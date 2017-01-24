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 Новый вице-президент США привел к присяге нового главу ЦРУ Майка Помпео

Новый вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового назначенного директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом пишет Reuters.

Церемония прошла сразу после того, как Сенат США утвердил представителя Канзаса в американском конгрессе Майкла Помпео в должности директора ЦРУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦРУ рассекретило почти 1 млн архивных документов: Украина упоминается в 11 тысячах

Как сообщалось ранее, Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).



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Відлік часу по перетворенню пана Трампа з "принца на білому коні" в "чмо" для бидла з північно-східних від України територій розпочався.. Запасаємось попкорном і уважно спостерігаємо..Видовище обіцяє бути цікавим..
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