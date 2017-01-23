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 Трамп запретил финансировать связанные с абортами международные организации

Президент США Дональд Трамп вернул отмененный Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогающих им сделать аборты.

Запрет на финансирование, связанное с абортами, уже не первый раз вводится со сменой демократической администрации на республиканскую. Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново. 24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.

При этом по американским законам гуманитарным организациям в любом случае запрещено финансировать аборты из средств, выделенных государством. Однако НКО могли использовать деньги на другие программы, в том числе связанные с контрацепцией и восстановлением после аборта. В США аборты легальны, но американское общество глубоко расколото по вопросу об их допустимости.

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Республиканцы в Конгрессе уже давно требуют прекратить федеральное финансирование американской независимой организации по планированию семьи Planned Parenthood.

Активисты движения за права женщин особенно обеспокоены возможными изменениями законов, регулирующих аборты. Сейчас право женщин на аборт закреплено в законодательстве всех штатов в соответствии с решением Верховного суда от 1973 года. Но на сегодняшний день одно место в суде вакантно, и если Трамп назначит на него консервативного судью, консерваторы получат в суде большинство. Это может позволить пересмотреть законодательство об абортах.

С годами позиция Трампа в отношении абортов менялась. В 1999 году он говорил: "Я однозначно за выбор. Мне противна сама идея абортов. Противна. Мне противны все обоснования этой идеи. Мне неприятно даже слушать, когда при мне обсуждают эту тему. Но все же я верю, что выбор должен быть".

В марте 2016 года он заявил: "Моя позиция не изменилась. Я, как и Рональд Рейган, против абортов, но допускаю исключения".

В дальнейшем Трамп удивил многих, пригрозив ввести наказание для женщин, которые сделают аборт в случае, если он станет незаконным. Позднее он поправился и сказал, что наказывать за нелегальные аборты нужно врачей, которые их делают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мне решать, когда рожать", - под посольством Польши прошла акция солидарности с польскими демонстрациями против запрета абортов. ФОТОрепортаж

Вице-президент Майк Пенс тоже дал понять, что его не зря считают убежденным противником абортов.

В июле он сказал: "Я против абортов и не собираюсь извиняться за это", - и добавил, что решение Верховного суда о легализации абортов "отправится на помойку истории, где ему самое место".
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Если в Африке аборты не финансировать, они же там опять друг друга жрать начнут.
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Представитель согласительной комиссии между Советом Европы, МВФ и Украиной, Ганс Штайгерштихель, сообщил о наметившемся прогрессе в переговорах по предоставлению гражданам Украины режима безвизового посещения некоторых стран ЕС.
По его словам, "...достигнутая предварительная договорённость является плодом совместных усилий всех участвовавших в процессе сторон, и вклад каждой из них является не менее важным и существенным. чем любой другой."
Его мнение подтвердила и ведущий финансовый эксперт Департамента проблемных активов МВФ, Элизабет Ахалхасянц. "Мы имеем в настоящий момент значительный прогресс, который с неизбежностью перерастёт уже в обозримом будущем в приемлемую для всех, безупречную юридически и обязывающую систему взаимоувязанных соглашений, в которой не останется места неясностям и разночтениям. Самое главное, что наконец будут чётко прописаны все минимальные требования, одновременное выполнение которых станет базой для дальнейшего сотрудничества и развития" - сказала Ахалхасянц.
Таким образом, похоже, что пенсионная реформа, возможность получения новых траншей от МВФ и введение безвиза™ для Украины произойдут одновременно.
В пользу этого свидетельствует тот факт, что комиссией уже разработан и одобрен механизм, позволяющий производить как прямую, так и обратную взаимную конвертацию финансовых обязательств Пенсионного фонда Украины перед будущими получателями пенсий, с одной стороны, сумм выделяемых МВФ траншей - с другой, и миграционных институтов ЕС - с третьей.
В несколько упрощённом виде его работа будет выглядеть следующим образом:
- каждый украинец, независимо от возраста, имеющий на момент вступления соглашения в силу ненулевой стаж трудовой деятельности, может конвертировать его в срок, на протяжении которого ему гарантируется персональный режим безвизовых поездок. При этом "истраченный" стаж в дальнейшем не подлежит восстановлению ни при каких обстоятельствах, т.е. отказ от него является окончательным
- на каждые 1 млн. человеколет конвертированного трудового (пенсионного) стажа своих граждан Украина получает $1 млрд. в виде льготного кредита.
Очевидно, что в данном случае в выигрыше остаются все.
- бюджет Украины перестанет испытывать всё возрастающее давление, так как уменьшатся (и существенно, по некоторым оценкам - до 40-50%) выплаты Пенсионного фонда тем пенсионерам, кто предпочтёт конвертацию, чтобы переселиться в Европу;
- резко возрастёт как количество, так и производительность труда украинцев, зарабатывающих стаж именно на Украине для его дальнейшей конвертации;
- средства, предоставляемые МВФ, позволят провести комплексную всестороннюю модернизацию украинской промышленности. после которой она сможет на равных конкурировать по качеству и ассортименту с ведущими европейскими и мировыми производителями, что послужит гарантией возврата кредитов и получения новых
Планируется, что обратная конвертация будет выглядеть так:
- любой гражданин Украины, сумевший документально подтвердить свою официальную трудовую занятость в странах ЕС с оплатой не менее 7 евро/час, получит в качестве бонуса увеличение учитываемого при расчёте пенсионных начислений трудового стажа на величину, прямо зависящую от времени его работы в Европе.
Оговаривается, что полученная таким образом прибавка вторичной конвертации не подлежит.
С целью полной отработки указанного механизма, а также оптимизации коэффициентов перевода (пересчёта) - (пока и прямой, и обратный коэффициенты приняты равными 0.404, т.е. за 4.04 года стажа каждый украинец может получить 1 год безвиза, и наоборот - отработав 4.04 года в одной из европейских стран, получит автоматическое увеличение пенсионного стажа на 1 год) - в течение 10 лет будет производиться эксперимент с установленными ограничениями по странам - граждане Украины смогут беспрепятственно посещать (и работать там) Польшу, Латвию, Эстонию, Литву, а также Словакию, но в последнем случае только с условием работы на словацких нефтяных и газовых платформах (месторождениях).
В случае положительных результатов, по истечении 10 лет ограничения будут сняты.
Особо подчёркивается, что конвертации подлежит только стаж, заработанный за время независимости Украины.
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Если это не газетная утка, то можно только поаплодировать переговорщикам!!!!!
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Мичиганец - ничто тебя не выдаёт - парашют за тобой волочащийся и беломор в зубах не в счёт...
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Написание подобных оппусов при отсутствии серого вещества в его голове выдаёт его лучше всего.
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Ну и фамилии - Штайгерштихель, Ахалхасянц - язык сломать можно!
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Толи дело украинские - как красиво звучат: Вальцман, Гройсман, Бакай, Коган, Авакян, Саакашвили.
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а у него рускоговорящая челюсть - уже поломанная...\занесу ка я его в лист ожиданий...\
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Не знаю правда или нет(!!!), но одна знакомая (часто бывает в Китае) рассказывала, в Китае родители платят налог, если больше одного ребёнка.......
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Обама похоже ему в Белом доме кучу дерьма наложил перед уходом, вот Трамп и вызверился на всё, что им сделано было)))) Неужели увлёкся и с лифтами перепутал?
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ну вот и молодец лет через пять стаи голодных индусов и африканцев будут вплавь атаковать Америгу
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А Трамп великую американскую стену построит по периметру США. Обещал жиж.
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Сеню пусть пригласит, тот построит быстро и недорого тока капусту схарчить может
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Скорее бы импичмент, пока этот старый маразм не натворил серьезных гадостей
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mašina ne jabiot a davit.....................................luče mašina zadavit čto vi jebiotie
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Пусти обезьяну к рулю...Будем посмотреть что в Америке начнется когда етот рыжий дебил начнет негров и мексиканцев выгонять...
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Скармливают собакам детей, на помойках оставляют, но главное что бы абортов не было
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Признак кромешного идиотизма трампа: считает себя специалистом во всех областях знаний.
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На самом деле, мир в состоянии войны со стороны китайцев и стран ближнего востока: население этих стран, размножается как тараканы (причем, основной упор делается на мальчиков), в результате и влияние данных стран растет. А Европа-США разрешает аборты, что в долгосрочной перспективе ведет к заполонению этих стран китайцами и турками всех мастей. Еще раз повторю: это настоящая, но не объявленная война против стран Запада.
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от толерантности дети не рождаются, она однополая, в основном
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ну то нехай всі новонароджені дітки з мамами у странах третього світу ідуть до трампа жити і харчуватися..
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сначала хотя бы научись рожать питар потому будешь что-то варнякать по этому поводу,
это вообще исключительно женские тёрки!, с дурами которые против аборта разберутся те кто не против, например введя такой закон что если кто-то выступает против обязать рожать не менее трёх штук в год за себя и за тех кто не против
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Обычное действие президентов-республиканцев. Не раздувайте слонов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп запретил финансировать связанные с абортами международные организации
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