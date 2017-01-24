 Трамп готов сотрудничать с любой страной, которая заинтересована победить ИГИЛ, - пресс-секретарь Белого дома Спайсер

Об этом спикер Белого дома Шон Спайсер заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент отметил, что он будет работать с любой страной, которая разделяет нашу заинтересованность в победе над ИГИЛ", - заявил Спайсер.
"Если есть способ, которым мы можем бороться с ИГИЛ вместе с любой страной, Россией или любой другой, и мы имеем общий национальный интерес, он использует его", - подчеркнул пресс-секретарь президента США.
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У трампа свои тараканы, а у нас свои проблемы.
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Вообще-то контуженым говорить сложно.
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нехватало нам еще Хизб ут-Тахрир против настроить.
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Кому здоровье позволяет, можно воеватьпротив кацапских оккупантов за Украину, а не "против кого угодно, за кого угодно и где угодно". А то как-то , почтеннейший, воинствующим кацапизмом отдаёт...
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пора бы уже ему понять, что декларации и борьба - разные вещи.
сколько РФ Сирию бомбит? и? где результат? Алеппо в руинах, миллионы беженцев, а ИГИЛ, как был, так и есть. может хватит молиться на сотрудничество с красно-коричневыми?
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Отвод войск из Сибири
Владимир Звягин
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154309225961801&id=593251800
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Павел, Вы сделали мой день. Правда поперхнулся чаем прямо на клаву. Хорошо, что без сахара.
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решение Марко Рубио поддержать кандидатуру экс-главы Exxon Mobil почти гарантировало его утверждение
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