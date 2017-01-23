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 Оккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами

В Севастополе с 24 января оккупационная "Госавтоинспекция" будет проводить рейд по выявлению на дорогах города автомобилей с украинскими регистрационными номерами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Профилактический рейд "Номера" направленный на выявление транспортных средств, не прошедших перерегистрацию в установленном порядке", - говорится в сообщении пресс-служба оккупационного "МВД по Севастополю".

В "ведомстве" напомнили, что после 1 апреля 2016 года собственников транспортных средств обязали "заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 18 марта 2014 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина попытался сжечь российский флаг

Напоминаем, в 2016 году в управлении оккупационного "ГИБДД по Крыму" предупредили, что с 1 апреля дают 10 дней на перерегистрацию авто и замену украинских номеров на российские. Тем, кто не успел сделать это в установленный срок, грозил штраф. В частности, на водителей автомобилей с украинскими регистрационными номерами первый штраф налагается в размере от 500 до 800 российских рублей, а "при выявлении повторного нарушения" - штраф до 5 тысяч рублей с возможностью лишения водительских прав.

Читайте: Верховный суд РФ поддержал ограничения на доступ севастопольцев к морю


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Сразу трех летчиков лишилась в конце прошлого года 299-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины, базирующаяся в Николаеве. Нет, с офицерами ничего не случилось, они просто… уволились из рядов ВСУ.
Все трое принимали самое активное участие в войне на Донбассе.
Летчики подали рапорты из-за нетерпимого, как они утверждают, отношения командования бригады к летному составу и бытовой неустроенности.
«Участники боевых действий получили минимум из того, что им было положено, а ордена, боевое оружие, автомобили и даже квартиры достались полковникам - непонятно за что. Вот ребята и ушли», - рассказывает сослуживец уволенных.
Отметим, что в Украине не так много опытных пилотов штурмовой авиации - десятка полтора, не больше. Уход трех из них на гражданку - серьезный удар по обороноспособности страны.
http://dumskaya.net/news/srazu-tri-boev ... uv-067584/
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странно что даже интернет не знает такой новости. ну кроме "думской" (одесское интернет издание) со слов "источника" в воинской части. может плохо искал?
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Почему Аваков не проявляет такую же принципиальность как оккупанты в Крыму?
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Карман исвой увеличивает! Сделать хочет такой, как луза у бельярла!
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потому, как у него другие цели...
россиян можно как угодно чмырить, НО для них их скрепы имеют значение...
а для наших деятелей имеет значение личное обогащение...
увы...
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Это скорей всего Румыния,такое узкое дорожное полотно только у них.
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не пропускать с территории крыма автомобили с кацапскими номерами.Сколько можно властям сопли жевать .Электрику два года поставляли ,пока кацапы энергомост построили Фуры с овощами и фруктами пропускаем летом, поддерживая экономику оккупантов .Неужели у нашей верхушки такие большие активы в срашке, что они готовы в кальсонах гопака перед оккупантами плясать.....
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Вообще в Украину не пускать с кацапскими номерами, а машины нужно реквизировать.
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Этой ночью, на востоке от столицы Сирии Дамаска, на военном аэродроме Меззе произошла серия взрывов. Близкий к режиму Асада телеканал SANA TV сообщил, что аэродром полностью разбомбили. По источникам агентства, было несколько израильских авианалетов, в том числе и по территории аэродрома. Как известно авиабаза Меззе активно использовался российскими военными для переброски своих войск и снаряжения, а также была крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии. Теперь не будет.
Правда возникает логичный вопрос по этому поводу. А как же хваленые и "не имеющий аналогов" с-400 и панцирь, которые Москва поставила в Сирию для защиты своей авибазы? Видимо российское оружие в противостоянии с современным вооружением, какой-то неизвестной армии, является просто кучей металлолома. Точно таким же металлоломом, как плавающее и дымящееся корыто Адмирал Кузя. http://censoru.net/15924-rossiyskoy-armii-nechem-otvetit-protivniku-s-sovremennym-vooruzheniem.html
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Следующий шаг Дураши - выявление людей с карими глазами.
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Так в россии давно нет прав человека, а если не нравится кто, то объявляют что не русский он.
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Биркис номерами в уши крысьчанам повставляйте.
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Та да...Савок в расцвете плесени...В сссрСовке останавливали на улице и спрашивали : -"А Вы знаете шо у вас на майке написано??"
Переводил, долбокювам....Прикольно, но опасна было...
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За мной епанутый дед с лезвием бегал по Дерибасовской,хотел отрезать американский флаг от моих джинсов Монтана.
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Оккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами

западу и не снилось, такой эффективной реформы для поднятия экономики могут проводить тока кацапы беларусы и назарваевцы
Как только на полуострове не останется ни одного украинского номера то тогда 1000 рабочих мест появятся и крысчане заживут
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ху..ло-кафе для поднятия настроения быдлопутинцев в Красноярске . Всего лишь пройден очередной уровень. Дна уже никто не ждет, в эту ватную пропасть они будут падать бесконечно. Это уже просто ватные будни.



Немецкий канал ZDF, Видео: http://censoru.net/16132-pocreoticheskaya-zhest-hulo-kafe-dlya-podnyatiya-nastroeniya-bydloputincev.html
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о це пэрэмога, всяких сцанок в крыму быть не должно
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Алексей Молоторенко поширив link у спільноті: ВАТА TV.1 год ·

Миром правит любовьНовосибирцев стали чаще насиловать и реже грабить​​В 2016 году в Новосибирской области снизился общий уровень преступности,
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Белый Дом готов вместе с Кремлем бороться с ИГ и другими неверными исламистами!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты в Севастополе проведут рейд по выявлению автомобилей с украинскими номерами
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