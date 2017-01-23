 "Это целенаправленная акция российских спецслужб", - Геращенко о случаях антисемитизма в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Депутат напомнил, что в конце минувшего года в Украине прошла волна правонарушений антисемитской направленности.
"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями Цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для сеяния антисемитских настроений в Украине", - заявил Геращенко.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову. ВИДЕО
По мнению нардепа, спецслужбы страны-агрессора способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине. "Безусловно, рост криминогенной ситуации идет из-за обнищания населения. Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на общую стабильность в Украине", - убежден он.
Отметим, что в Белгород-Днестровском Одесской области вандалы осквернили Памятный знак жертвам Холокоста. В связи с происшествием, в Еврейском фонде Украины обратились к местной власти с требованием восстановить памятник и обеспечить надлежащую охрану мест захоронения жертв фашизма в Одесской области.
Напомним, в Умани Черкасской обл. 21 декабря осквернили синагогу. Группа неонацистов ворвалась на могилу еврейского праведника Рабби Нахмана и, выкрикивая антисемитские оскорбления (они были на русском языке), бросила свиную голову с вырезанной свастикой, пакеты с красной краской в комнату, использовав слезоточивый газ перед бегством. Вандалы также залили кровью пол и стены молитвенного дома. К счастью, никто не пострадал.
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Одесские милиционеры бросили щиты и отказались защищать здание УВД.
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10 мільонів Українців , вбитих жидами (троцький , свердлов , зіновьев , каганович і др.) з того світу благають нас очистити українську землю від цієї пархатої зарази.
Слава українцям , слава антисемітам усього світу.
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Ага.....и в подьездах тоже они гадят)))))
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Израильский газ подорвет позиции «Газпрома»Средиземноморский газ из израильского месторождения "Левиафан" может составить конкуренцию российскому на рынке Италии, пишет Газета.Ру. "Газпрому" придется как минимум снизить цены, предупреждают эксперты. Риски для российского газового холдинга могут вырасти, если к поставкам на итальянский рынок присоединятся поставщики с египетского месторождения "Зохр", одним из которых является "Роснефть".
Страны Средиземноморья готовят проект строительства газопровода от месторождения "Левиафан" на шельфе Израиля до итальянского города Бриндизи. Геологическая служба США полагает, что технически извлекаемые запасы "Левиафана" достигают почти 3,5 трлн кубометров, в то время как российский "Газпром" все свои запасы оценивает в 36 трлн кубов. Годовой объем поставок может составить до 15 млрд. кубов
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Політика
13.12 18:16
Скандально відома заступниця глави МВС з питань євроінтеграції 24-річна Анастасія Дєєва, яка відзначилася відвертими фотографіями, отримує на новій посаді непогані гроші - по 1000 грн за день.
Так, в листопаді Дєєва отримала 28 тисяч гривень заробітної плати.
Враховуючи те, що в цьому місяці було 22 робочі дні, денний заробіток
нової заступниці Авакова становить трохи більше тисячі гривеньhttp://znaj.ua/news/politics/81481/avakov-platit-dyeyevij-tisyachu-griven-na-den.html
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