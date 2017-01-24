 "Я не комментирую вопросы моей безопасности и членов моей семьи", - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина"
"По совету эксперта СБУ, я не комментирую вопросы моей безопасности и членов моей семьи. Прошу к этому отнестись с пониманием. Кроме того, Грицак (глава СБУ, - ред.) публично на вопрос журналистов, на вопрос о дальнейшей угрозе депутату Геращенко, сказал, что он не может гарантировать, что таких угроз не будет в дальнейшем.
Моя работа нацелена на безопасность Украины, на продолжение работы проекта "Миротворец", - сказал депутат.
Говоря о суде над злоумышленниками, подозреваемыми в покушении на него, Геращенко подчеркнул, что выступает за открытый процесс, оснований делать его закрытым, по убеждению парламентария, нет. "Ввиду огромного количества доказательной базы, 3-4 месяца и это дело будет в суде, и все СМИ смогут это освещать", - отметил нардеп.
На минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.
Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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