 Оккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Профилактический рейд "Номера" направленный на выявление транспортных средств, не прошедших перерегистрацию в установленном порядке", - говорится в сообщении пресс-служба оккупационного "МВД по Севастополю".
В "ведомстве" напомнили, что после 1 апреля 2016 года собственников транспортных средств обязали "заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 18 марта 2014 года".
Напоминаем, в 2016 году в управлении оккупационного "ГИБДД по Крыму" предупредили, что с 1 апреля дают 10 дней на перерегистрацию авто и замену украинских номеров на российские. Тем, кто не успел сделать это в установленный срок, грозил штраф. В частности, на водителей автомобилей с украинскими регистрационными номерами первый штраф налагается в размере от 500 до 800 российских рублей, а "при выявлении повторного нарушения" - штраф до 5 тысяч рублей с возможностью лишения водительских прав.
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Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.
Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.
«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.
Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
http://dumskaya.net/news/srazu-tri-boev ... uv-067584/
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россиян можно как угодно чмырить, НО для них их скрепы имеют значение...
а для наших деятелей имеет значение личное обогащение...
увы...
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Правда возникает логичный вопрос по этому поводу. А как же хваленые и "не имеющий аналогов" с-400 и панцирь, которые Москва поставила в Сирию для защиты своей авибазы? Видимо российское оружие в противостоянии с современным вооружением, какой-то неизвестной армии, является просто кучей металлолома. Точно таким же металлоломом, как плавающее и дымящееся корыто Адмирал Кузя. http://censoru.net/15924-rossiyskoy-armii-nechem-otvetit-protivniku-s-sovremennym-vooruzheniem.html
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Переводил, долбокювам....Прикольно, но опасна было...
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западу и не снилось, такой эффективной реформы для поднятия экономики могут проводить тока кацапы беларусы и назарваевцы
Как только на полуострове не останется ни одного украинского номера то тогда 1000 рабочих мест появятся и крысчане заживут
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Горіть у пеклі, москалі!
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Немецкий канал ZDF, Видео: http://censoru.net/16132-pocreoticheskaya-zhest-hulo-kafe-dlya-podnyatiya-nastroeniya-bydloputincev.html
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