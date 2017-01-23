 Политическая цель Европы - превращение Украины в стабильное европейское государство, - глава МИД Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Целью форума является расширение контактов между Польшей и Украиной, среди задач - создание стабильной платформы гражданского диалога и укрепление процесса приближения и примирения обоих народов. Во время открытия форума, министр Витольд Ващиковский обратил внимание на значение для отношений между обеими странами широкого сотрудничества в общественной и экономической плоскости, в том числе на уровне самоуправлений, а также обмена молодежи, торговли и сотрудничества малых и средних предприятий.
Глава МИД напомнил, что в Польше нашли работу примерно миллион украинцев. "Наша страна ассоциируется украинцами однозначно как пример удачной перестройки государственного строя", - сказал Витольд Ващиковский. По его словам, некоторые элементы истории, такие как волынская резня, будут вызывать эмоции и противоречивые оценки еще много лет.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что взаимоотношения между Польшей и Украиной находятся на очень высоком уровне. "В Украине проникают себя две взаимно противоположные общественно-политические парадигмы: европейская, или западноевропейская, и русская. Политической целью Европы есть превратить Украину в стабильное европейское государство. Россия работает на торможение этого процесса. В сознании украинского народа произошла смена, сформировалось украинское общество способное на самоопределение. Этот процесс происходил, к сожалению, под свист пуль", - отметил Ващиковский.
По его словам: "Ключевым для наших взаимоотношений является сотрудничество на благо безопасности". Как добавил министр, конфликт в Украине является для Польши стратегическим вызовом. По его словам, зависимость европейской политики от ожидания на стабилизирующую роль России в регионе - это принятие желаемого за действительное.
Польско-украинский форум партнерства насчитывает 20 членов, это официальные представители различных учреждений.
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Путину нужен враг, а Европе поддержка со стороны США, - глава МИД Польши(46)
Россия в течение многих лет использует обломки самолета президента Польши в политических играх, - Ващиковский(21)
"По нашему мнению, Минские соглашения не будут выполнены", - глава МИД Польши Ващиковский(26)
Экономические санкции против России должны быть продлены на год, - глава МИД Польши(156)
В нарушении международных норм Россия зашла дальше, чем СССР, - глава МИД Польши Ващиковский(79)
Польша поддерживает введение вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, - глава МИД Ващиковский(19)
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Результатом
Майдана стал президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника,
который ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену?
Этого никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в
этом человеке. На что надеялись? Чего ждали? Купились на пустые, примитивные,
явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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власти? Европа откроет двери для граждан страны, где идет война и на
территорию которой, то и дело, приезжают "гуманитарные"
конвои из страны-агрессора? Там же не сумасшедшие!
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По его словам, "...достигнутая предварительная договорённость является плодом совместных усилий всех участвовавших в процессе сторон, и вклад каждой из них является не менее важным и существенным. чем любой другой."
Его мнение подтвердила и ведущий финансовый эксперт Департамента проблемных активов МВФ, Элизабет Ахалхасянц. "Мы имеем в настоящий момент значительный прогресс, который с неизбежностью перерастёт уже в обозримом будущем в приемлемую для всех, безупречную юридически и обязывающую систему взаимоувязанных соглашений, в которой не останется места неясностям и разночтениям. Самое главное, что наконец будут чётко прописаны все минимальные требования, одновременное выполнение которых станет базой для дальнейшего сотрудничества и развития" - сказала Ахалхасянц.
Таким образом, похоже, что пенсионная реформа, возможность получения новых траншей от МВФ и введение безвиза™ для Украины произойдут одновременно.
В пользу этого свидетельствует тот факт, что комиссией уже разработан и одобрен механизм, позволяющий производить как прямую, так и обратную взаимную конвертацию финансовых обязательств Пенсионного фонда Украины перед будущими получателями пенсий, с одной стороны, сумм выделяемых МВФ траншей - с другой, и миграционных институтов ЕС - с третьей.
В несколько упрощённом виде его работа будет выглядеть следующим образом:
- каждый украинец, независимо от возраста, имеющий на момент вступления соглашения в силу ненулевой стаж трудовой деятельности, может конвертировать его в срок, на протяжении которого ему гарантируется персональный режим безвизовых поездок. При этом "истраченный" стаж в дальнейшем не подлежит восстановлению ни при каких обстоятельствах, т.е. отказ от него является окончательным
- на каждые 1 млн. человеколет конвертированного трудового (пенсионного) стажа своих граждан Украина получает $1 млрд. в виде льготного кредита.
Очевидно, что в данном случае в выигрыше остаются все.
- бюджет Украины перестанет испытывать всё возрастающее давление, так как уменьшатся (и существенно, по некоторым оценкам - до 40-50%) выплаты Пенсионного фонда тем пенсионерам, кто предпочтёт конвертацию, чтобы переселиться в Европу;
- резко возрастёт как количество, так и производительность труда украинцев, зарабатывающих стаж именно на Украине для его дальнейшей конвертации;
- средства, предоставляемые МВФ, позволят провести комплексную всестороннюю модернизацию украинской промышленности. после которой она сможет на равных конкурировать по качеству и ассортименту с ведущими европейскими и мировыми производителями, что послужит гарантией возврата кредитов и получения новых
Планируется, что обратная конвертация будет выглядеть так:
- любой гражданин Украины, сумевший документально подтвердить свою официальную трудовую занятость в странах ЕС с оплатой не менее 7 евро/час, получит в качестве бонуса увеличение учитываемого при расчёте пенсионных начислений трудового стажа на величину, прямо зависящую от времени его работы в Европе.
Оговаривается, что полученная таким образом прибавка вторичной конвертации не подлежит.
С целью полной отработки указанного механизма, а также оптимизации коэффициентов перевода (пересчёта) - (пока и прямой, и обратный коэффициенты приняты равными 0.404, т.е. за 4.04 года стажа каждый украинец может получить 1 год безвиза, и наоборот - отработав 4.04 года в одной из европейских стран, получит автоматическое увеличение пенсионного стажа на 1 год) - в течение 10 лет будет производиться эксперимент с установленными ограничениями по странам - граждане Украины смогут беспрепятственно посещать (и работать там) Польшу, Латвию, Эстонию, Литву, а также Словакию, но в последнем случае только с условием работы на словацких нефтяных и газовых платформах (месторождениях).
В случае положительных результатов, по истечении 10 лет ограничения будут сняты.
Особо подчёркивается, что конвертации подлежит только стаж, заработанный за время независимости Украины.
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