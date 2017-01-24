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 Трамп готов сотрудничать с любой страной, которая заинтересована победить ИГИЛ, - пресс-секретарь Белого дома Спайсер

Администрация Трампа готова сотрудничать с Россией в ведении боевых операции против террористической группировки "Исламское государство".

Об этом спикер Белого дома Шон Спайсер заявил во время пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент отметил, что он будет работать с любой страной, которая разделяет нашу заинтересованность в победе над ИГИЛ", - заявил Спайсер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа анонсировала пересмотр приоритетов внешней политики США

"Если есть способ, которым мы можем бороться с ИГИЛ вместе с любой страной, Россией или любой другой, и мы имеем общий национальный интерес, он использует его", - подчеркнул пресс-секретарь президента США.

Читайте: Контрразведка США расследует связи советника Трампа Флинна с Россией, - The Wall Street Journal

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Україна має запропонувати США свою допомогу у знищенні ІДІЛ! В нас є можливість зіграти значну роль у врегулюванні сирійської кризи. Українці християни і тому українські війська проасадівське населення сприйме набагато легше ніж мусульманських фанатиків, а усунення Асада відкриє шлях до мирного врегулювання громадянської війни та перемоги над ІДІЛ!
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путін поліз в Сирію щоб йому дозволили захопити Україну в обмін на вихід путіна з Сирії. Україні треба піти тим самим шляхом, треба стати найбільшим союзником США, щоб отримати військову допомогу у війні з путіним!
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путін поліз у Сирію не тільки через Україну, але і через бажання не допустити побудови газогону з регіону Перської затоки у Європу. Нам там робити немає чого. Є у вас особисто бажання воювати - на здоров`я. Україні там немає чого робити.
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В Сирії сьогодні вирішуєтся судьба України. Якщо ми разом з США станемо боротись проти ІДІЛ, то путіну не лишиться місця в антиІДІЛовський коаліції! Якщо ми знову провтикаємо і не допоможемо США, то Трамп буде шукати дружби з путіним! Україна має захищати свої інтереси по всьому світі! Треба вже відмовлятись від психології рабів!
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доля України вирішується вийнятково в Україні.
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Це нам таку думку хочуть навязати вже не перше століття, але наші пращури знали що це не так і тому українці приймали участь майже у всіх війнах в Європі і ходили на Константинополь! Україна буде незалежною та самостійною, коли перестане сама себе обмежувати!
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розумна людина не буде втручатися в сутичку сумнівних людей з сумнівними наслідками.
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Асад піде сам, його вмовить сирійська діаспора за фінансової підтримки США. Асад поїде в РФ і буде там доживати на березі Баренцева моря.
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Хуйло, вряд ли, это допустит! Асад для него сакральная фигура. Поскольку Хуйло играет роль крутого пацана, он не допустит смещения Асада. Уж больно много ресурсов потрачено на его удержание при власти. А Трамп уже сказал, что будет сотрудничать со всеми кто борется с ИГИЛ, в том числе и с Ираном.
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от это нам еще джихада нехватало.
У трампа свои тараканы, а у нас свои проблемы.
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Джихад оголошують Росії за те що вона воює на стороні Асада, а Україна буде воювати проти Асада.
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это ты таджику расскажешь потом, шо ты нипричем, а это неправильный президент решил с ДАЕШ повоевать.
Вообще-то контуженым говорить сложно.
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Джихад оголошують арабські духовні лідери, а вони будуть на нашому боці.
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Проповедовать будешь таджику или пуштуну с поясом, заодно не забудь в последнюю минуту узнать имя духовного лидера, который его послал к тебе в твой город.
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Украина кстати помогала США в Ираке войсками но в Америка не помогла Украине даже оружием,так что надо иметь это ввиду и не лезть туда бездумно
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да ИГИЛ создали иранские военные окончившие российские училища
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Так Россия с ИГИЛ не борется по факту. Но мне интересно, Украине есть смысл лезть в этот замес?
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по граблям чужим побегать не терпиццо?
нехватало нам еще Хизб ут-Тахрир против настроить.
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Посмотрите на Россию, под лозунгами борьбы с ИГИЛ можно воевать против кого угодно. И за кого угодно
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Понимаешь, что сейчас предложил? Может мне еще в дырку гальюна заглянуть?
Кому здоровье позволяет, можно воеватьпротив кацапских оккупантов за Украину, а не "против кого угодно, за кого угодно и где угодно". А то как-то , почтеннейший, воинствующим кацапизмом отдаёт...
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Трамп "включил дурака" и хочет опять видеть кузю у берегов Сирии.
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Так без кузи ни авианосец Harry S.Truman , ни авианосец Dwight D.Eisenhower, не справятся!
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Украина может обеспокоенность выразить.
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ох, сдается мне, что это раша "использует" Трампа.

пора бы уже ему понять, что декларации и борьба - разные вещи.
сколько РФ Сирию бомбит? и? где результат? Алеппо в руинах, миллионы беженцев, а ИГИЛ, как был, так и есть. может хватит молиться на сотрудничество с красно-коричневыми?
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И все-таки, зачем РФ новые территории, если она не может удержать свои? Путину нужно лечить голову.
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Слоган Трампа- "Америка прежде всего",скоро будет иметь новые комментарии!?
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Все ясно.... с паРашкой-Касабстаном сдыбался. Бабло, вкачанное Московией за его президенство, надо отрабатывать.....
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Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о совместных ударах по армии Башара Асада
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Та даа ... ДАвай з параШкою.. Тама всі школу КГБ/майже/ пройшли, в ИГИЛ...
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шото я смотрю - все Трампа идиотом считают...
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Трамп не идиот, но приходится изгалятся, потому что в Путина на него компромат. Хуже всего, что весь мир стал заложником его прежних грешков и финансовых афёр.
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новая фишка от ольгинских и минстецботов
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спасибо.
Павел, Вы сделали мой день. Правда поперхнулся чаем прямо на клаву. Хорошо, что без сахара.
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Ожидается, что Сенат утвердит Тиллерсона на пост госсекретаря
решение Марко Рубио поддержать кандидатуру экс-главы Exxon Mobil почти гарантировало его утверждение
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Вот и славно. Через пол-годика кацапы его иначе как Киллерсон и называть не будут.
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Не получится трампанутому союзничать с рашкой. У рашки в Сирии совсем иные интересы.
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сначала создают игилы потом с ними борятся
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Этот спайсер до удивления напоминает мне говорящую задницу шокина - якобы прокурора куценко
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп готов сотрудничать с любой страной, которая заинтересована победить ИГИЛ, - пресс-секретарь Белого дома Спайсер
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