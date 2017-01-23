 Спикер парламента Молдовы осудил инициативы президента Додона по НАТО: "Бюро альянса в Кишиневе не угрожает нейтралитету страны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deschide.md.
Офис НАТО в Кишиневе - это бюро, которое обеспечит "хорошую коммуникацию между нашими военными институтами и этой международной структурой", - заявил Канду.
"Конституция подтверждает нейтралитет Республики Молдова. Нет никаких причин беспокоиться, что нейтралитет может быть потерян или, что в Молдову могут прийти иностранные войска (за исключением тех, что уже размещены в приднестровском регионе). В связи с этим, опасения президента Игоря Додона необоснованны.
Офис НАТО, открытый в Кишиневе, - это бюро, которое обеспечит лучшую коммуникацию между нашими военными институтами и этой международной структурой. Это технический офис, предполагающий информирование и коммуникацию, не более того. Напомним, что ещё в коммунистический период началось сотрудничество со структурами НАТО. Наши военные начали проходить тренировки в миротворческих миссиях, а молдавская армия получила лишь преимущества от этой кооперации, равно как и национальная безопасность", - подчеркнул спикер парламента Молдовы.
Напомним, в интервью RussiaToday Игорь Додон заявил, что "будет работать, чтобы отменить это решение".
В ноябре 2016 года премьер-министр РМ Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали в Брюсселе соглашение об открытии Бюро по связям с НАТО в Кишиневе.
Как сообщил в воскресенье премьер-министр Филип, Бюро начнет работу в марте.
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(додьик - так у нас называет не очень то умных персон)
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пиговорится, походу
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