Украины в Россию.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Медведчука, Гавриш ответил: «Не исключено, что он ключевой посредник между двумя президентами. От него зависит очень много, он в данном случае главный дипломат между Украиной и Россией. Это нужно принимать как реальность, которая существует».
Данные резонансные высказывания Гавриша лишь подтверждают подозрения многих политиков и экспертов, что нынешняя украинская власть во главе с Порошенко зачастую играет на руку Путину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко сегодня посетит с официальным визитом Финляндию
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