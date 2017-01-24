 Первый день переговоров в Астане о мирном урегулировании в Сирии завершился без прорывов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам специального представителя РФ на переговорах Александр Лаврентьева, после переговоров, в которых через посредников, но без прямых встреч приняли участие делегации сирийской оппозиции и правящего режима Сирии, в некоторых случаях "кипение страстей было довольно значительное", но обе сирийские стороны воздержались от "резких действий" в отношении друг друга.
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане, - Лавров
Он также добавил, что заключительное заявление по итогам переговоров будет окончательно согласовано уже во вторник.
Как сообщалось ранее, переговоры проводятся по инициативе России, Турции и Ирана. Ожидалось, что переговоры продлятся один день.
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Страшный БЕНДЕРовец @Realuran
Ядерное оружие в обмен на продовольствие... бдительные ватники заподозрили что их с Трампом где-то кинули!
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Пока мы тут решали с Трампом, в Гамбии происходили интересные дела. Хронология событий для тех кто пропустил:
Президентом Гамбии с 1996 года был Яйя Джамме, который уже собирался короновать себя, но внезапно 1 декабря проиграл выборы Адаму Бэрроу почти на 10%. То ли карусели крокодилы сожрали, то ли гречку бегемоты вместо бабушек.
В общем Джамме конечно охренел от такого расклада, признал своё поражение, но тут же сделал ход конём - 19 января ввёл в стране режим чрезвычайного положения. Зачем и почему непонятно, но королю всё можно.
Но тут мировое сообщество опять показало диктатору фигу, 19 января признав Бэрроу легитимным президентом на Совбезе ООН. Которое Чуркин почему-то не заветировал, наверное уже бухал по поводу инагурации.
Дальше всё развивалось стремительно. В тот же день в посольстве Гамбии в Сенегале прошла инагурация Бэрроу, а вооруженные силы Нигерии и Сенегала нанесли удары по военным объектам Гамбии, впрочем не встретив никакого сопротивления.
В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия ввели в Гамбию войска и привезли Барроу в столицу, а недокороль сбежал в местный вариант Ростова - Экваториальную Гвинею и где-то там потерялся, что характерно - вместе с золотым запасом страны и всеми деньгами национального банка.
В общем жизнь кипит и продолжается. Даже в такой далекой и загадочной стране как Гамбия.
p.s. два года назад Лавров договорился с Джамме что компании из РФ будут добывать ископаемые на их океаническом шельфе. На что Гамбия даже отменила визы для россиян. Теперь вместо шельфа и безвиза конечно хуй.
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ДА беспалезно.... НУууу, ежели соли насыпать...
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Вибачаюсь..
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ебволнует?
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