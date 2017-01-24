 Вместо Януковича на допрос в ГПУ прибудет его защита, - адвокат Сердюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, отметив при этом, что защита намерена прибыть в назначенное время в ГПУ.
"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих (явке Януковича лично - прим. ТАСС) уважительных причинах", - заверил Сердюк.
Он уточнил, что "статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами".
По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. "Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогаем защите делать свое дело", - утверждает Сердюк.
Он уточнил, что основное грубейшее нарушение норм Европейской конвенции по правам человека и норм Уголовно-процессуального кодекса Украины заключается в нежелании ГПУ получать у Януковича показания по делу. "Генпрокуратура получила от моего клиента уведомление о желании предоставить показания, такое же уведомление было направлено во все судебные инстанции, которые рассматривали процедурные моменты по этому делу. Однако как ГПУ, так и суды категорически отказались реализовать право клиента на доступ к правосудию, поэтому все последующие действия, в том числе публикация повесток, вынесение последующих решений, являются незаконными", - настаивает адвокат.
Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене.
Помимо указанных обвинений, беглый экс-президент Янукович подозревается Генпрокуратурой в причастности к массовым убийствам на Евромайдане, злоупотреблении властью, а также в хищениях и присвоении имущества.
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Да накуя нам иго фантики?!
Пусть сам приезжает, пока его касабы еще не оприходовали. Так ему и расскажите: "сам приедешь, отсидишь и жив будешь"....иначе...
"...и никто не узнает, где могилка моя..."
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