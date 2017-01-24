 В плену у боевиков остается 110 заложников, 3100 человек освобождены, - Тандит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Опубликование списков не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска без вести пропавших… Есть официальные структуры, которые непосредственно занимаются этим процессом. Освобождено и найдено уже почти 3100 человек. Осталось 110 заложников и 490 без вести пропавших ребят. И мы будем заниматься поиском этих ребят, пока не найдем самого последнего. Для нас это наша миссия, наш долг", - отметил он.
При этом Тандит добавил, что если у кого-то есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать спецслужбам.
Ранее народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook списки пленных в ОРДЛО и на территории РФ, а также пропавших без вести. Позже она заявила, что опубликованные ею списки должны быть дополнены, они не являются пока корректными, поскольку информация собиралась в течение девяти месяцев и на данный момент устарела.
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