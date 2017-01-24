 "Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - премьер-министр Нидерландов Рютте - мигрантам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Русская служба BBC".
"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - сказал Рютте.
Премьер-министр добавил, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.
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За счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами укрепить позиции своей Народной партии, считают местные политологи.
Сейчас партия Рютте имеет примерно равный рейтинг с антимигрантской Партией свободы под руководством Герта Вилдерса. Причем популярность последней начала резко расти в последние месяцы.
Вилдерс уже назвал высказывание Рютте лживым. Оппозиционный политик обвинил премьера в лицемерии, заявив, что тот проводил политику открытых дверей, а теперь пытается поднять рейтинг выпадами в адрес мигрантов.
Парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта.
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ваша толерантность ведет вас к вашей погибели...
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а что бы вы делали если бы на границе Украины собралось так с миллион человек? и просили у вас убежища? вот сейчас россия начнет ножками дрыгать в конвульсиях, и этот сценарий вполне может стать реальностью. итак, что бы ВЫ сделали? пулеметы на границе против мирняка поставили? лента за лентой патроны подавай? можно, конечно и так. только потом нос воротить от репортажей из лагерей беженцев на границе не надо. они ведь там конкретно дохнуть начнут и это будет видеть весь мир. и когда эти трупы по весне разлагаться начнут, нос не зажимайте. наслаждайтесь своей твердой и принципиальной позицией и продолжайте учить детей тому, что каждая жизнь уникальна.
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Тому арабському бидлу треба такий же міцний копняк як і кацапам,адже і перші і другі розуміють лише силу.
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ТА бував на ваших вулицях "червоних ліхтарів",,,,ГИиииии...
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ТА бував на ваших вулицях "червоних ліхтарів",,,,ГИиииии...
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Но неожиданно шаблон рвется: мигрантские беспорядки перемещаются из развитой Европы в развитую Азию. Теперь не в Париже или Лондоне, а в Сингапуре толпы мигрантов из Индии и Бангладеш бьют витрины, жгут машины и кидаются камнями в полицию. И ты, помня европейский опыт, уже ждешь долгой эпопеи бунта с многодневными пожарами, беготней полиции и рассуждениями о том, что всему виной социальное неравенство. Но вдруг - раз! - и все заканчивается за пару часов: толпа в несколько сотен бунтовщиков разогнана, пожары потушены, улицы расчищены, а зачинщики сидят в тюрьмах, ожидая порки и депортации. Такие вот чудеса - оказывается, в развитой стране полиция может гарантировать порядок на улицах, независимо от количества живущих там мигрантов, которых в Сингапуре значительно больше, чем в любом городе Европы, почти 40% населения.
Поначалу мигрантские беспорядки в Сингапуре развивались по типичному европейскому сценарию. 8 декабря где-то около девяти вечера в индийском районе частный автобус сбил на перекрестке 33-летнего гастарбайтера из Индии. Сбитый индиец, как потом выяснилось, погиб. Не исключено, что его можно было спасти, если бы к нему на помощь сразу пустили врачей. Но их не пустили, потому что соотечественники пострадавшего из Индии и Бангладеш решили воспользоваться этим случаем, чтобы максимально ярко выразить свое недовольство царящими в Сингапуре порядками.
Но власти Сингапура почему-то не растерялись. Несмотря на многолетний простой, спецподразделения сингапурской полиции были на месте через час после начала беспорядков. Еще час им потребовался на то, чтобы разогнать толпу и арестовать самых активных погромщиков - всего 27 человек, из которых 24 индийца, два бангладешца и еще один обладатель сингапурского вида на жительство. К утру улицу открыли для движения, освободив от сгоревших остатков машин. А через день, утром 10 декабря, уже начался суд над арестованными мигрантами. То есть между началом беспорядков и началом судебного процесса над их самыми активными участниками прошло чуть больше суток.
За вандализм и участие в погромах арестованным грозит до семи лет тюрьмы плюс, возможно, порка розгами и депортация. Раз эти индийцы так страдают от беспредела, царящего на дорогах авторитарного Сингапура, то стоит помочь им вернуться обратно на родину, в свободную и демократическую Индию, где выбор между правосторонним и левосторонним движением - это личное дело каждого, а по дорогам на равных с машинами и тук-туками передвигаются коровы, куры, слоны и бродячие собаки.
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