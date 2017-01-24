 Новый вице-президент США привел к присяге нового главу ЦРУ Майка Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Reuters.
Церемония прошла сразу после того, как Сенат США утвердил представителя Канзаса в американском конгрессе Майкла Помпео в должности директора ЦРУ.
Как сообщалось ранее, Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
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