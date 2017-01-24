 Семья из Афганистана с поддельными документами граждан Канады выявлена в аэропорту "Борисполь"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
При повторной проверке документов пассажиров, направлявшихся транзитным рейсом из Турции, у пограничников возникли сомнения относительно действительности паспортов трех граждан Канады. После углубленной проверки у иностранцев обнаружили признаки подделки загранпаспортов.
В ходе дальнейших проверочных мероприятий было установлено, что они являются гражданами Афганистана, а зарубежные паспорта граждан Канады приобрели в Дубае за 10 тыс. долларов. Также они сообщили, что следующую сумму, 40 тыс. долларов, они должны были заплатить по прибытию в Швецию.
Паспортные документы изъяты, а иностранные граждане отправлены в обратном направлении.
Вчера в этом же аэропорту пограничники обнаружили у 5 иностранцев из Ирана, которые направлялись транзитным рейсом из Шри-Ланки в Австрию, признаки подделки загранпаспортов. Семья приобрела паспорта Израиля за 10 тыс. долларов.
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