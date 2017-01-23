 Подготовленный НАПК документ поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией, - Петренко

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого уже саботажа. Наверное, НАПК - это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции. Мы ежедневно регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решению правительства, и законопроектам, которые попадают в парламент. Почему с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация ", - отметил он.
Петренко добавил: "Основной их документ, который они должны были разработать еще в прошлом году, - это порядок проведения проверки, это тот документ, который определяет "дорожную карту" как проверяется чиновник, который подал декларацию. Они почему-то начали разрабатывать полутайно в конце прошлого года, когда мы, как Министерство юстиции, предлагали им, что давайте мы включимся в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему-то тогда НАПК не пошло на встречу. Разработало один вариант документа. мы сделали свои замечания ".
По словам министра, подготовленный НАПК документ не отвечал Конституции Украины и здравому смыслу.
"Я не могу поставить подпись под таким нелегитимным документом, который поставит вообще под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией. Мы это объяснили нашим коллегам, сказали включите замечания к тексту. Вместо этого НАПК за два дня провел псевдообсуждение, тот же текст с определенными техническими поправками послали в Министерство юстиции. Мы были вынуждены снова его вернуть ", - отметил Петренко.
Напоминаем, 12 января НАПК утвердило обновленный порядок проверки электронных деклараций и обновленный порядок мониторинга образа жизни чиновников.
19 января Министерство юстиции Украины заявило, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проигнорировало замечания министерства при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников.
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А что в Украине уже была борьба с коррупцией ? И когда?
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ПАРЄ стурбована тим, що в Україні жоден з гучних скандалів досі не завершився належним судовим вироком для корупціонерів. Українську владу закликають поквапитися.
http://www.dw.com/uk/проект-резолюції-парє-українська-влада-бореться-з-корупцією-повільно/a-37235362
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Зарплаты вовремя будут выплачиваться,суды будут принимать справедливые решения.
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Но вы можете себе представить подобную ситуацию, например, если бы президентом был, скажем, Саакашвили?
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Бездари и саботажники этот НАПК.
Только и умеют - премии себе выписывать незаслуженные.
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Совсем недавно трясли еще губой о "нулевой толерантности к коррупции", ваще пиззец, суки.
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