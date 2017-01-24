 Польша усилит защиту границ и ускорит депортацию, - глава МВД Блащак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша", об этом 23 января заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.
По его словам, цель изменений к закону состоит в более тщательной защите польских границ.
"Закон коснется процедур на границе, ускорит депортации тех, кто нелегально пытается попасть на территорию Польши", - заявил министр Блащак.
Он подчеркнул, что польские границы хорошо защищены, однако, нельзя забывать об очередных волнах миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в основном, в Германию и Францию.
Министр внутренних дел также заявил, что если бы осенью 2015 года не произошла смена правительства, то в Польше сейчас находились бы тысячи мигрантов, поскольку правительство "Гражданской платформы" и "Польской крестьянской партии" приняло решение принять мигрантов, нарушив солидарность внутри Вышеградской группы. По его словам, правительство "ПиС" не намерено выполнять эти обязательства.
"Для нас важна безопасность. Безусловно, в Западной Европе происходят теракты, исполнителями которых являются террористы-мусульмане, приверженцы ислама. Польша находится в безопасности, она от этого свободна, но при этом мы должны помнить о защите наших границ и именно этому служат изменения в законе", - заявил глава внутренних дел Польши.
Как сообщалось ранее, Украина и Польша намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования.
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