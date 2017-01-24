EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  2785  44
Все про:мигранты (456) Нидерланды (651) Рютте Марк (48)

 "Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - премьер-министр Нидерландов Рютте - мигрантам

За полтора месяца до парламентских выборов в Нидерландах премьер-министр страны Марк Рютте сделал громкое заявление. Он сказал, что никто не держит в его стране людей, не разделяющих ее ценности,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Русская служба BBC".

"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - сказал Рютте.

Премьер-министр добавил, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.

Также читайте: В Польше задержали 28 участников беспорядков, возникших после убийства молодого человека мигрантами

За счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии, считают местные политологи.

Сейчас партия Рютте имеет примерно равный рейтинг с антимигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса. Причем популярность последней начала резко расти в последние месяцы.

Вилдерс уже назвал высказывание Рютте лживым. Оппозиционный политик обвинил премьера в лицемерии, заявив, что тот проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.

Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта.

Смотрите также: Порошенко провел переговоры с премьером Нидерландов Рютте. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ща мигранты разбавят немного кровушку голландским хвамилиям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И не просто разбавят, а и научат законы шариата уважать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Може висловимо їм занепокоєння,чи стурбованність?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
похоже простым людям в Европе алах акбары со своим исламом уже изрядно надоели. И я их понимаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватники в Украине с украинскими паспортами напряглись - эта мысль скоро коснется и их . Ждем выборов в Украине .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну мы подождем как начнут пинками гнать. Вот это будет веселуха.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смешно...
ваша толерантность ведет вас к вашей погибели...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украины это касаеца в первую очередь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что же тут смешного? вам не знакомо сострадание? мои соболезнования.

а что бы вы делали если бы на границе Украины собралось так с миллион человек? и просили у вас убежища? вот сейчас россия начнет ножками дрыгать в конвульсиях, и этот сценарий вполне может стать реальностью. итак, что бы ВЫ сделали? пулеметы на границе против мирняка поставили? лента за лентой патроны подавай? можно, конечно и так. только потом нос воротить от репортажей из лагерей беженцев на границе не надо. они ведь там конкретно дохнуть начнут и это будет видеть весь мир. и когда эти трупы по весне разлагаться начнут, нос не зажимайте. наслаждайтесь своей твердой и принципиальной позицией и продолжайте учить детей тому, что каждая жизнь уникальна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якось непереконливо, навіть на звичайну стурбованість не тягне-не кажучі вже про глибоку.
Тому арабському бидлу треба такий же міцний копняк як і кацапам,адже і перші і другі розуміють лише силу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прибарахлится в Киеве унитазами для них предел мечтаний .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну Австралиискый сказал ещё круче, ну что сказать, ну не надо делать из Европеиских стран - Эрэтрию, Пакистан итд., ведь устаёт от этого общество и тогда им придётса возвращатса, но как их там примут обратно?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гоните их всех на ЗасРаху, пусть плешивый их кормит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай Рютте накачивай рейтинг своей партии, после выборов ратифицируете наконец-то соглашение об ассоциации
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Європейці забули в свому благопристойному та чистенькому світі про те,що поряд існує інший світ,з яким неможливо спілкуватися із засад толерантності та демократичності-там це сприймають за слабкість.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты не расстраивайся рютте, скоро ты и верблюдом на улицах Амстердама увидишь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верблюд безобидное животное в отличии от украинских алигархов. Они могут и покусать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І єнті нідервландци проти "безвіса"???
ТА бував на ваших вулицях "червоних ліхтарів",,,,ГИиииии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все фигня. Скоро дауно-новороссийцы начнут массово прибывать. Косметика и трусы со сбитого Боинга уже закончились
 показать весь комментарий
Ответить
 
І єнті нідервландци проти "безвіса"???
ТА бував на ваших вулицях "червоних ліхтарів",,,,ГИиииии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть такая поговорка -"Проблемы индейцев шерифа не волнуют"! Вот так и с мигрантами . В 24 часа с вещами на историческую родину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они сразу и упаковали чемоданы. Раньше надо было думать. Осталось подождать пока они начнут в стаи собираться и качать свои права уже на уровне организованной криминальной группировки, с которой полиция попросту не справится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поздно, Жора (т.е. Рютте), пить "Боржоми", когда почки отвалились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Хорватии депутата-любителя "рускава мира" пинками выкинули из парламента! Показательный пример для парламентариев Украины!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бывают такие стандартные виды новостей, которые настолько регулярно появляются в СМИ, что на них перестаешь обращать внимание. К этой же серии относятся сообщения о том, что мигранты жгут машины в очередной европейской столице. Такое маленькое и неизбежное зло. Люди в таких мигрантских бунтах обычно не гибнут, убытки компенсируют страховые компании - так что можно потерпеть время от времени.
Но неожиданно шаблон рвется: мигрантские беспорядки перемещаются из развитой Европы в развитую Азию. Теперь не в Париже или Лондоне, а в Сингапуре толпы мигрантов из Индии и Бангладеш бьют витрины, жгут машины и кидаются камнями в полицию. И ты, помня европейский опыт, уже ждешь долгой эпопеи бунта с многодневными пожарами, беготней полиции и рассуждениями о том, что всему виной социальное неравенство. Но вдруг - раз! - и все заканчивается за пару часов: толпа в несколько сотен бунтовщиков разогнана, пожары потушены, улицы расчищены, а зачинщики сидят в тюрьмах, ожидая порки и депортации. Такие вот чудеса - оказывается, в развитой стране полиция может гарантировать порядок на улицах, независимо от количества живущих там мигрантов, которых в Сингапуре значительно больше, чем в любом городе Европы, почти 40% населения.
Поначалу мигрантские беспорядки в Сингапуре развивались по типичному европейскому сценарию. 8 декабря где-то около девяти вечера в индийском районе частный автобус сбил на перекрестке 33-летнего гастарбайтера из Индии. Сбитый индиец, как потом выяснилось, погиб. Не исключено, что его можно было спасти, если бы к нему на помощь сразу пустили врачей. Но их не пустили, потому что соотечественники пострадавшего из Индии и Бангладеш решили воспользоваться этим случаем, чтобы максимально ярко выразить свое недовольство царящими в Сингапуре порядками.
Но власти Сингапура почему-то не растерялись. Несмотря на многолетний простой, спецподразделения сингапурской полиции были на месте через час после начала беспорядков. Еще час им потребовался на то, чтобы разогнать толпу и арестовать самых активных погромщиков - всего 27 человек, из которых 24 индийца, два бангладешца и еще один обладатель сингапурского вида на жительство. К утру улицу открыли для движения, освободив от сгоревших остатков машин. А через день, утром 10 декабря, уже начался суд над арестованными мигрантами. То есть между началом беспорядков и началом судебного процесса над их самыми активными участниками прошло чуть больше суток.
За вандализм и участие в погромах арестованным грозит до семи лет тюрьмы плюс, возможно, порка розгами и депортация. Раз эти индийцы так страдают от беспредела, царящего на дорогах авторитарного Сингапура, то стоит помочь им вернуться обратно на родину, в свободную и демократическую Индию, где выбор между правосторонним и левосторонним движением - это личное дело каждого, а по дорогам на равных с машинами и тук-туками передвигаются коровы, куры, слоны и бродячие собаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - премьер-министр Нидерландов Рютте - мигрантам
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС Донбасс Евросоюз задержание Киев Крым Молдова Нацполиция обстрел ПАСЕ покушение Пономарев Илья Порошенко Россия санкции СБУ суд США терроризм Трамп убийство Шеремет электронное декларирование Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти