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Все про:Молдова (681) НАТО (5149) Додон (33)

 Спикер парламента Молдовы осудил инициативы президента Додона по НАТО: "Бюро альянса в Кишиневе не угрожает нейтралитету страны"

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду отреагировал на заявление главы страны Игоря Додона о намерении отменить соглашение об открытии Бюро по связям с НАТО в Кишиневе. По словам спикера, нет причин беспокоиться, что Молдова может потерять нейтралитет или впустить иностранные войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deschide.md.

Также читайте: Слова Додона, что Молдова должна заплатить за газовые долги Приднестровья - это отработка схемы для оккупированного Донбасса, - нардеп Фриз

Офис НАТО в Кишиневе - это бюро, которое обеспечит "хорошую коммуникацию между нашими военными институтами и этой международной структурой", - заявил Канду.

"Конституция подтверждает нейтралитет Республики Молдова. Нет никаких причин беспокоиться, что нейтралитет может быть потерян или, что в Молдову могут прийти иностранные войска (за исключением тех, что уже размещены в приднестровском регионе). В связи с этим, опасения президента Игоря Додона необоснованны.

Офис НАТО, открытый в Кишиневе, - это бюро, которое обеспечит лучшую коммуникацию между нашими военными институтами и этой международной структурой. Это технический офис, предполагающий информирование и коммуникацию, не более того. Напомним, что ещё в коммунистический период началось сотрудничество со структурами НАТО. Наши военные начали проходить тренировки в миротворческих миссиях, а молдавская армия получила лишь преимущества от этой кооперации, равно как и национальная безопасность", - подчеркнул спикер парламента Молдовы.

Напомним, в интервью RussiaToday Игорь Додон заявил, что "будет работать, чтобы отменить это решение".

В ноябре 2016 года премьер-министр РМ Павел Филип и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали в Брюсселе соглашение об открытии Бюро по связям с НАТО в Кишиневе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Додон своими заявлениями в Москве превысил конституционные полномочия": в Молдове осудили заявления президента

Как сообщил в воскресенье премьер-министр Филип, Бюро начнет работу в марте.

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Елдолдон продукт хуйла, послушайте его и аксёнова............близнецы братья.
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Пллллляяя...НУ чего все в историю хатят вляпаться через *ОПУ???
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Если бы не наши воины, сейчас там была бы МНР полным ходом.
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Нет никаких причин беспокоиться, что нейтралитет может быть потерян или, что в Молдову могут прийти иностранные войска - ну ну, такая убеждённость бывает ошибочнои, кто же мог педставить себя, например 4 года назад, что произойдёт между Украинои и рассеикои
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ЕлДондон пустое место и решений сам принимать не сможет.
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это вообше то по тексту не сказал молдовскыи додьик а спикер парламента
(додьик - так у нас называет не очень то умных персон)
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Сегодня из Молдовы в личное пользование можно провезти что хочешь в Украину, при совке мебель из Тирасполя в Одессу нельзя-было везти, на посту не пропускали , и нахрен тот совок кому приснился ?
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а есть ли в законодательстве Молдовы что то похожее на импичмент президенту?
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рядышком с Молдовой есть государство Румыния,где была опробована модель импичмента....совсем-совсем импичмента
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Даже не сомневаюсь, что В Конституции Молодовы имеются слова о носителе права, то бишь народа и его мнения. Как решит народ Молдовы, так и должно быть, а не "По словам спикера, нет причин беспокоиться, что Молдова может потерять нейтралитет или впустить иностранные войска." Любые чужие войска, войска - чужеродные. Кроме ситуаций, когда стоит вопрос о геноциде и прочем. Тогда, крайние меры - важны под контролем мирового общества. Каждый имеет право выбора пути. Как мы, как Молдова и еще много выбирающихся на путь.
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не все так просто - там уже фсбешні уроди багато чим заправляють... а якщо ще придністров"я приєднають і воно голосуватиме за президента і парламент -- то рахуй звиздець молдові - або стане губернію підерації, або буде знову війна.
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ох молдавани, наробили ви геморою, для себе. для нас...
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Цей додаток до ПРидністрів"я нах... Україні не потрібен, цеж розплідник колорадської гидоти ))))
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Молдоване по политической активности не хуже украинцев и они за Европу, думаю не долго Долдону в лаптях и московских петрушках по Кишиневу ходить.
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якщо гандона підтримає армія менти і сбешники -- то вже ніхрена не допоможе
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Не поддержат, ты плохо знаешь молдован, менты станут с народом.
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такое уже проходил мы. и никто ему не помог. даже хуйловская армия. главное не сдаваться. все народы пост совковых стран спокойно могу свернуть шею своему руководству. просто они оболванены пропагандой до такой степени, что превращаются в послушных скотов.
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схоже додон схлопоче імпічмент, а може й як чаушеску
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хмм, но его же выбрали в прямых всенародных и признанных выборах, значит и честных, так что не один из вариантов не подходит.
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Або як молоді та розумні заробітчани Батьківщину просрали )))
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Его выбрали, чтобы он выполнял свою программу и свои обещания! И он слово свое держит!
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Кремлетварь сказала-НАДО,а додон ответил-ЕСТЬ.
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Проект "Новососія" не забут,а лише відкладен до ліпшої нагоди ))))
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из этого следует одно, - не дать им и намека, не то что повода.
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Придністрівський тест-драйв, для завершення проекту "ДНР-ЛНР", або як "втюхати" геморой "Даунбас" в Україну )))))
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Поки мулдуванє, ще не роздуплилися від свят, Далдон бажає зірвати премію @уйла. "ру.сру"
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За Долдона молдоване проголосовали их же никто не застовлял И опять ногами в маргарин єто круто ,по кругу ходят
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Закон спіралі не можливо відмінити,його можливо лише використовувати )))
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при чому тут, якийсь додон, тепер там править півтораметровий педофіл
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додона штопаного на вилы ! молдоване ебнулись эту шлюху путинскую содержать !
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Отрабатывает додошка,проеденные и спущенные в унитаз,полученные ранее авансом деревяшки-фубли .
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деда что тяжело эту суку отправить на пмж в русню?
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Долдона румыны кокнут, если сами молдоване его не уберут.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпикер парламента Молдовы осудил инициативы президента Додона по НАТО: "Бюро альянса в Кишиневе не угрожает нейтралитету страны"
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