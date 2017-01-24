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 Вместо Януковича на допрос в ГПУ прибудет его защита, - адвокат Сердюк

Вызов Генпрокуратурой Украины (ГПУ) экс-президента Виктора Януковича на допрос для ознакомления с материалами открытых против него уголовных дел является незаконным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично - прим. ТАСС) уважительных причинах", - заверил Сердюк.

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Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".

По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогаем защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.

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Он уточнил, что основное грубейшее нарушение норм Европейской конвенции по правам человека и норм Уголовно-процессуального кодекса Украины заключается в нежелании ГПУ получать у Януковича показания по делу. "Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений, являются незаконными", - настаивает адвокат.

Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.

Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.




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В Януковича стільки грошей, що якщо його посадять знайдуться ті, хто за нього відсидить. Причому пожиттєво. І не один раз.
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плевать на януковоща. Что там все кацапские сайты ноют, что кто-то напечатал в Украине карту нашей страны без крыма .Может пора три года общего режима кое кому дать, что -бы географию подучили.....
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харьковская контора. кому надо - разберутся
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Может тот кто продавал касабам електроенергию по заниженной цене уже в окупированный крым, где тот по бумагам проходил как регион разейской пидерации... Демчишин вроде как...
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Да че там мелочиться... гулять так гулять... Давайте сразу в Пещерский суд судиться с Овощем... Он еще и дело выиграет и восстановление в должности...
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А под зданием суда группа страусов развернет плакаты: "Батя вернись"
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яник упрятав луценку в тюрму, за це луценку влаштовує янику комедію з допитом однотурові, як ся маєте? задоволені, одноклітинні?
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прогурор не работает на овоща, он всей своей многоликой душой предан панамскому безальтернативцу, как раньше был предан морозу, потом ющеру, потом юльке, он очень преданный кадр.
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Ну никуя себе!!!!
Да накуя нам иго фантики?!
Пусть сам приезжает, пока его касабы еще не оприходовали. Так ему и расскажите: "сам приедешь, отсидишь и жив будешь"....иначе...
"...и никто не узнает, где могилка моя..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВместо Януковича на допрос в ГПУ прибудет его защита, - адвокат Сердюк
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