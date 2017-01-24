 Порошенко сегодня посетит с официальным визитом Финляндию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Финляндии Саули Ниинистье, Премьер-министром Финляндии Юхою Сипила, Спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела.
Также состоится встреча Президента Украины с представителями украинской общины.
Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко в ходе официального визита в Эстонскую Республику, обсудил с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд вопросы активизации экономического сотрудничества двух государств.
1291 41
Порошенко отметил государственными наградами 43 участников АТО(47)
"Несмотря на то, что мы отпраздновали 25 лет нашей независимости, подлинное рождение государства происходит только сейчас", - Порошенко на встрече с украинской общиной в Эстонии. ВИДЕО(321)
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Эстонии. ФОТО(7)
Украина и Эстония будут активизировать экономическое сотрудничество, - Порошенко(70)
Почему Трамп заинтересован в распаде Европы(0)
Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток" с распространением ее на оккупированные территории Донбасса(23)
Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко(111)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То як стосовно Помаранчевої революції - по столиці хоч погуляв чи в наметі просидів? Я чому запитую, ти ж і в цей раз брешеш. В ЦУМі хоч побував?
Ответить
Знову скріни викладати, а ти знову кричатимеш що осліп, та й монітор зламався?
Мутний ти. Як твоя напарниця Ляляля-ляляляля, яка з Маріуполя, але не зтого що в Донецькій області. Яка гордо заявляє що волонтерка в Німетчині, а потім каже що вони допомагають нещасним жителям окупованих територій. Читай- сепарам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/12/21/7059257/
ЭТО И ЕСТЬ РЕФОРМЫ , а не (ПЫ)ЖЫТИ ПО НОВОМУ :D
Есть между чем выбирать : насировская таможня , аваковская ментовка . продажные суды и полная бездеятельность прокуратуры-набу-шмабу и прочих структур для "своих" ПРИВЕДУТ СТРАНУ В УПАДОК,
http://ictv.ua/ru/videos/serye-shemy-chynovnykov-kak-zarabotat-dengy-s-pomoshhyu-lesa-y-osuzhdennyh-bolshe-chem-pravda-23-01-2017/
как пример ниже
http://censor.net.ua/photo_news/329914/russkiyi_mir_prinosit_razruhu_kak_jivut_finskie_goroda_v_rossii_posle_1940_goda_fotoreportaj
Ответить
Ответить
Ответить
https://elise.com.ua/?p=234912
Украина должна была бы давным-давно выдвинуть серьезные обвинения России, собрать доказательства, а их более, чем достаточно, привлечь к этому международные специализированные агентства, которые занимаются вопросами войны. И, используя доказательства, подать адекватный иск в Гаагу. Тот иск, который они подали, не содержит жесткой линии обвинения России в войне с Украиной, там ничего не говорится о возвращении ущерба, причиненного войной, как и нет прямых доказательств участия военных российских вооруженных сил на территории Украины.
Об этом в эфире «Громадского радио» заявил политический эксперт,экс-замглавы СНБО Степан Гавриш.
По его словам, Путин не скрывает, что на территории Украины воюют русские, он говорит, что люди добровольно, в свободное от работы и от службы в армии время, едут на войну на стороне восставшего донецкого народа, и Россия ничего не может сделать. И их нельзя привлечь к ответственности как военных преступников, поскольку их участие в убийствах украинцев не имеет достаточной доказательной базы.
«Мы даже не воспользовались уникальным трагическим случаем -террористическим актом сбитого Боинга MH-17, когда мы могли бы доказать, что Россия не просто финансирует терроризм, как сказано в иске в Гаагу, а она организовывает терроризм. К сожалению, это не повлекло за собой мировую дискуссию, потому что наша позиция слабая. И все больше мировых политиков, особенно тех, кто курирует Минский процесс, склоняются к мысли о переговорах с террористами», - отметил эксперт.
По его мнению, нужно что-то делать с военной стратегией, очевидно, что она политическая.
«Армией, вооруженными силами и стратегией обороны руководят политики, которые понятия не имеют, как ими руководить. Это люди, которые живут за счет бизнеса, в том числе, и в России. Я думаю, что все понимают, что возле президента находится серьезное московское лобби», - заявил Гавриш.
Он отказался назвать по просьбе журналистов назвать конкретные фамилии, но добавил следующее: «Я думаю, что всем известно, что на президента оказывается очень сильное давление со стороны России. Это неизбежно, мы же никуда от России не ушли. Например, стратегический договор о дружбе действует до сих пор, договор о границах 2003-го года все еще в силе. Нет посла - а кто его заменяет, кто выполняет функции ключевого представителя России в Украине? Кто-нибудь об этом задумывался?»
Эксперт указал, что речь идет о тайной дипломатии, которую совершают отдельные люди, перелетая на своих самолетах из Украины в Россию.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду Медведчука, Гавриш ответил: «Не исключено, что он ключевой посредник между двумя президентами. От него зависит очень много, он в данном случае главный дипломат между Украиной и Россией. Это нужно принимать как реальность, которая существует».
Данные резонансные высказывания Гавриша лишь подтверждают подозрения многих политиков и экспертов, что нынешняя украинская власть во главе с Порошенко зачастую играет на руку Путину.
Ответить