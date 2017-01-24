 Нацбанк должен любой ценой найти консенсус с "Укрлендфармингом", - Федерация работодателей Украины

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.
"Мы считаем, что сегодня наша цель и цель правительства - любыми способами сохранять рабочие места и создавать новые. В контексте этого, любые действия каких-либо органов власти, в том числе, Национального банка, которые могут привести к потере рабочих мест, к закрытию предприятий мы воспринимаем, как негативные. Политика Нацбанка в отношении промышленности, производственных предприятий должна быть очень осторожной и очень гибкой. С учетом того, что "Укрлендфарминг" провел успешную реструктуризацию своих обязательств на внешних рынках, Нацбанк должен сделать все возможное, чтобы найти какой-то консенсус с компанией и разработать систему реструктуризации. Тем более, когда компания готова платить долги, им просто нужно время. Нацбанк должен сесть за стол переговоров", - отметил Руслан Ильичев.
По его мнению, учитывая масштабы "Укрлендфарминга" и его значение для экономики Украины, премьер-министр Владимир Гройсман должен вмешаться в конфликт между собственником агрохолдинга Олегом Бахматюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой.
"На сегодня "Укрлендфарминг" является лидером с точки зрения производства яиц, аграрного экспорта, инвестиций. Это успешное, стабильно работающее предприятие, один из крупнейших в стране работодателей. И сегодня не должно быть никаких действий, которые могут навредить этому производству и этому экспорту. С учетом того, что на кону стоит судьба 37 тысяч человек, на кону такой большой и важный для страны производственный актив, безусловно, здесь должно быть вмешательство премьера. Потому что сегодня мы, как бизнес, прилагаем титанические усилия, чтобы было создано сто рабочих мест, пятьсот или тысяча. Мы не можем допустить, чтобы куда-то исчезли десятки тысяч рабочих мест", - подчеркнул Руслан Ильичев.
Он добавил, что банкротство "Укрлендфарминга" надолго вычеркнет Украину из перечня стран, куда инвесторы будут готовы вкладывать деньги.
"Если сегодня возникнет ситуация, когда компания "Укрлендфарминг", которая успешно провела реструктуризацию своих обязательств за рубежом, не смогла договориться с собственным регулятором, я думаю, это будет мощнейший сигнал инвесторам. После "Мрии", если не дай Бог добавится сюда "Укрлендфарминг", то мы не будем для мира ни инвестиционно-привлекательным государством, ни государством, которое позиционирует себя, как устойчивый игрок на мировом рынке той или иной продукции", - резюмировал Руслан Ильичев.
Как сообщалось, бизнесмен Олег Бахматюк обратился с открытым письмом к президенту и премьер-министру. Он просит защитить агрохолдинг "Укрлендфарминг" от нападок со стороны Национального банка Украины и его руководителя Валерий Гонтаревой.
По словам бизнесмена, более двух лет НБУ производит информационные, финансовые и рейдерские атаки на его бизнес. Дальнейшее развитие событий в таком русле нанесет непоправимый ущерб агрохолдингу, что невыгодно ни государству, ни потребителям, ни бизнесу в Украине, ни сотрудникам предприятий.
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Будем надеяться на затяжную зиму в этом году...
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Эта харашо!
А шош долги у самого крупного???
Яйца мешают?????
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о блин были были но таких еще не было .
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23 января 2017, 23:34 -
Президент Сирии Башар Асад, войска которого при военной поддержке России контролируют не более трети территории страны, госпитализирован с признаками нервного паралича, передает "Диалог UA" по материалам авторитетного британского издания Independent.
Как отмечают журналисты агентства, пять лет кровопролитной гражданской войны в Сирии и массовые убийства мирного населения не прошли бесследно для диктатора Башара Асада и сказались на его общем психическом состоянии.
Примечательно, что не так давно во время интервью журналисту The Sunday Times Асад заявил, что страдает ночью бессонницей из-за гражданской войны в стране.
"В результате войны в Сирии, по данным ООН, уже погибло, было ранено и лишилось крова около 400 тысяч человек. Естественно, все это и привело к множественным заболеваниям нервной системы диктатора", - подчеркивает британское издание.
Также по информации Independent со ссылкой на сообщение российских инсайдеров, у Башара Асада в результате нервного паралича перестал самостоятельно открываться левый глаз. Сирийский диктатор госпитализирован в одну из клиник Дамаска, и к нему в срочно вылетели специалисты из Москвы.
Напомним, из Астаны, где проходят переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, поступили тревожные для Асада новости - Москва якобы готова сдать диктатора.
Как ранее сообщалось, в Турции заявили, что Башара Асада следуетотстранить от власти в Сирии.
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