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Все про:антисемитизм (131) Госдума (901) Россия (64844) Толстой (2)

 "Внуки тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости, продолжают дело своих дедушек", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой отметился антисемитским высказыванием. АУДИО

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что дискуссия вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) подогревается искусственно, и намекнул, что против нее выступают евреи.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление Толстой сделал на пресс-конференции в информагентстве ТАСС 23 января.

При этом ни одно из российских пропагандистских информагентств не поставило это заявление Толстого в ленту новостей, освещая пресс-конференцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пригласил в РФ евреев, сталкивающихся с антисемитизмом в Европе: "Там люди боятся уже кипу надеть в публичных местах"

Комментируя ситуацию, Толстой заявил, что люди, которые собирают подписи под петицией против передачи Исаакиевского собора РПЦ, зря тратят свое время (петицию подписали более 190 тысяч человек), а храм все равно передадут церкви.

Также он назвал противников передачи собора РПЦ "внуками и правнуками выходцев из черты оседлости" (территория, в пределах которой было разрешено проживать евреям в Российской империи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надоело засилье евреев в думе", - российский депутат Рашкин объяснил почему Госдума не принимает "полезные законы"

"Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, - сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, - продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - заявил Толстой.

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а резво толстой стал из ведущего на первом анале зам председателя госдуры
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Дело было так. Приходит к этому дядьке главный раввин россии и говорит. Что-то про евреев все молчат. Как-то не хорошо от этого. Забыли все про нас, евреев. Нужно напомнить. За сколько денег ты скажешь эти слова и даает ему бумажку с текстом. Ну.... за столько. Договорились.
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Сейчас Израиль сделает вид что ничего не слышал
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Херсонес тоже требует себе "крымская епархия". некоторые высказывания на этот счет самих ватников

- Нужно больше золота!!! Когда же они полопаются к х...м собачим?

- какой то е.....й пи...ец происходит в стране, а потреоты Щастливы... лет через десять припишут вас крепостными к монастырям

- какого лешего древние раскопки и музеи нужно передавать попам? ну ёкарный же ты ж бабай то.
- Давно задаюсь вопросом - когда сменится режим и отношение к религии, то что делать со всеми этими сраными храмами в шаговой доступности по всей стране? Это ж бесполезные здания. Но нет, им все мало - еще хотят хапать и хапать, недалекие и жадные.
зы не за горами время, когда все отберем у вас, клоуны в рясах, и отправим вас лес валить на благо трудового народа.
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Почивал геройский дед
В облаках десятки лет!
Он прописан на том свете
После бойни в 43-м...
Проявил себя в бою
И теперь живет в раю.
Но слышны все чаще деду
Крики-оры про победу.
Дед глядит сквозь тучи вниз:
«Не иначе коммунизм».
Не скрывая интерес,
Дед на землю тайно слез.

Для почину и порядку -
Прямиком в родную Вятку.
Ищет дед свою деревню,
А кругом одни деревья.
Кое-где изба кривая
Да фундамент от сарая,
По макушку сел амбар...
Голод был или пожар?
И в соседних деревнях
Пустота, ковыль и прах.

На поваленный сев столб,
Дед устало вытер лоб:
«Это ж что в стране творится?
За Урал пустили фрицев!
Разбомбил все немчУра...
Кто ж тогда кричит «Ура»?

Дед с тревогой на лице
Лесом, полем и в райцентр.
Слезы сдерживал, как мог -
Все разбито, нет дорог...
Своего добился Гитлер.
Не сломали шею гидре!

Дед, не сдерживая стона,
Брел до самого района.
Там не лучшая картина -
Победил страну немчИна!
Нищета, лежат заборы,
Вдоль дорог - отходов горы.
Немцев нет, а весь народ....
Веселится и поет,
И из каждого двора
Льется громкое «Ура!».

Дед глядит, идут студенты,
А на каждом - вьются ленты.
Те, что власовцы носили...
Дед свалился, обессилев.
Но сломив волну недуга,
Отыскал родного внука.

Тот обрадовался деду
И айда пить за Победу,
Не стесняясь в выраженьях,
За страну и достиженья.
За бэушный Мерседес,
За большой нагрудный крест
С жирным Сталиным в серёдке,
За медали и пилотки,
Что Россию наводнили...
И чтоб в мире все так жили!

Долго слушал этот бред,
Вытирая слезы дед.
А потом сказал потомку:
«Что ж ты пляшешь на обломках?
Не построивши свое,
Носишь вражее тряпье.
Колбаса, портки, машины -
От китайцев и немчины!
В своем поле трактор кинув,
Вы бомбите Украину!
Полетели на орбиты,
А картошка - из Египта!
Что ж вы сделали, ребята?
Жрёте с радостью с лопаты,
Вам работать, братцы, надо,
А не бегать грозным стадом...»

Внук насупился как бык:
«Прикуси, старик, язык...»
И идет грозой на деда.
Ну а тот - быстрей на небо,
И глядит на них с небес:
«Не иначе, им конец...»

fb(c)Тетяна Малахова
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Ну так правильно сказал же. Что не так? Почему из этого сенсацию и новость делать? Кто поднял пролетариат для революции в пидорашке? Жиды. Потом они уничтожали церкви.
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потому что не только "жиды" в этом всем участие принимали а в большей степени сами руснявые свиньи.
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еще годик, и возродятся на кацапии черносотенные погромы...
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В одном из районов Иркутской области из библиотек изъяли несколько известных детских книг из-за содержащейся в них вредоносной информации.
Об этом сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.
Он сослался на присланный ему список вредоносных литературных произведений, запрещенных для распространения среди детей. В нем значатся "Карслон, который живет на крыше", "Приключения Тома Сойера", "Дюймовочка", "Колобок", "Теремок", "Сказка о золотом петушке". Это - не анекдот, подчеркнул Толстой…
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Внуки тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости, продолжают дело своих дедушек", - вице-спикер Госдумы РФ Толстой отметился антисемитским высказыванием. АУДИО
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