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Все про:граница (2744) депортация (200) МВД (8025) мигранты (457) Польша (3589)

 Польша усилит защиту границ и ускорит депортацию, - глава МВД Блащак

Правительство Польши 24 января представит изменения в закон об иностранцах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Польша", об этом 23 января заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.

По его словам, цель изменений к закону состоит в более тщательной защите польских границ.

"Закон коснется процедур на границе, ускорит депортации тех, кто нелегально пытается попасть на территорию Польши", - заявил министр Блащак.

Он подчеркнул, что польские границы хорошо защищены, однако, нельзя забывать об очередных волнах миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в основном, в Германию и Францию.

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Министр внутренних дел также заявил, что если бы осенью 2015 года не произошла смена правительства, то в Польше сейчас находились бы тысячи мигрантов, поскольку правительство "Гражданской платформы" и "Польской крестьянской партии" приняло решение принять мигрантов, нарушив солидарность внутри Вышеградской группы. По его словам, правительство "ПиС" не намерено выполнять эти обязательства.

"Для нас важна безопасность. Безусловно, в Западной Европе происходят теракты, исполнителями которых являются террористы-мусульмане, приверженцы ислама. Польша находится в безопасности, она от этого свободна, но при этом мы должны помнить о защите наших границ и именно этому служат изменения в законе", - заявил глава внутренних дел Польши.

Как сообщалось ранее, Украина и Польша намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования.



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Твереза оцінка загроз міграції-не як у Німеччині та Франції.
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Зачем порохоботиш ,Саша? Не глупый козак,бросай это дело! Согласись в Польше Пьеро Брехуненеко был бы уже в тюрьме или как миnимум отстраnen ...
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