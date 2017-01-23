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 Подготовленный НАПК документ поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией, - Петренко

Порядок проверки е-деклараций, подготовленный НАПК, не отвечает Конституции Украины и здравому смыслу.

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого уже саботажа. Наверное, НАПК - это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с Министерством юстиции. Мы ежедневно регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решению правительства, и законопроектам, которые попадают в парламент. Почему с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация ", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с регистрацией документов, необходимых для "старта" проверок е-деклараций, зашла в тупик, - замглавы НАПК Радецкий

Петренко добавил: "Основной их документ, который они должны были разработать еще в прошлом году, - это порядок проведения проверки, это тот документ, который определяет "дорожную карту" как проверяется чиновник, который подал декларацию. Они почему-то начали разрабатывать полутайно в конце прошлого года, когда мы, как Министерство юстиции, предлагали им, что давайте мы включимся в этот процесс для того, чтобы быстро сделать качественный документ. Почему-то тогда НАПК не пошло на встречу. Разработало один вариант документа. мы сделали свои замечания ".

По словам министра, подготовленный НАПК документ не отвечал Конституции Украины и здравому смыслу.

Также читайте: НАПК в очередной раз проигнорировало замечания при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников, - Минюст

"Я не могу поставить подпись под таким нелегитимным документом, который поставит вообще под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией. Мы это объяснили нашим коллегам, сказали включите замечания к тексту. Вместо этого НАПК за два дня провел псевдообсуждение, тот же текст с определенными техническими поправками послали в Министерство юстиции. Мы были вынуждены снова его вернуть ", - отметил Петренко.

Напоминаем, 12 января НАПК утвердило обновленный порядок проверки электронных деклараций и обновленный порядок мониторинга образа жизни чиновников.

19 января Министерство юстиции Украины заявило, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проигнорировало замечания министерства при подготовке порядков проверки е-деклараций и стиля жизни чиновников.



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Им просто работать наверное не хочется. Куда приятнее получать по 100 тысяч и в потолок плевать)))
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В Украине не существует ни одной независимой от порошенка инстанции. Что он им велит - то они и делают. Показухи ради разрешено имитировать противостояние между органами...
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Подготовленный НАПК документ поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией, - Петренко
А что в Украине уже была борьба с коррупцией ? И когда?
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Проект резолюції ПАРЄ: Українська влада бореться з корупцією повільно

ПАРЄ стурбована тим, що в Україні жоден з гучних скандалів досі не завершився належним судовим вироком для корупціонерів. Українську владу закликають поквапитися.
http://www.dw.com/uk/проект-резолюції-парє-українська-влада-бореться-з-корупцією-повільно/a-37235362
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Ой, ну фсе))))


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Право на ношения оружия для населения Украины,панацея по борьбе с коррупцией.
Зарплаты вовремя будут выплачиваться,суды будут принимать справедливые решения.
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Ну такая идиллия наступит после первого этапа, когда закончится отстрел подонков всех мастей!
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Сейчас Геращенко расскажет какие спец. службы ставят под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией
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Если бы я был президентом, министр юстиции вместе с директором НАПК уже сидели бы в одной камере. За халатное отношение. И долгими зимними вечерами обсуждали бы, кто из них кому чего должен.
Но вы можете себе представить подобную ситуацию, например, если бы президентом был, скажем, Саакашвили?
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сцякашвілі чєртіла і зрадник своєї країни, який проміняв грузинське громадянство на посаду в Україні
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Це загальноприйнято у всіх, хто не бажає жити у вигребній ямі та знімати локшину з вух про "готовність" або "вєлічіє".
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бачу ти в інтернаті для недорозвинутих виховувався, тому не будем сваритись
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ну так, вєдь зараз боротьба з корупцією в активній фазі, гєпа сидить, добкін сидить, підрахуй сидить, льовочкін, гройсман
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Да на эту доярку, которая каким-то невероятным образом возглавляет НАПК посмотришь - уже становится ясно, как "ЭТО" будет "бороться с коррупцией".
Бездари и саботажники этот НАПК.
Только и умеют - премии себе выписывать незаслуженные.
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Барыжьё, так и скажите, что мы имели ввиду борьбу с коррупцией.
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Минюст - это, конечно, не уголок святости. Но, мониторя ситуацию с НАПК, видя их состав, решения (чего стоят проблемы с внедрением е-декларирования) можно смело сказать, что это ВОПИЮЩИЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЫ. Ни одного своего решения (ну, кроме назначения себе премий) они нормально ни принять, ни внедрить не смогли.
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Вдуматься только: "работа по борьбе с коррупцией"... Не предотвращение, не пресечение, не искоренение, а работа по борьбе!
Совсем недавно трясли еще губой о "нулевой толерантности к коррупции", ваще пиззец, суки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодготовленный НАПК документ поставит под угрозу всю работу по борьбе с коррупцией, - Петренко
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