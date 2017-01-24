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 Первый день переговоров в Астане о мирном урегулировании в Сирии завершился без прорывов

Первый день двухдневных переговоров о мирном урегулировании ситуации в Сирии завершился в столице Казахстана Астане без прорывов. Заключительное заявление по итогам переговоров будет окончательно согласовано уже во вторник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам специального представителя РФ на переговорах Александр Лаврентьева, после переговоров, в которых через посредников, но без прямых встреч приняли участие делегации сирийской оппозиции и правящего режима Сирии, в некоторых случаях "кипение страстей было довольно значительное", но обе сирийские стороны воздержались от "резких действий" в отношении друг друга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ официально пригласила США на переговоры по Сирии в Астане, - Лавров

Он также добавил, что заключительное заявление по итогам переговоров будет окончательно согласовано уже во вторник.

Как сообщалось ранее, переговоры проводятся по инициативе России, Турции и Ирана. Ожидалось, что переговоры продлятся один день.

Также читайте: На приглашение РФ участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит уже администрация Трампа, - Кирби
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ти байстрюк якого з Бушів, старшого чи младшого?
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є ще одноклітинні, які думають що з шизоїдом путіном можна домовитись. буде навіть справедливо, якщо карлик запустить ядерну бімбу на США, Лягушатію і Гітлербад
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))))) Консерт с виолончелями в Пальмире , а скрепная Пальмира сейчас под чьим контролем ?
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ще свиноподібні з Хезболою і Хамасом дружать
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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran

Ядерное оружие в обмен на продовольствие... бдительные ватники заподозрили что их с Трампом где-то кинули!
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а ще довелось защіщати Крим і почати війну на Донбасі проти йопаних піндосів
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У нигеров непонятки между гос-ми решаются быстро , достаточно угодить копьем в бошку вождя соседнего племени , нам бы их "проблемы"...
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Konstantin Kukushkin

Пока мы тут решали с Трампом, в Гамбии происходили интересные дела. Хронология событий для тех кто пропустил:
Президентом Гамбии с 1996 года был Яйя Джамме, который уже собирался короновать себя, но внезапно 1 декабря проиграл выборы Адаму Бэрроу почти на 10%. То ли карусели крокодилы сожрали, то ли гречку бегемоты вместо бабушек.
В общем Джамме конечно охренел от такого расклада, признал своё поражение, но тут же сделал ход конём - 19 января ввёл в стране режим чрезвычайного положения. Зачем и почему непонятно, но королю всё можно.

Но тут мировое сообщество опять показало диктатору фигу, 19 января признав Бэрроу легитимным президентом на Совбезе ООН. Которое Чуркин почему-то не заветировал, наверное уже бухал по поводу инагурации.
Дальше всё развивалось стремительно. В тот же день в посольстве Гамбии в Сенегале прошла инагурация Бэрроу, а вооруженные силы Нигерии и Сенегала нанесли удары по военным объектам Гамбии, впрочем не встретив никакого сопротивления.
В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия ввели в Гамбию войска и привезли Барроу в столицу, а недокороль сбежал в местный вариант Ростова - Экваториальную Гвинею и где-то там потерялся, что характерно - вместе с золотым запасом страны и всеми деньгами национального банка.
В общем жизнь кипит и продолжается. Даже в такой далекой и загадочной стране как Гамбия.
p.s. два года назад Лавров договорился с Джамме что компании из РФ будут добывать ископаемые на их океаническом шельфе. На что Гамбия даже отменила визы для россиян. Теперь вместо шельфа и безвиза конечно хуй.
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Карроче- в просак...Никаму , ничаво нє порвали...Швы накладывать не будут...
ДА беспалезно.... НУууу, ежели соли насыпать...
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Лайно с повидлом перемешать ...Несъедобно.
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Ти ще в КИтаї їхню кухню не їв- смачно..І,падлюки, не признаються, з чого готують!!
Вибачаюсь..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПервый день переговоров в Астане о мирном урегулировании в Сирии завершился без прорывов
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