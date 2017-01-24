EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Происшествия
  282  5
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1057) обстрел (5141) ранение (1311) штаб (441) Донбасс (12015) военнослужащие (3133) Авдеевка (684) Широкино (363) Марьинка (348)

 Боевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, - штаб

За минувшие сутки оккупанты 51 раз обстреляли позиции сил АТО на всех направлениях. Ранены двое украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 23 января 2017 г.

Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из минометов 120- и 82-мм неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино огонь вели и снайперы.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов 120- и 82-мм оккупанты вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно состояться разведение сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время разведения сил в районе Станицы Луганской не будет, - Матюхин

На донецком направлении из 120-мм минометов российско-оккупационные войска обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия -Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганском - БМП противника.

"Всего за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел. Двое наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении.

Напомним, 22 января четверо военнослужащих получили ранения в зоне АТО. Всего был зафиксирован 41 обстрел.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ожесточенный бой идет в районе Углегорска с применением тяжелой артиллерии, танков, минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нужно перекрыть поставку боеприпасов и вооружения из России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це поки що нереально.. Більш реально - закривати всі КПП на лінії розмежування при обстрілах та загибелі воїнів ЗСУ, й не вести гешефт з ордло.. Нажаль - наша влада не хоче використовувати ці важелі впливу..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, - штаб
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Молдова Нацполиция обстрел ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко Россия санкции СБУ суд США терроризм Трамп убийство Шеремет электронное декларирование Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти