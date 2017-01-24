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Все про:аэропорт (1180) Борисполь (433) Госпогранслужба (2363) мигранты (456) нелегалы (180) паспорт (487) подделка (198)

 Семья из Афганистана с поддельными документами граждан Канады выявлена в аэропорту "Борисполь"

Сегодня в аэропорту "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили семью в составе трех человек, которые по поддельным документам пытались попасть в одну из стран Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

При повторной проверке документов пассажиров, направлявшихся транзитным рейсом из Турции, у пограничников возникли сомнения относительно действительности паспортов трех граждан Канады. После углубленной проверки у иностранцев обнаружили признаки подделки загранпаспортов.

В ходе дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что они являются гражданами Афганистана, а зарубежные паспорта граждан Канады приобрели в Дубае за 10 тыс. долларов. Также они сообщили, что следующую сумму, 40 тыс. долларов, они должны были заплатить по прибытию в Швецию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Иранца, который среди овощей нелегально пробирался в Германию, задержали на Буковине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Паспортные документы изъяты, а иностранные граждане отправлены в обратном направлении.

Вчера в этом же аэропорту пограничники обнаружили у 5 иностранцев из Ирана, которые направлялись транзитным рейсом из Шри-Ланки в Австрию, признаки подделки загранпаспортов. Семья приобрела паспорта Израиля за 10 тыс. долларов.

Читайте: Граждане Турции и Израиля пытались пересечь украинскую границу по поддельным документам, - Госпогранслужба

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В расею из Афгана тока конопельку или герыч привозят, а жить хотят в Европе или в Канаде!
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Може родичі Наєма приїхали погостювати.
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это стабилизирующая роль россии в регионе
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Молодцы погранцы! Ещё не хватало, блин, таких "канадцев"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемья из Афганистана с поддельными документами граждан Канады выявлена в аэропорту "Борисполь"
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