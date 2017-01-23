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 "Это целенаправленная акция российских спецслужб", - Геращенко о случаях антисемитизма в Украине

Российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения, убежден нардеп Антон Геращенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат напомнил, что в конце минувшего года в Украине прошла волна правонарушений антисемитской направленности.

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями Цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для сеяния антисемитских настроений в Украине", - заявил Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову. ВИДЕО

По мнению нардепа, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине. "Безусловно, рост криминогенной ситуации идет из-за обнищания населения. Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на общую стабильность в Украине", - убежден он.

Отметим, что в Белгород-Днестровском Одесской области вандалы осквернили Памятный знак жертвам Холокоста. В связи с происшествием, в Еврейском фонде Украины обратились к местной власти с требованием восстановить памятник и обеспечить надлежащую охрану мест захоронения жертв фашизма в Одесской области.

Напомним, в Умани Черкасской обл. 21 декабря осквернили синагогу. Группа неонацистов ворвалась на могилу еврейского праведника Рабби Нахмана и, выкрикивая антисемитские оскорбления (они были на русском языке), бросила свиную голову с вырезанной свастикой, пакеты с красной краской в комнату, использовав слезоточивый газ перед бегством. Вандалы также залили кровью пол и стены молитвенного дома. К счастью, никто не пострадал.



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всю историю ордынцы пытались (иногда небезуспешно) повесить свой личный звериный антисемитизм на украинцев. Ничего нового. Орки работают по старым еще лениско-сталинским лекалам.
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Акція російських спецслужб це призначення губернатором Одещини сепаратиста Стєпанова, на додачу до агента ФСБ Труханова який обраний мером Одеси! А ще є мент-сепаратист Головін, який керує одеським УМВС, він раніше працював з Поклонською в Криму над однією справою, а ще раніше працював та жив в Луганську! А ще в Одесі багато сепаратистів на відповідальних посадах, тому повторення антиукраїнського мятежа це тільки питання часу. Нагадаю відео як поліція Одеси, одеське СБУ та внутрішні війська разом з прокуратурою та судами один раз вже зрадили Україну, досі ніхто не арештований та не засуджений!

Одесские милиционеры бросили щиты и отказались защищать здание УВД.
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В причетності до ДНР. Його батько депутат в Словянську який підтримував російських терористів та активно виступав проти України! Замало проявів сеператизму? Будемо чекати поки путін захопить Одеську область?
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Кожен українець повинен бути антисемітом - в світі не було більших злочинів ніж ті , що творили жиди на терріторії України в 20-му сторіччі.

10 мільонів Українців , вбитих жидами (троцький , свердлов , зіновьев , каганович і др.) з того світу благають нас очистити українську землю від цієї пархатої зарази.
Слава українцям , слава антисемітам усього світу.
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деятельность гройсмана вызывает антисемитизм
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А разве это не была акция от расейских спецслужб в отношении к свиноподобным в украинской власти ?
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Российские спецслужбы распространяли в Украине антисемитские настроения, убежден нардеп Антон Геращенко.
Ага.....и в подьездах тоже они гадят)))))
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Рефат из Бугульмы, больше креатива. Ордынские кальки тут не проканают. Обрати внимание на свой подъезд. Обама отметился, Трамп на подходе.
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не. В моем лично Путин гадит. Уже несколько раз визитку находил....Но никак не поймаю сцук.....
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и воровать украинскую власть заставляют( а то нападут с войной в противном случае)....
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"Твои дела, кричат так громко, что я не слышу того, что ты говоришь" /Вост. мудрость /.
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Кто виноват этому свину Геращенко, что там где во власти появляются жиды со своим кодлом сразу возрастает коррупция и воровство, маланские не привыкли работать, а только паразитировать на других людях, так что эти старые песни про агентов кремля и спецслужбы уже никого не трогают
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Да хорош уже бздеть жирдяй рюкзаковский. Если бы это произнес человек, которого можно уважать, тогда да, а так, ещё разобраться нужно, кто всё это мутит, и кто деревья спилил после растрела Майдана, чтобы пули не смогли извлечь.
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Станеш тут антимемітом.

Израильский газ подорвет позиции «Газпрома»Средиземноморский газ из израильского месторождения "Левиафан" может составить конкуренцию российскому на рынке Италии, пишет Газета.Ру. "Газпрому" придется как минимум снизить цены, предупреждают эксперты. Риски для российского газового холдинга могут вырасти, если к поставкам на итальянский рынок присоединятся поставщики с египетского месторождения "Зохр", одним из которых является "Роснефть".

Страны Средиземноморья готовят проект строительства газопровода от месторождения "Левиафан" на шельфе Израиля до итальянского города Бриндизи. Геологическая служба США полагает, что технически извлекаемые запасы "Левиафана" достигают почти 3,5 трлн кубометров, в то время как российский "Газпром" все свои запасы оценивает в 36 трлн кубов. Годовой объем поставок может составить до 15 млрд. кубов
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пашинский тот после покушения в алопах отсиживался.этот или бедный или смелый
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правильно Гандоша будь що все вали на рашистський кремль, а ждмасонський дует вальцмано-гройсманів нехай мародерствує і порушує конституцію України
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єслі чєстно, то балабола геращєнко не мішало б завалити
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ты что кацап или лишнего тяпнул в понедельник.
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ну не только, те из кацапов, кто более образован других кацапов, способен самостоятельно гадости придумать.
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Аваков платить Дєєвій тисячу гривень на день

Політика

13.12 18:16



Скандально відома заступниця глави МВС з питань євроінтеграції 24-річна Анастасія Дєєва, яка відзначилася відвертими фотографіями, отримує на новій посаді непогані гроші - по 1000 грн за день.

Так, в листопаді Дєєва отримала 28 тисяч гривень заробітної плати.
Враховуючи те, що в цьому місяці було 22 робочі дні, денний заробіток
нової заступниці Авакова становить трохи більше тисячі гривеньhttp://znaj.ua/news/politics/81481/avakov-platit-dyeyevij-tisyachu-griven-na-den.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это целенаправленная акция российских спецслужб", - Геращенко о случаях антисемитизма в Украине
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