 Боевики с применением тяжелого вооружения 51 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены двое украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 23 января 2017 г.
Так, по данным штаба, на мариупольском направлении из минометов 120- и 82-мм неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино огонь вели и снайперы.
На луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов 120- и 82-мм оккупанты вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно состояться разведение сил.
На донецком направлении из 120-мм минометов российско-оккупационные войска обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия -Авдеевку, Зайцево и Опытное. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганском - БМП противника.
"Всего за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел. Двое наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, 22 января четверо военнослужащих получили ранения в зоне АТО. Всего был зафиксирован 41 обстрел.
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